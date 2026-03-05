Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι οδηγεί πραγματικά στη σκέψη διακοπής καπνίσματος;
Τα Νέα της Αγοράς 05 Μαρτίου 2026, 11:28

Τι οδηγεί πραγματικά στη σκέψη διακοπής καπνίσματος;

Νέα πανελλαδική έρευνα αποκαλύπτει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των Ελλήνων καπνιστών και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την επιθυμία αλλαγής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Το ποσοστό χρήσης συμβατικών τσιγάρων στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σημαντικά την τελευταία δεκαετία: από 38% το 2011 στο 26% σήμερα. Η αλλαγή αυτή δεν είναι αυτονόητη για μια χώρα που παραδοσιακά καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στην Ευρώπη. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την τάση; Μια πρόσφατη πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis, σε δείγμα 2.017 ατόμων, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις.

Η εξάρτηση που αναγνωρίζουν οι ίδιοι

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας είναι ο βαθμός αυτογνωσίας των ενεργών καπνιστών. Δύο στους τρεις δηλώνουν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους εθισμένους στη χρήση συμβατικών τσιγάρων, ποσοστό αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με χρήστες άλλων κατηγοριών προϊόντων νικοτίνης.

Αυτή η επίγνωση, όμως, δεν μεταφράζεται εύκολα σε αλλαγή. Το 50% των καπνιστών έχει κάνει τουλάχιστον μία απόπειρα διακοπής και ο μέσος αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών αγγίζει τις 30. Τριάντα φορές που σήκωσαν το γάντι και το ξαναέριξαν. Όχι από έλλειψη θέλησης, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας μιας εξάρτησης που δεν κάνει εκπτώσεις.

Τα κίνητρα που ωθούν στην αλλαγή

Το 65% των ενεργών καπνιστών δηλώνει ότι σκέφτεται να διακόψει μελλοντικά. Στην ερώτηση «γιατί», τα κίνητρα που προκύπτουν είναι σαφή και αποκαλύπτουν πολλά για τον τρόπο που οι Έλληνες καπνιστές αντιλαμβάνονται σήμερα τη σχέση τους με το τσιγάρο.

Η ανησυχία για την υγεία κατέχει αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση, με 68% των καπνιστών να την αναφέρει ως βασικό λόγο. Δεν πρόκειται για μια αφηρημένη γνώση των κινδύνων, άλλωστε αυτή συνυπάρχει εδώ και δεκαετίες με τη συνέχιση της χρήσης. Πρόκειται για έναν πιο προσωπικό φόβο που γίνεται εντονότερος με την πάροδο του χρόνου και την εμφάνιση αρχικών συμπτωμάτων ή την εμπειρία από το περιβάλλον.

Αμέσως μετά έρχεται η επιθυμία για καλύτερη φυσική κατάσταση, η οποία αναφέρεται από το 51%. Το στοιχείο αυτό δεν είναι άσχετο με το προηγούμενο, εκφράζει όμως κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο την αποφυγή της βλάβης, αλλά την επιθυμία επανάκτησης όσων έχουν έχει χαθεί, όπως η αναπνοή, η αντοχή, η ενέργεια. Καταστάσεις που ο καπνιστής συχνά συνδέει αιτιολογικά με τη συνήθειά του.

Οι οικονομικοί λόγοι, που αναφέρονται από το 41%, αποτελούν έναν παράγοντα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής. Η δαπάνη για τσιγάρα, που για έναν μέσο καπνιστή ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ ετησίως, μετατρέπεται σε ορατό και μετρήσιμο επιχείρημα υπέρ της διακοπής.

Σε μικρότερα, αλλά αξιοσημείωτα ποσοστά, εμφανίζονται και κίνητρα που ξεφεύγουν από το στενά προσωπικό πλαίσιο, όπως η επιθυμία να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους, η ανησυχία για την υγεία των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους και η κοινωνική διάσταση του καπνίσματος σε έναν δημόσιο χώρο που γίνεται ολοένα λιγότερο ανεκτικός απέναντί του.

Αυτό που αναδύεται συνολικά από τα κίνητρα αυτά είναι ότι η σκέψη διακοπής δεν προκύπτει από μία αιτία, αλλά από τη σταδιακή συσσώρευση πολλών. Όσο περισσότερες από αυτές συγκλίνουν, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να μετατραπεί η σκέψη σε απόφαση.

Μια εικόνα σε μετάβαση

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν μια κοινωνία που βρίσκεται σε σαφή μετάβαση ως προς τη σχέση της με το κάπνισμα. Η πτώση του ποσοστού χρήσης συμβατικών τσιγάρων από το 38% στο 26% μέσα σε μια δεκαετία δεν είναι απλώς μια στατιστική μεταβολή, είναι η συνισταμένη χιλιάδων ατομικών αποφάσεων, επαναλαμβανόμενων προσπαθειών και σταδιακών αλλαγών στάσης.

Ο Έλληνας καπνιστής του σήμερα αναγνωρίζει την εξάρτησή του, γνωρίζει τους λόγους που θα τον ωθούσαν στη διακοπή και, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει ήδη επιχειρήσει κάποια μορφή αλλαγής. Αυτό που μεταβάλλεται δεν είναι η πληροφόρηση ή η πρόθεση, αλλά οι διαθέσιμες επιλογές και ο τρόπος με τον οποίο κάθε καπνιστής βρίσκει τη δική του διαδρομή προς αυτή.

 

Τα δεδομένα προέρχονται από πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis (Ιούνιος–Σεπτέμβριος 2025) σε δείγμα 2.017 ατόμων, ηλικίας 18+, με τηλεφωνική και online μεθοδολογία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη» – Απευθείας αναθέσεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

«Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη» - Απευθείας αναθέσεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις» της κυβέρνησης με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο