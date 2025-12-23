newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23 Δεκεμβρίου 2025 | 19:14

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Στα δικαστήρια αναμένεται να οδηγηθούν η Μαρία Συρεγγέλα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η βουλευτής της ΝΔ έχει δώσει εντολή στο δικηγόρο της να απαντήσει μέσω της νομικής οδού στις συκοφαντίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κόντρα μεταξύ των δύο έχει όνομα και ακούει στο… Καλλιόπη Σεμερτζίδου, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να υποσστηρίζει ότι η σύζυγος του Χρήστου Μαγειρία ήταν συνεργάτιδα της κυρίας Συρεγγέλα.

Όπως υπογραμμίζει η βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης με την κυρία Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σεμερτζίδου είχε απασχολήσει τη Βουλή, καθώς κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα για τις επιδοτήσεις που έλαβε η ίδια και μέλη της οικογένειας του συζύγου της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ Συρεγγέλα – Κωνσταντοπούλου έχουν σημειωθεί και άλλα «επεισόδια» τις τελευταίες ημέρες, με το τελευταίο να είναι η ατάκα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας «προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν» κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Τότε η Μαρία Συρεγγέλα είχε κάνει λόγο για «τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις», συμπληρώνοντας ότι στη ζωή της έχει σκίσει πολλές φορές των καλσών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Συρεγγέλα:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Η ομοσπονδία σκεφτόταν εδώ και καιρό να βάλει φρένο στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά. Tο επόμενο βήμα είναι να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 23.12.25

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23.12.25

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
«Έχω μάρτυρες» 23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης
80 χρόνια 23.12.25

Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης

Τον Δεκέμβριο του 1945, 124 νέοι επιστήμονες και καλλιτέχνες φεύγουν από την Ελλάδα με προορισμό το Παρίσι. Ογδόντα χρόνια μετά, το ταξίδι του «Ματαρόα» αναγνωρίζεται ως κομβικό γεγονός για την πνευματική ιστορία της χώρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο