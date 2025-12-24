Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 23/12/25

Θα πραγματοποιηθεί;

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας