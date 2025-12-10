Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Τα φετινά trends στη γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού
Τα φετινά trends στη γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού

Μήπως ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε κάτι άλλο αυτά τα Χριστούγεννα;

Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου πλησιάζει, φέρνοντας μαζί της πέρα από τη μυρωδιά των μοναδικών χριστουγεννιάτικων γλυκών και το άρωμα του δέντρου που πρωταγωνιστεί στο χώρο, την ακαταμάχητη πρόκληση της χριστουγεννιάτικης ανανέωσης!

Φέτος, η γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού δεν χρειάζεται να είναι απλώς μια υπόθεση από λαμπιόνια και χρυσόσκονη. Μπορεί να είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στην παράδοση, ένας ύμνος στη θαλπωρή και μια παιχνιδιάρικη βουτιά στα παιδικά μας χρόνια.

Ποια είναι, λοιπόν, τα trends που θα πρωταγωνιστήσουν, μεταμορφώνοντας το σαλόνι σας στο απόλυτο σκηνικό παραμυθιού;

Επιστροφή στην παραδοσιακή ζεστασιά: Το «Ralph Lauren Christmas«

Η μεγάλη τάση του φετινού χειμώνα έχει όνομα και επώνυμο: «Ralph Lauren Christmas». Ξεχάστε τον μινιμαλισμό του πάγου και του ψυχρού μπλε και πριμοδοτήστε στον συνδυασμό της πολυτέλειας με την κλασική, βρετανική ζεστασιά.

Για να το πετύχετε αυτό επιλέξτε σε χρώματα όπως τα: βαθύ κόκκινο (burgundy), πράσινο του δάσους (forest green) και ζεστό μπορντό. Όσο για υφάσματα και σχέδια, επιλέξτε το βελούδο και το μαλλί που φέρνουν μια αίσθηση αρχοντικής εξοχής στο χώρο και το καρό (tartan) που κάνει δυναμικό comeback σε ριχτάρια, μαξιλάρια και φιόγκους.

Tip: Αντικαταστήστε τα ψυχρά λευκά λαμπάκια με ζεστούς, κίτρινους τόνους και προσθέστε μακριά, λεπτά κεριά στο γιορτινό τραπέζι. Τοποθετείστε επίσης αρωματικά κεριά κανέλας στο χώρο. Η νοσταλγία και η κομψότητα παντρεύονται ιδανικά.

Photo by Brett Sayles

Cozy Time & Frosted Retreat: Η φύση μέσα στο σπίτι

Για όσους αγαπούν την ηρεμία και την επαφή με το φυσικό στοιχείο, το trend του Cosy Time και του Frosted Retreat είναι η σωστή επιλογή. Οι αποχρώσεις στη διακόσμηση θα είναι γήινα και παστέλ χρώματα, απαλό λευκό, μόκα, σκούρο λαδί και χαλαρό χρυσό. Όσον αφορά στα υλικά, θα κυριαρχήσει η βιωσιμότητα και τα φυσικά υλικά, όπως στολίδια από ξύλο, αποξηραμένα εσπεριδοειδή (φωτεινές φέτες πορτοκαλιού), κουκουνάρια και λινές κορδέλες. Αυτό που πρέπει να πετύχετε είναι ένα εφέ τύπου «σαλέ στο βουνό» ή «χιονισμένο δάσος». Χρησιμοποιήστε κλαδιά με «πάγο» (frosted branches), πολλά πρασινάδες (κέδρος, ευκάλυπτος) και δημιουργήστε layering με ριχτάρια από faux γούνα και μαλλί.

Food Baubles & Παστέλ μαγεία: Το παιχνιδιάρικο γλυκόσπιτο

Αν είστε οικογενειακώς γλυκατζήδες, φέτος, η διακόσμηση του δέντρου θα έχει ενδιαφέρον να έχει μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν ζαχαρένια διάθεση. Η έμπνευση ασφαλώς έρχεται από τα γλυκά! Στολίδια σε σχήμα ζαχαρωτών, κουλουριών, μελομακάρονων και καραμέλας (gingerbread shop). Κάποια από αυτά τα στολίδια μπορεί να είναι και βρώσιμα όπως καραμέλες, γλειφιτζούρια, σοκολατάκια με περιτύλιγμα. Τα χρώματα είναι γλυκά, με μία εσάνς ρομαντισμού. Ροζ, απαλό βεραμάν, λιλά και κρεμ, σε συνδυασμό με χάλκινες και περλέ λεπτομέρειες. Όσο για τη διακόσμηση, δώστε βάση και στους μεγάλους φιόγκους (ιδίως ριγέ ή καρό)που  είναι must και κρεμιούνται σε πόρτες, καρέκλες, γιρλάντες και στολίζουν ακόμη και το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Broadway Glamour & Μονοχρωμία: Η θεατρική πινελιά

Για τους λάτρεις του extravaganza και του σύγχρονου design, δύο τάσεις κερδίζουν έδαφος. Το ένα είναι το Broadway Holiday, όπου το σπίτι θα γίνει θεατρικό σκηνικό και εσείς οι πρωταγωνιστές. Πρόκειται για έναν glamorous στολισμό, με χρώματα όπως πλούσιο κόκκινο, χρυσό, μπλε του παγωνιού και με πινελιές μαύρου/άσπρου. Κυριαρχούν τα βελούδα, τα γυάλινα στοιχεία, οι φτερούγες και τα λαμπερά υφάσματα.

Το δεύτερο είναι το Monochrome Magic. Μιλάμε για την απόλυτη επιλογή για μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Παίζει με τις αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού, του γκρι και του ασημί. Πρόκειται για έναν μίνιμαλ στολισμό που είναι ταυτόχρονα και εντυπωσιακός.

Το «μυστικό συστατικό»

Ανεξάρτητα από το trend που θα επιλέξετε, το φως παραμένει ο βασιλιάς της γιορτινής διακόσμησης. Φέτος, όμως, το φως γίνεται πιο απαλό, πιο ζεστό και πιο «έξυπνο».

Για αυτό δώστε την πρέπουσα σημασία: στα πολλά κεριά, σε διαφορετικά ύψη, σε γλυκά χρώματα και αρώματα, που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και νοσταλγίας. Επίσης, χρησιμοποιήστε καθρέφτες κοντά στο δέντρο ή τον στολισμό για να πολλαπλασιάσετε το φως και τη ζεστασιά. Τέλος, τα λεπτά, ευέλικτα fairy lights τοποθετούνται μέσα σε γυάλινα βάζα, δίπλα σε βιβλία ή τυλίγονται γύρω από φυτά, προσφέροντας μια διακριτική, ονειρική λάμψη.

Σε κάθε περίπτωση αυτές είναι προτάσεις που μπορούν να σας βάλουν σε δημιουργική διάθεση για φέτος. Στο τέλος της ημέρας, ο πιο επιτυχημένος στολισμός είναι αυτός που εκφράζει εσάς και κάνει τον χώρο σας να νιώθετε φιλόξενος και μαγικός. Διαλέξτε τα στοιχεία που σας φέρνουν χαρά, βάλτε την αγαπημένη σας μουσική, ανάψτε τα κεριά και αφήστε τη γιορτή να ξεκινήσει!

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιείται σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 10:19

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
