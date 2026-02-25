Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 24/2/26

Κόσμος

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες