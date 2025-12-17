Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Έκανε το 2×2 στους «16» με Ταϊρί ο «δικέφαλος»
Με «διπλό» με σκορ 70-62 κόντρα στην Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία συνέχισε την πορεία του ο ΠΑΟΚ στη φάση των 16 του FIBA Europe Cup, κάνοντας το 2Χ2.
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε από την έδρα της Σπόρτινγκ με 70-62, σε έναν αγώνα που οι ομάδες δεν προσέφεραν και… μπόλικο θέαμα.
Οι Πορτογάλοι άρχισαν καλύτερα το ματς, αλλά οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν και μείωσαν στον πόντο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το 36-35. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κλειδί για το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς που έτρεξε ένα επιμέρους 23-13, ενώ στο τέλος διαχειρίστηκε σωστά το υπόλοιπο του παιχνιδιού.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 14, ο Τίμι Άλεν 13 και ο Μπεν Μουρ 12 πόντους με 10 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Μπράντον Τζονς είχε 14, ο Στέφαν Σβένσον 13 και ο Μαλίκ Μόργκαν 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Σπόρτινγκ (Μαγκαλάες): Τζονς 14 (7 ριμπάουντ), Χάρντεν-Χέιζ 5 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόστα 4 (4 ριμπάουντ), Αμαράντε 4 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεντούρα 6 (1/5 τρίποντα), Φερνάντες, Μόργκαν 12 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Σουένσον 13 (3)
ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 13 (7 ριμπάουντ), Μέλβιν 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 3 (1/6 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Περσίδης 6 (3 ριμπάουν), Μουρ 12 (5/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Ντιμσά 2 (0/6 τρίποντα)
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής (pic)
- Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Έκανε το 2×2 στους «16» με Ταϊρί ο «δικέφαλος»
- Προμηθεάς Πάτρας – Ρίτας 111-95: Πρόκριση στα πλέι ιν με σούπερ Γκρέι
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)
- Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
- Νότιγχαμ Φόρεστ: Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση για την Ειρήνη Μαρινάκη
- Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ στη μάχη για το «si» του Κέπα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις