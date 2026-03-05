Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Καλλιεργώντας ψηφιακή ισορροπία στη νέα γενιά: Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 05 Μαρτίου 2026, 12:01

Καλλιεργώντας ψηφιακή ισορροπία στη νέα γενιά: Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone

Tα Digital Wellbeing Online Classrooms προσφέρονται δωρεάν, όπως άλλωστε κάθε εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Generation Next

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή καθημερινότητα διαμορφώνει όλο και περισσότερο τον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν, επικοινωνούν και εξελίσσονται, η ανάγκη για ουσιαστική ψηφιακή ευημερία γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Vodafone εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο των Digital Wellbeing Online Classrooms του προγράμματος Generation Next, προσφέροντας δωρεάν δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο 2026, με τα εργαστήρια να πραγματοποιούνται τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία επιμόρφωσης που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και πρακτικά εργαλεία και σαφείς κατευθύνσεις για την εφαρμογή των μαθημάτων μέσα στην τάξη. Στόχος είναι η ψηφιακή ευημερία να μετατραπεί σε μια βιωματική μαθησιακή εμπειρία, που θα ενισχύει την κριτική σκέψη, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές και καλύπτει το περιεχόμενο των πέντε διαθέσιμων μαθημάτων ανά βαθμίδα. Μετά την παρακολούθηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν τα μαθήματα αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να το προσαρμόσουν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικής τους τάξης.

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 9–12 ετών), το εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει στην υπερβολική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, στην αναγνώριση ψηφιακών παγίδων και μηχανισμών εθισμού, καθώς και στη σχέση των παιδιών με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τη σύνδεσή τους με τη συναισθηματική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 13–16 ετών), η θεματολογία επικεντρώνεται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και στα ψηφιακά όρια, στον ρόλο των αλγορίθμων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη σχέση των εφήβων με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη συναισθηματική τους ισορροπία.

Όπως προκύπτει από την Πανευρωπαϊκή έρευνα του Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων με τίτλο Click, Scroll, Connect– and Balance, είναι απαραίτητο οι σχολικές κοινότητες να εκπαιδευτούν σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται την ψηφιακή ευημερία, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη ως συνεργαζόμενες δυναμικές. Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  είναι μια επιτακτική ανάγκη και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην υγιή σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο μέσα από οριοθετημένες και δημιουργικές πρακτικές που προωθούν την ισότιμη ψηφιακή παιδεία.

Επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση του Ιδρύματος Vodafone να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να στηρίζει ενεργά την εκπαιδευτική κοινότητα στην καλλιέργεια υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων ψηφιακών πολιτών, τα Digital Wellbeing Online Classrooms προσφέρονται δωρεάν, όπως άλλωστε κάθε εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Generation Next. Παράλληλα, μέσω ανώνυμων online ερωτηματολογίων για εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, συγκεντρώνονται πολύτιμα δεδομένα που θα συμβάλουν στη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή του περιεχομένου στις πραγματικές ανάγκες της νέας γενιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα: generationnext.vodafone.gr.

Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Τα Νέα της Αγοράς
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
