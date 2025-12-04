REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ήταν το μακρινό 1995 όταν το κομμάτι Άκου Μάνα αρχίζει να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και ο όρος Low Bap μεταφέρεται στους νέους από στόμα σε στόμα. Είναι η χρονιά που οι Active Member κυκλοφορούν το άλμπουμ Το Μεγάλο Κόλπο και ουσιαστικά μας συστήνουν τον κόσμο τους. Με έδρα το Πέραμα, το Low Bap δεν είναι ένας ακόμα ήχος ή μουσικό στυλ – είναι φιλοσοφία, τρόπος ζωής. Και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Μιχάλης Μυτακίδης, γνωστός σε όλους μας ως B.D. Foxmoor.

Εκείνη ήταν η χρονιά που ο ήχος των Active Member έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, ωστόσο αυτή δεν ήταν και η αρχή της όλης προσπάθειας. Για την ακρίβεια το Μεγάλο Κόλπο δεν ήταν καν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το ξεκίνημα είχε γίνει τουλάχιστον μια δεκαετία πριν από τον Μιχάλη – τότε που έκατσε μπροστά στα μηχανήματα του σπιτιού του και με πρωταγωνιστή ένα κασετόφωνο της εποχής πατάει rec ’n’ play.

Σημείωση: για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι, rec ‘n’ play ήταν τα δύο κουμπιά που πατάγαμε στο κασετόφωνο όταν θέλαμε να γράψουμε.

Περίπου 30 χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη του επιτυχία και τέσσερις δεκαετίες από τότε που άρχισε να πατάει τα δύο κουμπιά στο κασετόφωνό του, ο Μιχάλης Μυτακίδης ταξιδεύει και πάλι σε εκείνα τα χρόνια μέσα από την ταινία REC ‘N’ PLAY.

Με αφορμή της κυκλοφορία του φιλμ, που βγαίνει στις σκοτεινές αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου, ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου βρέθηκαν στην καρδιά της Low Bap, το Πέραμα και είχαν μια κουβέντα μεταξύ φίλων με τον ιδρυτή των Active Member – «ένα όνομα που σκέφτηκα για πρώτη φορά το 1987. Ήταν ο κώδικας του hip hop να έχεις ένα ψευδώνυμο που να είναι πολύ μεγαλύτερο από εσένα και να το κυνηγάς όλη σου τη ζωή, να μην το ξεπεράσεις. Και πραγματικά δεν με άφησε ποτέ».

«Είναι μια αυτοβιογραφική ταινία και ουσιαστικά ραπάρω τη ζωή μου» ήταν τα πρώτα λόγια του Μιχάλη Μυτακίδη για το REC ‘N’ PLAY. «Θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι και αρκετά συνοπτικό – η αλήθεια είναι ότι σε μιάμιση ώρα δεν μπορείς να περιγράψεις όλα αυτά που έχουν συμβεί».

Και αυτό το φιλμ πρόκειται να είναι μόνο η αρχή. «Κάνοντας την ταινία, είδαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τριλογία. Έτσι το δεύτερο φιλμ θα μιλάει για το ραπ και το τρίτο για τους DJs» αποκάλυψε ο Μιχάλης Μυτακίδης στην κάμερα του in.

«Εγώ προσωπικά αντιπαθώ τη νοσταλγία, αλλά εμβαθύναμε σε αυτήν φτιάχνοντας την ταινία και μπορώ να πω ότι τότε τα πράγματα ήταν αληθινά, τα ζούσαμε όλα. Τώρα μας έχουν αντικαταστήσει το φόντο με ολογράμματα, αλλά ήταν καλό που τα ζήσαμε στην εποχή τους και τώρα μπορούμε να τα διηγηθούμε. Αυτό που δεν ξέρω είναι πως θα το αντιληφθούν σήμερα τα νέα παιδιά, όμως έχει και μια ιστορική σημασία αυτό το project» συμπλήρωσε.

«Ωστόσο αν κάτι μας δίνει να ελπίζουμε είναι αυτά τα νέα παιδιά, που έρχονται με φόρα» τόνισε.

Η ταινία ξεκινάει σε ένα σκοτεινό νουάρ περιβάλλον, με τον Μιχάλη Μυτακίδη να κάθεται μπροστά στα μηχανήματα που είχε το 1985 και να αρχίζει να ραπάρει τη ζωή του. «Εκτός από εμένα, υπάρχει ένας 13χρονος, που συμβολίζει το παιδί μέσα μου, αλλά και ο γιος μου που δείχνει διάφορα αρχειακά μας πλάνα, όπως το κάψιμο των διαβατηρίων» είπε, αναφερόμενος στην αξέχαστη συναυλία – διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τους βομβαρδισμούς στη Σερβία το 1999.

Τελικά αυτό το φιλμ είναι ένα κομμάτι της «κληρονομιάς» που θέλει να αφήσει πίσω του ή είναι κάτι αποκλειστικά για εκείνον; «Υπάρχει ένα χρέος που πρέπει να ξεχρεώσω κι αυτό φαίνεται στο φιλμ» ήταν η ξεκάθαρη απάντησή του.

Λίγα λόγια για το REC ‘N’ PLAY

Ο Μιχάλης Μυτακίδης, γνωστός κι ως B.D.Foxmoor των Active Member αφηγείται ρυθμικά με το μοναδικό κι άμεσο τρόπο του τα πιο κομβικά σημεία απ’ τη ζωή του ως τώρα. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε το hip hop στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανοίγει τα χαρτιά του κι όλο το πύρινο βιός του σε τούτη τη ραψωδία.

Το rec’n’play είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας όπου ο Μιχάλης Μυτακίδης προσπαθεί ν’ αφήσει κληρονομιά στους νεότερους την ουσία και την αρχική αίσθηση που τον οδήγησε να βρει τον τρόπο του.