Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Έκανε το 2×2 στους «16» με Ταϊρί ο «δικέφαλος»

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε από την έδρα της Σπόρτινγκ με 70-62, σε έναν αγώνα που οι ομάδες δεν προσέφεραν και… μπόλικο θέαμα.

Οι Πορτογάλοι άρχισαν καλύτερα το ματς, αλλά οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν και μείωσαν στον πόντο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το 36-35. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κλειδί για το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς που έτρεξε ένα επιμέρους 23-13, ενώ στο τέλος διαχειρίστηκε σωστά το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 14, ο Τίμι Άλεν 13 και ο Μπεν Μουρ 12 πόντους με 10 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Μπράντον Τζονς είχε 14, ο Στέφαν Σβένσον 13 και ο Μαλίκ Μόργκαν 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70

Σπόρτινγκ (Μαγκαλάες): Τζονς 14 (7 ριμπάουντ), Χάρντεν-Χέιζ 5 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόστα 4 (4 ριμπάουντ), Αμαράντε 4 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεντούρα 6 (1/5 τρίποντα), Φερνάντες, Μόργκαν 12 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Σουένσον 13 (3)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 13 (7 ριμπάουντ), Μέλβιν 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 3 (1/6 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Περσίδης 6 (3 ριμπάουν), Μουρ 12 (5/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Ντιμσά 2 (0/6 τρίποντα)