Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Αιγιαλός: Μόνο από τις κτηματικές υπηρεσίες οι δημοπρασίες – Η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Φεβρουαρίου 2026, 15:36

Αιγιαλός: Μόνο από τις κτηματικές υπηρεσίες οι δημοπρασίες – Η διαδικασία

Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι η 31η Μαρτίου του 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα ανάρτησης των διακηρύξεων για τον αιγιαλό για το έτος 2026.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Από φέτος όλες οι δημοπρασίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, ενώ προβλέπονται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι την προθεσμία στις 31 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία για παραλίες και αιγιαλό

Η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται στο https://eauctions.gsis.gr/. Η διαδικασία προβλέπει 7 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 20 ημέρες για την πραγματοποίηση της δημοπρασίας, από την ανάρτηση της εκάστοτε διακήρυξης.

Στον ίδιο ιστότοπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Πρόκειται για μια κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.

Economy
Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
