Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Εθνική Γυναικών νίκησε εύκολα με 2-0 τα Νησιά Φερόε και έκανε το 2/2
Inbox 07 Μαρτίου 2026, 23:36

Η Εθνική Γυναικών νίκησε εύκολα με 2-0 τα Νησιά Φερόε και έκανε το 2/2

Η Εθνική Γυναικών «καθάρισε» με 2-0 και τα Νησιά Φεροε και συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 2-0 των Νησιών Φερόε στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου προηγήθηκε μόλις στο 2’, όταν η Καλλίστη Μπρουκσάιρ κέρδισε πέναλτι, με την Βεατρίκη Σαρρή να μετατρέπει σε γκολ. Η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τις Στέισι Παπαδοπούλου και Χαλατσογιάννη να απειλούν τη γκολκίπερ των Φερόε.

«Κλείδωσε» το τρίποντο η Εθνική

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική συνέχισε την πίεση, με την Σαρρή να χάνει τετ α τετ στο 73’. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 78’, όταν η Μπρουκσάιρ πέρασε από αριστερά και η Σοφία Κοντούλη βρήκε δίχτυα με πλασέ από κοντά, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Με τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία της, η Εθνική παραμένει ισχυρή υποψήφια για την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου, Χαλατσογιάννη (83′ Δρακογιαννάκη), Παπαθεοδώρου (64′ Κόγγουλη), Μωραΐτου, Γιαννακά (83′ Τζούρτζεβιτς) Μπρουσκάιρ (89′ Σάιχ), Σαρρή (89′ Αργυρίου).

Νησιά Φερόε (Πίτερ Κλέμεντσεν): Γιένσεν Ολούβα, Γιάκομπσεν (83′ Μόρτενσεν), Χούμλαντ, Γιένσεν Τορούν, Λαμχάουγκε (83′ Κλεμέντσεν), Κλακστάιν (73′ Μπράντστρουπ), Σβαρβάνταλ (63′ Σόρενσεν), Γιοχάνεσεν, Σεβντβάλ (63′ Ερνστντόντιρ).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Inbox
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
Serie A 22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο