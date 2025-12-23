Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Η Μελόρα Χάρντιν, η οποία έγινε ευρέως γνωστή χάρη στον ρόλο της Ζανέτ Λέβινσον στην σειρά «The Office», δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Weekly ότι «ξέσπασε σε κλάματα» όταν απολύθηκε από την υπερπαραγωγή του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Επιστροφή στο Μέλλον».

Ενώ η απόλυση του ηθοποιού που θα ενσάρκωνε τον Μάρτι ΜακΦλάι, Έρικ Στόλτζ, από την παραγωγή και η αντικατάστασή του από τον Μάικλ Τζ. Φοξ είναι μία από τις πιο διαβόητες αλλαγές καστ στο Χόλιγουντ, αποδεικνύεται ότι αυτή η απόφαση οδήγησε σε μια δεύτερη απομάκρυνση.

Εξευτελιστικό;

Η Μελόρα Χάρντιν είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο της κοπέλας του Μάρτι, Τζένιφερ Πάρκερ. «Ήταν μια τεράστια απογοήτευση. Ήμουν 17 ετών, οπότε καταλαβαίνεις. Άρχισα να κλαίω», είπε η ηθοποιός στο EW. «Ήταν πολύ λυπηρό», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός αποκαλύψε νωρίτερα φέτος ότι απολύθηκε και από το «Επιστροφή στο Μέλλον» επειδή οι διευθυντές του στούντιο θεώρησαν ότι ήταν πολύ ψηλή για να συμπρωταγωνιστήσει με τον Μάικλ Τζ. Φοξ.

«Προφανώς, οι δύο διευθύντριες εκείνη την εποχή θεώρησαν ότι ήταν εξευτελιστικό για τον πρωταγωνιστή τους να εμφανίζεται σε σκηνές με μια γυναίκα που ήταν ψηλότερη από αυτόν. Αν το είχα κάνει, είμαι σίγουρη ότι όλα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Δεν θα είχα παίξει στο The Office», εξήγησε.

«Για να φτάσεις εκεί που είμαι, πρέπει να έχεις αποτύχει περισσότερες φορές από όσες έχεις πετύχει», είπε η Χάρντιν στο EW. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό όταν το βλέπουν από έξω — πρέπει να είσαι πραγματικά κάποιος που αισθάνεται άνετα με την αποτυχία και με το να βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο συνεχώς. Αυτή η αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα για σένα», συμπλήρωσε.

«Άντε χάσου και άσε με ήσυχο»

Σύμφωνα με το Variety, ο Έρικ Στόλτζ και η Μελόρα Χάρντιν συμμετείχαν στις γυρίσματα της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» για έξι εβδομάδες, όταν πάρθηκε η απόφαση να απομακρυνθεί ο Στόλτζ και να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη, ο Φοξ, ο οποίος αρχικά είχε αποκλειστεί από την ταινία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Χάρντιν αντικαταστάθηκε από την Κλόντια Γουέλς.

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο, «Future Boy», ότι έγραψε μια επιστολή προς τον Στόλτζ ζητώντας του να συναντηθούν τέσσερις δεκαετίες μετά την αντικατάσταση.

«Εδώ και σαράντα χρόνια, ο Έρικ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, οπότε ήμουν προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να προτιμήσει την σιωπή των αμνών», γράφει ο Φοξ στο βιβλίο του, σημειώνοντας ότι οι δύο δεν είχαν συναντηθεί ποτέ για να συζητήσουν την αλλαγή του καστ.

«Αν η απάντησή σου είναι ‘άντε χάσου και άσε με ήσυχο’, θα το δεχτώ», πρόσθεσε στο γράμμα ο Φοξ.

«Ήταν πολύ χαμογελαστός»

Ο Στολτζ απάντησε με μια επιστολή που ξεκινούσε με τα λόγια: «Άντε χάσου και άσε με ήσυχο!». Ευτυχώς όμως, ακολούθησε ένα «αστειεύομαι».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Φοξ, ο Έρικ σκέφτηκε προσεκτικά την πρότασή του και, αν και αρνήθηκε ευγενικά να συμμετάσχει στο βιβλίο, φάνηκε ανοιχτός στην ιδέα να συναντηθούν.

Όταν ο Φοξ και ο Στόλτζ τελικά βρέθηκαν, άρχισαν να συζητούν σε φιλικό κλίμα για την καριέρα τους και τις οικογένειες τους.

«[Ο Στόλτζ] ήταν πολύ χαμογελαστός και γρήγορα καταλάβαμε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε πρόβλημα με τον άλλο. Αυτό που συνέβη στο ‘Επιστροφή στο Μέλλον’ δεν μας είχε κάνει εχθρούς ή μοιραίους αντιπάλους. Ήμασταν απλώς δύο ηθοποιοί που είχαμε αφιερώσει την ίδια ενέργεια στον ίδιο ρόλο. Τα υπόλοιπα δεν είχαν καμία σχέση με εμάς. Όπως αποδείχθηκε, είχαμε πολλά περισσότερα κοινά από τον ρόλο μας ως Μάρτι», αναφέρει στο βιβλίο του ο Φοξ.

*Με πληροφορίες από: Variety