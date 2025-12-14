newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Δεκεμβρίου 2025 | 20:24

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Μπαράζ πληρωμών ξεκινάει από αύριο 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου για χιλιάδες νοικοκυριά που περιμένουν με αγωνία έστω και με «συμβολικά» ποσά να… κλείσουν κάποιες «τρύπες» που κουβαλούν από το έτος που λήγει. Πολύ περισσότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που δεν περιμένουν ούτε το δώρο των Χριστουγέννων, έχουν περισσότερους λόγους να ανυπομονούν για τις συντάξεις και τα επιδόματα που δικαιούνται.

Από αύριο Δευτέρα, λοιπόν, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, οι συντάξεις, η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, η επιστροφή ενοικίου για όσους προκύπτει από τις διορθωτικές δηλώσεις ότι το δικαιούνται, και φυσικά το δώρο Χριστουγέννων του ιδιωτικού τομέα.

Πιο αναλυτικά:

Δώρο Χριστουγέννων

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων έχει ήδη αρχίσει για εργαζόμενους και ανέργους.

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την πληρωμή για τους ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ενώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου -με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Για τους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν πλήρη μήνα επιδότησης, αρκεί να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πλήρες ποσό φτάνει τα 540 ευρώ.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

• Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.

• Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.

• Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Επιστροφή ενοικίου

Εληξε στις 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία που είχε δοθεί για διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στην επιστροφή ενοικίου, για όσους ήθελαν να πληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς – το περιθώριο που υπάρχει για την υποβολή της σχετικής τροποποιητικής δήλωσης είναι μέχρι και 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση η εξόφληση θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου.

Το ποσό 

Όσον αφορά στο ύψος του ποσού που επιστρέφεται στους δικαιούχους ενοικιαστές, επισημαίνεται ότι είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στην χρονιά.

Τα «ψιλά γράμματα»

Η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε παιδί, δεν χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά, παρόλο που αυτή η εντύπωση έχει δοθεί στους περισσότερους. Σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» και τις οδηγίες που δόθηκαν, η προσαύξηση δεν χορηγείται εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα, αυτά τα 50 ευρώ για κάθε τέκνο, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Επίδομα θέρμανσης

Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά, οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

  • Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που έχουν τιμολογηθεί έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση ότι καταχωρίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.
  • Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.
  • Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Συντάξεις – Επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.

• Στις 15 Δεκεμβρίουθα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.

• Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ:

• 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.

• 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΟΠΕΚΑ

Η έκτη δόση για το Επίδομα Παιδιού 2025 θα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όσους  έχουν υποβάλει αίτηση.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Η πληρωμή μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 30 Νοεμβρίου 2025 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει νωρίτερα, πριν τις εορτές, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευήςμ 19 Δεκεμβρίου μέσω ΑΤΜ.

Επίδομα ενοικίου

Η πληρωμή μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους του Επιδόματος Ενοικίου Στέγασης (που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έχει εγκριθεί) θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ,και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Πληρωμή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων Δεκεμβρίου 2025

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα γέννησης (νόμος 4659/2020)

Η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο