Τρομακτικό βίντεο: Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ (vid)

Σοκαριστικές στιγμές σε αγώνα στο Εκουαδόρ και συγκεκριμένα στο Μουσούζ Ρούνα-Ιντεπιέντε ντελ Βάλε, με τον 22χρονο Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα, να σπάει το πόδι του, μετά από σκληρό τάκλιν του αντιπάλου του, Μπράιαν Νέγκρο.

Ένα τάκλιν που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καριέρα ποδοσφαιριστή, Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε.

Δείτε τι έγινε στο Εκουαδόρ

In Ecuador, during a football match, a player made a very harsh tackle and broke his opponent’s leg. After that, a massive fight broke out on the field. pic.twitter.com/XqUqt9S3qZ — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Η δημόσια συγγνώμη

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπράιαν Νέγκρο προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον αντίπαλό του, δηλώνοντας: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».