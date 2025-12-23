Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Στα δικαστήρια αναμένεται να οδηγηθούν η Μαρία Συρεγγέλα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η βουλευτής της ΝΔ έχει δώσει εντολή στο δικηγόρο της να απαντήσει μέσω της νομικής οδού στις συκοφαντίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κόντρα μεταξύ των δύο έχει όνομα και ακούει στο… Καλλιόπη Σεμερτζίδου, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να υποσστηρίζει ότι η σύζυγος του Χρήστου Μαγειρία ήταν συνεργάτιδα της κυρίας Συρεγγέλα.

Όπως υπογραμμίζει η βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης με την κυρία Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σεμερτζίδου είχε απασχολήσει τη Βουλή, καθώς κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα για τις επιδοτήσεις που έλαβε η ίδια και μέλη της οικογένειας του συζύγου της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ Συρεγγέλα – Κωνσταντοπούλου έχουν σημειωθεί και άλλα «επεισόδια» τις τελευταίες ημέρες, με το τελευταίο να είναι η ατάκα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν» κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Τότε η Μαρία Συρεγγέλα είχε κάνει λόγο για «τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις», συμπληρώνοντας ότι στη ζωή της έχει σκίσει πολλές φορές των καλσών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Συρεγγέλα:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».