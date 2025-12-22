Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου ενός 79χρονου επιχειρηματία ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην εξοχική του κατοικία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου

Σύμφωνα με το patris.gr, ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του το πρωί της Δευτέρας. Τον άνδρας εντόπισε νεκρό η σύζυγος του η οποία και ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.