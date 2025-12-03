Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 02/12/25
Σκίτσα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 08:32

Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 02/12/25

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Σκίτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο