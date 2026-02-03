Αιγιαλός: Μόνο από τις κτηματικές υπηρεσίες οι δημοπρασίες – Η διαδικασία
Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι η 31η Μαρτίου του 2026
Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα ανάρτησης των διακηρύξεων για τον αιγιαλό για το έτος 2026.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Από φέτος όλες οι δημοπρασίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, ενώ προβλέπονται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι την προθεσμία στις 31 Μαρτίου 2026.
Η διαδικασία για παραλίες και αιγιαλό
Η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται στο https://eauctions.gsis.gr/. Η διαδικασία προβλέπει 7 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 20 ημέρες για την πραγματοποίηση της δημοπρασίας, από την ανάρτηση της εκάστοτε διακήρυξης.
Στον ίδιο ιστότοπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
Πρόκειται για μια κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.
