Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.
Στα δικαστήρια αναμένεται να οδηγηθούν η Μαρία Συρεγγέλα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η βουλευτής της ΝΔ έχει δώσει εντολή στο δικηγόρο της να απαντήσει μέσω της νομικής οδού στις συκοφαντίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η κόντρα μεταξύ των δύο έχει όνομα και ακούει στο… Καλλιόπη Σεμερτζίδου, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να υποσστηρίζει ότι η σύζυγος του Χρήστου Μαγειρία ήταν συνεργάτιδα της κυρίας Συρεγγέλα.
Όπως υπογραμμίζει η βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης με την κυρία Σεμερτζίδου.
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σεμερτζίδου είχε απασχολήσει τη Βουλή, καθώς κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα για τις επιδοτήσεις που έλαβε η ίδια και μέλη της οικογένειας του συζύγου της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ Συρεγγέλα – Κωνσταντοπούλου έχουν σημειωθεί και άλλα «επεισόδια» τις τελευταίες ημέρες, με το τελευταίο να είναι η ατάκα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν» κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.
Τότε η Μαρία Συρεγγέλα είχε κάνει λόγο για «τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις», συμπληρώνοντας ότι στη ζωή της έχει σκίσει πολλές φορές των καλσών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Συρεγγέλα:
«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.
Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».
