Καλλιεργώντας ψηφιακή ισορροπία στη νέα γενιά: Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή καθημερινότητα διαμορφώνει όλο και περισσότερο τον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν, επικοινωνούν και εξελίσσονται, η ανάγκη για ουσιαστική ψηφιακή ευημερία γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Vodafone εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο των Digital Wellbeing Online Classrooms του προγράμματος Generation Next, προσφέροντας δωρεάν δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο 2026, με τα εργαστήρια να πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία επιμόρφωσης που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και πρακτικά εργαλεία και σαφείς κατευθύνσεις για την εφαρμογή των μαθημάτων μέσα στην τάξη. Στόχος είναι η ψηφιακή ευημερία να μετατραπεί σε μια βιωματική μαθησιακή εμπειρία, που θα ενισχύει την κριτική σκέψη, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές και καλύπτει το περιεχόμενο των πέντε διαθέσιμων μαθημάτων ανά βαθμίδα. Μετά την παρακολούθηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν τα μαθήματα αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να το προσαρμόσουν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους τάξης.

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 9–12 ετών), το εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει στην υπερβολική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, στην αναγνώριση ψηφιακών παγίδων και μηχανισμών εθισμού, καθώς και στη σχέση των παιδιών με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τη σύνδεσή τους με τη συναισθηματική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 13–16 ετών), η θεματολογία επικεντρώνεται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και στα ψηφιακά όρια, στον ρόλο των αλγορίθμων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη σχέση των εφήβων με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη συναισθηματική τους ισορροπία.

Όπως προκύπτει από την Πανευρωπαϊκή έρευνα του Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων με τίτλο “Click, Scroll, Connect– and Balance”, είναι απαραίτητο οι σχολικές κοινότητες να εκπαιδευτούν σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται την ψηφιακή ευημερία, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη ως συνεργαζόμενες δυναμικές. Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μια επιτακτική ανάγκη και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην υγιή σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο μέσα από οριοθετημένες και δημιουργικές πρακτικές που προωθούν την ισότιμη ψηφιακή παιδεία.

Επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να στηρίζει ενεργά την εκπαιδευτική κοινότητα στην καλλιέργεια υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων ψηφιακών πολιτών, τα Digital Wellbeing Online Classrooms προσφέρονται δωρεάν, όπως άλλωστε κάθε εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Generation Next. Παράλληλα, μέσω ανώνυμων online ερωτηματολογίων για εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, συγκεντρώνονται πολύτιμα δεδομένα που θα συμβάλουν στη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή του περιεχομένου στις πραγματικές ανάγκες της νέας γενιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα: generationnext.vodafone.gr.