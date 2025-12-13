ΟΦΘ – Ολυμπιακός 8-25: Άνετα το «11×11» στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 25-8 εναντίον του ΟΦΘ και έκανε το «11×11» στο Waterpolo League.
Ο Ολυμπιακός, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, επικράτησε του ΟΦΘ με 25-8 και πανηγύρισε την 11η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του για το 2025, αφού ακολουθεί η διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων.
Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δείχνοντας τις διαθέσεις τους ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο, στο οποίο προηγήθηκαν με 5-0, ενώ στο δεύτερο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση και με επιμέρους 9-0, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο 14-0 στο φινάλε του πρώτου μισού, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε διαδικαστικό χαρακτήρα.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια σοβαρότητα και στο δεύτερο μέρος, διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του και έφτασε άνετα σε ακόμη μία νίκη, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, με έξι γκολ και ακολούθησαν με πέντε ο Παναστασίου και με τέσσερα ο νεαρός Μάρκογλου.
Τα οκτάλεπτα: 0-5, 0-9, 5-6, 3-5
Η διακύμανση:
1ο οκτάλεπτο: 0-1 Γενηδουνιάς (6:28), 0-2 Παπαναστασίου (5:06), 0-3 Πούρος (2:31), 0-4 Παπαναστασίου (3:30), 0-5 Πούρος (2:31)
2 οκτάλεπτο: 0-6 Ζαλάνκι (6:45), 0-7 Γενηδουνιάς (6:14), 0-8 Φουντούλης (5:25), 0-9 Νικολαΐδης (4:52), 0-10 Ζαλάνκι (4:26), 0-11 Μαρκογλου (3:39), 0-12 Μάρκογλου (3:19), 0-13 Λυκούδης (1:36), 0-14 Μάρκογλου (0:49)
3ο οκτάλεπτο: 1-14 Νάνος (7:11), 1-15 Γενηδουνιάς (6:45), 2-15 Προσονικλής (5:43), 2-16 Γενηδουνιάς (5:17), 3-16 Φουρναράκης (4:35), 3-17 Γενηδουνιάς (4:17), 3-18 Παπαναστασίου (3:12), 3-19 Κάκαρης (2:27), 4-19 Σαλέα (1:58), 4-20 Δήμου (1:34), 5-20 Γιώρτσιος (0:13)
4ο οκτάλεπτο: 6-20 Γιώρτσιος (6:57), 6-21 Γενηδουνιάς (5:23), 7-21 Ιωσήφ (4:25), 7-22 Παπαναστασίου (3:51), 7-23 Μάρκογλου (2:53), 7-24 Παπαναστασίου (2:08), 7-25 Ζαλάνκι (1:12), 8-25 Κεχίδης (0:45)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Λυκούδης 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 6, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 3, Δήμου 1, Αλαφράγκης, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 5, Αραπίδης, Πούρος 2, Μάρκογλου 4
ΟΦΘ: Τσάκιρης, Βασιλούδης, Φουρναράκης 1, Προσινικλής, Γιώρτσιος 2, Νάνος 1, Ιωσήφ 1, Μαυραγάνης, Δημητριάδης, Προσινικλής 1, Πρωιμάκης, Σάλεχ 1, Στάθης, Τάτσης, Κεχίδης 1
