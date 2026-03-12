Σοβαρός τραυματισμός και τέλος η σεζόν για τον Νίκολας Λαπροβίτολα

Δια στόματος Τσάβι Πασκουάλ έγινε γνωστό πως ο Νίκολας Λαπροβίτολα χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Στη Media Day πριν από των κεκλεισμένων των θυρών αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30), ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» επιβεβαίωσε πως ο Αργεντινο-Ιταλός πόιντ γκαρντ δεν θα είναι διαθέσιμος. Όχι μόνο για το αυριανό ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague, αλλά για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα υπέστη ολική ρήξη του μακρού τένοντα του προσαγωγού στον δεξιό μηρό στην προπόνηση. Θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία και ο χρόνος ανάρρωσής του εκτιμάται σε περίπου τρεις μήνες.

«Η απουσία του θα είναι μεγάλη. Είναι μια πολύ αρνητική νότα,» δήλωσε ο Τσάβι Πασκουάλ για τη δυσάρεστη εξέλιξη με τον άτυχο Νίκολας Λαπροβίτολα.

Η περασμένη σεζόν 2024-25 ήταν η πιο δύσκολη στην καριέρα του Λαπροβίτολα, καθώς τον Οκτώβριο του 2024 υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Και τον Οκτώβριο του 2025 είχε τραυματιστεί στο φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center της Αθήνας. Οι εξετάσεις έδειξαν πως είχε υποστεί θλάση, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα, μετά τον Χουάν Νούνιεθ, χάνει και τον Αργεντινο-Ιταλό πόιντ γκαρντ… στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague.