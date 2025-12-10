Roll into glam season: Ένας beauty οδηγός που σου υπόσχεται τα πιο λαμπερά, snow-kissed Χριστούγεννα
Δώρα ομορφιάς που αντικατοπτρίζουν τη festive διάθεσή μας, φέρνουν φως, ενθουσιασμό και έκπληξη στα πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων.
10 Δεκεμβρίου 2025 | 15:54
Δεν έχει σημασία αν είμαστε από αυτούς που όλο τον χρόνο μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα ή από τους υπόλοιπους, αφού όλοι συμφωνούμε σιωπηλά σε μία παραδοχή: οι γιορτές θέλουν λάμψη, sparkle, μία μικρή δόση υπερβολής, σαν να τα ζούμε σε χιονόμπαλα ή σαν άλλοι Kevin McCallister και, για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον όλοι χρειαζόμαστε λίγο ή πολύ pampering.
Καθώς η πόλη ντύνεται τα γιορτινά της, εμείς, τυλιγμένοι στα παλτά και τα κασκόλ μας, αναζητούμε μικρές αφορμές για να βγούμε από τη ρουτίνα, να χαμογελάμε λίγο περισσότερο, ενώ κλείνουμε εκκρεμότητες και τρέχουμε προς το τέλος μίας ακόμη χρονιάς. Κάπου εκεί εμφανίζεται μία after-work συνάντηση για ζεστό κρασί που καταλήγει σε βόλτα στη φωτισμένη Αθήνα, μία μικρή απόδραση στις πιο παραμυθένιες γειτονιές εκεί όπου χτυπά η καρδιά των γιορτών, το διάχυτο άρωμα πανετόνε ή κουραμπιέδων που παρασύρει τα βήματά μας από στενό σε στενό στο ιστορικό κέντρο, και το καθιερωμένο soundtrack των γιορτών που λατρεύουμε να μισούμε σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό.
Όλα αυτά, με κάποιον παράξενο τρόπο, γεννούν μέσα μας την αίσθηση πως το 2025 δεν ήταν τόσο άσχημο τελικά και ότι το 2026 μπορεί όντως να είναι η καλύτερη χρονιά, ίσως επειδή θα τη διεκδικήσουμε, ίσως επειδή δεν πάμε ποτέ κόντρα στην έμφυτη αισιοδοξία μας. Ναι, κάπως έτσι κάνουμε roll into the glam season και λέμε “let the good times roll”! Αποχαιρετούμε το 2025 όπως του αξίζει: γεμάτοι ελπίδα και good vibes για τη νέα χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Σφραγίζουμε τις στιγμές των γιορτών με αυτή την ανεξίτηλη λάμψη, κάνουμε spread την ελπίδα από μέσα προς τα έξω, μοιράζοντας χαρά και δώρα στους γύρω μας.
Φοράμε την πιο αυθόρμητη, γιορτινή και αισιόδοξη εκδοχή μας. Βάζουμε χρώμα και φως στις ημέρες που διανύουμε. Επιλέγοντας, για τις εμφανίσεις μας αλλά και για τους παραλήπτες της gift list μας, υφές απαλές και refreshing, λάμψεις που καθρεφτίζονται πάνω στον πάγο, icy αντανακλάσεις, οπάλ ιριδισμούς και high-shine λεπτομέρειες που μοιάζουν να γεννήθηκαν στο χιόνι.
Με τη νέα Snow Kissed Collection της KIKO Milano κάνουμε ένα ανεκτίμητο δώρο στον εαυτό μας και σε όσους αγαπάμε: την υπόσχεση για τα πιο αυθεντικά, snow-kissed Χριστούγεννα. Παρακάτω, λοιπόν, ακολουθεί μία λίστα με τα beauty gifts που αντικατοπτρίζουν τη festive διάθεσή μας, φέρνουν φως, ενθουσιασμό και έκπληξη στα πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων.
#1 Το all day beauty tip του 2026 για λεία, long-lasting αποτελέσματα
Αν θέλουμε το 2026 να ανακαλύψουμε την πιο ξέγνοιαστη εκδοχή μας, με το Blurring Whisper Face Primer το day-to-day μακιγιάζ σίγουρα θα είναι το τελευταίο που θα μας απασχολεί. Πρόκειται για ένα προϊόν που προσφέρει καθαρή, soft-focus επιδερμίδα όλη μέρα, μειώνοντας αισθητά την εμφάνιση πόρων και κρατώντας το μακιγιάζ ανανεωμένο. Ναι, είναι το beauty tip για ένα effortless, φυσικό look από το πρωί έως το βράδυ.
#2 Η διπλή πούδρα που σφραγίζει το μακιγιάζ και χαρίζει subtle λάμψη
Το My Setting Duo Face Powder συνδυάζει ματ και φωτεινή υφή με subtle άρωμα βανίλιας. Σφραγίζει κάθε look χωρίς να βαραίνει και προσφέρει διακριτική λάμψη, ιδανική για καθημερινά και βραδινά looks. Αν θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλήρες νεσεσέρ, η διπλή πούδρα είναι το key item που θα έχουμε πάντα μαζί μας και θα θέλουμε να συστήσουμε στις φίλες μας.
#3 Τοp lip combo για προστασία, ενυδάτωση και glossy τελείωμα
Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα αφυδατώνουν και ταλαιπωρούν την επιδερμίδα και τα χείλη, οπότε η φροντίδα τους είναι απαραίτητο βήμα στην καθιερωμένη skincare ρουτίνα μας. Συνδυάζοντας το All That Matte-rs Lip Tint με το Twist N’ Shine Lipgloss, τα χείλη μας θα μένουν ενυδατωμένα, προστατευμένα από το κρύο, με ένα juicy, frosty αποτέλεσμα που συμπληρώνει τα look μας και δίνει λάμψη σε κάθε στιγμή.
#4 Πρακτικό easy-to-blend blush για ένα υγιές και natural glow
Μπορεί να μην είμαστε φανατικές του clean girl aesthetic στα ρούχα, όμως όλες θέλουμε να ξέρουμε τα easy-to-blend μυστικά που χαρίζουν ένα προσεγμένο, polished look κάθε στιγμή της ημέρας. Το Sunset Dream Blush από την Snow-Kissed Holiday Collection προσφέρει degradé αποχρώσεις που χαρίζουν φρεσκάδα και ζεστασιά στην όψη μας. Απαλό και με ακαταμάχητο finishing touch, κάνει κάθε look να δείχνει λαμπερό και effortless σε κάθε περίσταση.
#5 Το eyeshadow set που χαρίζει pearly shimmer και high-shine λεπτομέρειες
Για τις φορές που θέλουμε να πασπαλίσουμε με λίγη snow-kissed μαγεία την καθημερινότητα, αρκεί να ανοίξουμε το Jingle Trio Eyes Gift Set. Περιλαμβάνει μοναδικές αποχρώσεις και υφές που ταιριάζουν σε πρωινά look και πιο βραδινές εμφανίσεις, όπως ένα σπιτικό ρεβεγίον. Layering με διακριτικό shimmer ή bold sparkle, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να έχουμε unapologetically main character βλέμμα σε κάθε στιγμή του 2026.
#6 Τα thoughtful gift sets που μοιράζουν χαρά και glamour
Τι θα ήταν όλα τα όνειρα, τα σχέδια και οι στόχοι του 2026 αν δεν μπορούσαμε να τα μοιραστούμε με τους κατάλληλους ανθρώπους; Τα Festive Besties & Timeless Look Gift Sets είναι τα γιορτινά πακέτα που θα τους θυμίζουν πως κάθε ημέρα από τις 365 που θα έρθουν, είναι μία ευκαιρία να φροντίσουν τον εαυτό τους. Τα γιορτινά πακέτα περιλαμβάνουν mini και full-size προϊόντα που αναβαθμίζουν κάθε εμπειρία φροντίδας και μακιγιάζ, ενώ υπόσχονται μία χρονιά που η λάμψη θα πηγάζει πρώτα από μέσα μας!
Κλείνοντας, η ομορφιά των Χριστουγέννων δεν κρύβεται στις αστραφτερές παλέτες και τις glossy υφές, αλλά σε αυτό που ενεργοποιεί μέσα μας τη διάθεση να μοιραστούμε, να προσφέρουμε λίγο φως με ένα χαμόγελο, σε όσους αγαπάμε. Γιατί, μερικές φορές η φροντίδα, προς εμάς και τους δικούς μας, μπορεί πράγματι να κρύβεται μέσα σε ένα χαμόγελο ή ένα γιορτινό πακέτο, πασπαλισμένο με την αληθινή λάμψη της KIKO Milano.
Η SNOW-KISSED HOLIDAY COLLECTION της KIKO Milano είναι διαθέσιμη στο kikocosmetics.gr και στα εξής φυσικά καταστήματα:
Αθήνα: The Mall of Athens, Δημ. Αγγέλου Μεταξά 41 (Γλυφάδα), River West, Notos Galleries Πειραιά, Notos Galleries Ομόνοιας, Κορυδαλλός (Ταξιαρχών 50), Νέο Ψυχικό (Λεωφόρος Κηφισίας 212), Galerie de Beauté–Athens Metro Mall, Κηφισιά (Κυριαζή 34), Νέα Σμύρνη (2ας Μαΐου 36), Νέα Ιωνία (Λ. Ηρακλείου 306 & Επταλόφου 2), Designer’s Outlet
Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 52, Mediterranean Cosmos, Notos Galleries Τσιμισκή, One Salonica Outlet Mall
Πάτρα: Ρήγα Φεραίου & Αγίου Νικολάου
Καλαμάτα: Notos Galleries Καλαμάτα
Τρίκαλα: Ασκληπιού 35 (πεζόδρομος)
Ιωάννινα: Χαριλάου Τρικούπη 18 & Οπλαρχηγού Πουτέτση
Λάρισα: Αλ. Παναγούλη 12
Καβάλα: Μεγ. Αλεξάνδρου 28
Ξάνθη: Παναγή Τσαλδάρη 3
Κόρινθος: Mare West 5ο χλμ Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών
Κρήτη: Ηράκλειο, Δαιδάλου 6