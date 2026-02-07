Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ριζική αλλαγή του κανονισμού της εκτέλεσης πέναλτι θέλει ο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA Πιερλουίτζι Κολίνα. Ο 65χρονος Ιταλός παράγοντας θεωρεί άδικο τον κανονισμό να συνεχίζεται ο αγώνας αν ο γκολκίπερ αποκρούει πέναλτι και με δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους.

Μεταξύ άλλων ο Κολίνα θεωρεί ότι η συνέχεια του αγώνα μετά από απόκρουση πέναλτι αδικεί την προσπάθεια που έχει κάνει ο γκολκίπερ. Για αυτό και θέλει ο ποδοσφαιρικός αγώνας να συνεχίζεται με ελεύθερο λάκτισμα από τον τερματοφύλακα.

«Πιστεύω ότι το χάσμα ανάμεσα στις πιθανότητες του εκτελεστή του πέναλτι και του τερματοφύλακα είναι απλώς πολύ μεγάλο. Κατά μέσο όρο, το 75% των πέναλτι καταλήγουν σε γκολ. Επιπλέον, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ριμπάουντ από τον τερματοφύλακα», δήλωσε ο Πιερλουίτζι Κολίνα.

Και πρόσθεσε: «Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι ο κανόνας του “ενός σουτ”, παρόμοιος με αυτόν που βλέπουμε στις διαδικασίες των πέναλτι μετά την παράταση. Χωρίς ριμπάουντ. Είτε σκοράρεις και γίνεται σέντρα, είτε το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο λάκτισμα από το τέρμα».

Ένας άλλος λόγος που ο Κολίνα θέλει «ένα σουτ» για τα πέναλτι είναι και ο παρακάτω: «Αυτό θα καταργούσε επίσης τη σκηνή που βλέπουμε συχνά πριν από την εκτέλεση των πέναλτι, όταν όλοι συνωστίζονται γύρω από την περιοχή. Μοιάζει με άλογα στην αφετηρία πριν από μια κούρσα».

Παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξει αλλαγή κανονισμού. Αρμόδιο να αποφασίσει είναι το διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο (IFAB).

Πάντως, ο Κολίνα θεωρεί ότι είναι ώρα για αλλαγή. Όμως, υπάρχουν κι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια τέτοια πρόταση αλλάζει πλήρως την κατάσταση και δεν βοηθά το άθλημα.

Ο αντίλογος της… στήριξης της πρότασης του Κολίνα είναι ότι τέτοιες αλλαγές θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο αίσθημα αδικίας κατά τις εκτελέσεις πέναλτι, ενώ παράλληλα θα έκαναν το παιχνίδι πιο συναρπαστικό, καθώς δεν θα άφηναν κανένα περιθώριο λάθους στην επιτιθέμενη πλευρά.

Υπάρχουν πιθανότητες για ριζική αλλαγή, δηλαδή να καταργηθεί το ριμπάουντ στα πέναλτι; Η συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί πριν έναν χρόνο και παραπάνω, όμως δεν έχει προχωρήσει. Πιθανόν, δεν έχει άλλους υποστηρικτές.