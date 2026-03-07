Η Εθνική Γυναικών νίκησε εύκολα με 2-0 τα Νησιά Φερόε και έκανε το 2/2
Η Εθνική Γυναικών «καθάρισε» με 2-0 και τα Νησιά Φεροε και συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 2-0 των Νησιών Φερόε στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο.
Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου προηγήθηκε μόλις στο 2’, όταν η Καλλίστη Μπρουκσάιρ κέρδισε πέναλτι, με την Βεατρίκη Σαρρή να μετατρέπει σε γκολ. Η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τις Στέισι Παπαδοπούλου και Χαλατσογιάννη να απειλούν τη γκολκίπερ των Φερόε.
«Κλείδωσε» το τρίποντο η Εθνική
Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική συνέχισε την πίεση, με την Σαρρή να χάνει τετ α τετ στο 73’. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 78’, όταν η Μπρουκσάιρ πέρασε από αριστερά και η Σοφία Κοντούλη βρήκε δίχτυα με πλασέ από κοντά, «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Με τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία της, η Εθνική παραμένει ισχυρή υποψήφια για την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.
Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου, Χαλατσογιάννη (83′ Δρακογιαννάκη), Παπαθεοδώρου (64′ Κόγγουλη), Μωραΐτου, Γιαννακά (83′ Τζούρτζεβιτς) Μπρουσκάιρ (89′ Σάιχ), Σαρρή (89′ Αργυρίου).
Νησιά Φερόε (Πίτερ Κλέμεντσεν): Γιένσεν Ολούβα, Γιάκομπσεν (83′ Μόρτενσεν), Χούμλαντ, Γιένσεν Τορούν, Λαμχάουγκε (83′ Κλεμέντσεν), Κλακστάιν (73′ Μπράντστρουπ), Σβαρβάνταλ (63′ Σόρενσεν), Γιοχάνεσεν, Σεβντβάλ (63′ Ερνστντόντιρ).
