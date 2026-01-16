Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Το φεμινιστικό βιβλιοπωλείο Violette and Co, που βρίσκεται στο Παρίσι, δέχτηκε έφοδο πριν από δέκα ημέρες, όπως έμαθε το franceinfo από την εισαγγελία του Παρισιού την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Σκοπός της έρευνας: η κατάσχεση ενός βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά, From the River to the Sea (Από τον ποταμό εως τη θάλασσα), το οποίο κατηγορείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχει «έντονη ιστορική και ιδεολογική προκατάληψη».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στις 7 Ιανουαρίου, δεν βρέθηκε ούτε κατασχέθηκε κανένα βιβλίο, αλλά «θα διεξαχθούν ακροάσεις», αναφέρει η ίδια πηγή.

Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας που ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του 11ου διαμερίσματος της πρωτεύουσας για «εισαγωγή εκδόσεων που προορίζονται για νέους και περιέχουν περιεχόμενο επικίνδυνο για αυτούς λόγω του πορνογραφικού, παράνομου ή ανήθικου χαρακτήρα τους», μετά από αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με ένα έτος φυλάκιση και πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Η πώληση αυτού του βιβλίου στο φεμινιστικό βιβλιοπωλείο είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις το περασμένο καλοκαίρι.

Τον Νοέμβριο, οι δεξιοί βουλευτές του συμβουλίου του Παρισιού κατάφεραν να μπλοκάρουν μια επιχορήγηση 500.000 ευρώ που προοριζόταν για σαράντα βιβλιοπωλεία, μεταξύ των οποίων και το Violette and Co.

Μια «δυσανάλογη αστυνομική έφοδος»

Αυτό το βιβλίο ζωγραφικής, που εκδόθηκε από τον νοτιοαφρικανικό εκδοτικό οίκο Social Brandit Media, έγινε αντικείμενο της απαγόρευσης εισαγωγής από την επιτροπή Τύπου της Διεύθυνσης Δικαστικής Προστασίας της Νεολαίας (DPJJ), σύμφωνα με πληροφορίες της εισαγγελίας του Παρισιού.

Από την πλευρά τουμ το βιβλιοπωλείο τονίζει ότι ενημερώθηκε για την απαγόρευση εισαγωγής του βιβλίου μόνο μετά την έφοδο, ενώ είχαν διατυπωθεί «επανειλημμένες αιτήσεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

«Για σαράντα πέντε λεπτά, η βιβλιοθήκη υποβλήθηκε σε μεθοδική έρευνα: τα ράφια επιθεωρήθηκαν, τα κουτιά με τα βιβλία ανοίχτηκαν ένα προς ένα, τα αποθέματα και η αίθουσα διαλείμματος ερευνήθηκαν μπροστά στους υπαλλήλους που ήταν παρόντες, σοκαρισμένοι και αδύναμοι», περιγράφει η βιβλιοθήκη στο Instagram, καταγγέλλοντας «μια άνευ προηγουμένου και ανησυχητική αυταρχική παρέκκλιση».

Περιγράφει μια «ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνή» με «αστυνομικούς με στολές, όπλα στη ζώνη, να βιντεοσκοπούν τον χώρο με κάμερες και να ελέγχουν περίπου τριάντα κουτιά με βιβλία, αναζητώντας ένα βιβλίο που δεν υπήρχε πλέον στο απόθεμα», ανησυχούν οι διευθύντριες της Violette and Co.

Αυτή η έρευνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς πολιτικούς της αριστεράς.

«Προτείνουμε, για να προστατεύσουμε τα πνεύματα από την κριτική σκέψη, να επαναφερθεί η παλιά αναφορά της Ιεράς Εξέτασης: nihil obstat imprimatur» («Τίποτα δεν αντιτίθεται» στα λατινικά), έγραψε για παράδειγμα ο Jean-Luc Mélenchon στο X(Νέο παράθυρο). «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης της δεξιάς του Παρισιού κατά των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων», καταγγέλλει από την πλευρά του (Νέο παράθυρο) ο γερουσιαστής του Παρισιού Ian Brossat.