Roll into glam season: Ένας beauty οδηγός που σου υπόσχεται τα πιο λαμπερά, snow-kissed Χριστούγεννα

Δεν έχει σημασία αν είμαστε από αυτούς που όλο τον χρόνο μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα ή από τους υπόλοιπους, αφού όλοι συμφωνούμε σιωπηλά σε μία παραδοχή: οι γιορτές θέλουν λάμψη, sparkle, μία μικρή δόση υπερβολής, σαν να τα ζούμε σε χιονόμπαλα ή σαν άλλοι Kevin McCallister και, για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον όλοι χρειαζόμαστε λίγο ή πολύ pampering.

Καθώς η πόλη ντύνεται τα γιορτινά της, εμείς, τυλιγμένοι στα παλτά και τα κασκόλ μας, αναζητούμε μικρές αφορμές για να βγούμε από τη ρουτίνα, να χαμογελάμε λίγο περισσότερο, ενώ κλείνουμε εκκρεμότητες και τρέχουμε προς το τέλος μίας ακόμη χρονιάς. Κάπου εκεί εμφανίζεται μία after-work συνάντηση για ζεστό κρασί που καταλήγει σε βόλτα στη φωτισμένη Αθήνα, μία μικρή απόδραση στις πιο παραμυθένιες γειτονιές εκεί όπου χτυπά η καρδιά των γιορτών, το διάχυτο άρωμα πανετόνε ή κουραμπιέδων που παρασύρει τα βήματά μας από στενό σε στενό στο ιστορικό κέντρο, και το καθιερωμένο soundtrack των γιορτών που λατρεύουμε να μισούμε σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό.

Όλα αυτά, με κάποιον παράξενο τρόπο, γεννούν μέσα μας την αίσθηση πως το 2025 δεν ήταν τόσο άσχημο τελικά και ότι το 2026 μπορεί όντως να είναι η καλύτερη χρονιά, ίσως επειδή θα τη διεκδικήσουμε, ίσως επειδή δεν πάμε ποτέ κόντρα στην έμφυτη αισιοδοξία μας. Ναι, κάπως έτσι κάνουμε roll into the glam season και λέμε “let the good times roll”! Αποχαιρετούμε το 2025 όπως του αξίζει: γεμάτοι ελπίδα και good vibes για τη νέα χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Σφραγίζουμε τις στιγμές των γιορτών με αυτή την ανεξίτηλη λάμψη, κάνουμε spread την ελπίδα από μέσα προς τα έξω, μοιράζοντας χαρά και δώρα στους γύρω μας.

Φοράμε την πιο αυθόρμητη, γιορτινή και αισιόδοξη εκδοχή μας. Βάζουμε χρώμα και φως στις ημέρες που διανύουμε. Επιλέγοντας, για τις εμφανίσεις μας αλλά και για τους παραλήπτες της gift list μας, υφές απαλές και refreshing, λάμψεις που καθρεφτίζονται πάνω στον πάγο, icy αντανακλάσεις, οπάλ ιριδισμούς και high-shine λεπτομέρειες που μοιάζουν να γεννήθηκαν στο χιόνι.

Με τη νέα Snow Kissed Collection της KIKO Milano κάνουμε ένα ανεκτίμητο δώρο στον εαυτό μας και σε όσους αγαπάμε: την υπόσχεση για τα πιο αυθεντικά, snow-kissed Χριστούγεννα. Παρακάτω, λοιπόν, ακολουθεί μία λίστα με τα beauty gifts που αντικατοπτρίζουν τη festive διάθεσή μας, φέρνουν φως, ενθουσιασμό και έκπληξη στα πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων.