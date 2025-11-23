newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Η Free Birth Society (FBS), που ιδρύθηκε από την πρώην μαία Emilee Saldaya, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες —και αμφιλεγόμενες— κοινότητες στον κόσμο του τοκετού.

Οι περισσότερες γυναίκες ανακαλύπτουν την «Κοινότητα του Ελεύθερου Τοκετού» μέσω του podcast, του Instagram ή του καναλιού YouTube της, που συγκεντρώνουν συνολικά εκατομμύρια προβολές.

Το κορυφαίο προϊόν της, «Ο ολοκληρωμένος οδηγός της Ελεύθερης Γέννας», που δημιουργήθηκε από κοινού από την Saldaya και την καναδή influencer Yolande Norris-Clark, έχει αποφέρει εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Για πολλές γυναίκες, αυτός ο διαδικτυακός κόσμος γίνεται μια πύλη προς μια εντελώς νέα κοσμοθεωρία, όπου η παραδοσιακή ιατρική παρέμβαση δεν θεωρείται σωτήρια, αλλά επικίνδυνη, καταναγκαστική και θεμελιωδώς καταπιεστική.

Αντ’ αυτού επιλέγουν την ελεύθερη γέννα, δηλαδή τον τοκετό που γίνεται χωρίς την παρουσία μαίας ή γιατρού, μόνο με τη γυναίκα και όσους εκείνη επιλέξει, σε όποιον χώρο επιλέξει.

Μια έρευνα του Guardian που διήρκησε ένα έτος αποκαλύπτει πώς μητέρες έχασαν τα παιδιά τους μετά από ριζοσπαστικοποίηση που προκλήθηκε από ενθαρρυντικές ιστορίες του podcast της Saldaya.

Ανακαλύπτοντας μια κεκαλυμμένη αίρεση

Για την 23χρονη Alma Lopez, το podcast της FBS ήταν γοητευτικό από την πρώτη στιγμή.

Έγινε μέλος της κοινότητας The Lighthouse και αγόρασε τον Οδηγό Freebirth για 399 δολάρια.

Βυθισμένη σε εκατοντάδες ώρες περιεχομένου της FBS, η Lopez πείστηκε ότι ο ελεύθερος τοκετός —και όχι η νοσοκομειακή περίθαλψη— ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για να φέρει το μωρό της στον κόσμο.

Ακόμα και μετά την προειδοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου για πιθανές επιπλοκές, παρέμεινε σταθερή στις διδασκαλίες που είχε απορροφήσει: «ο κίνδυνος δυστοκίας ώμου είναι τεράστιος, οι γυναίκες δεν μεγαλώνουν μωρά που δεν μπορούν να γεννήσουν και οι επεμβάσεις είναι περιττές και επιβλαβείς».

Κοιτάζοντας πίσω, η Lopez περιγράφει με απογοήτευση πώς κατέληξε σε αυτή τη κοινότητα:

«Κανείς δεν εντάσσεται σε μια αίρεση οικειοθελώς. Νομίζεις ότι εντάσσεσαι σε ένα μεγάλο κίνημα».

Η λατρεία της προσωπικότητας γύρω από μια επιρροή στον τομέα του τοκετού

Τον Ιούνιο του 2021, η φύση αυτού του κινήματος έγινε εντυπωσιακά σαφής κατά τη διάρκεια του Matriarch Rising, ενός φεστιβάλ μόνο για γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στα 53 στρέμματα της Saldaya στη Βόρεια Καρολίνα.

Ντυμένη με ένα χρυσό στέμμα σε σχήμα ήλιου, καθόταν περιτριγυρισμένη από αφοσιωμένους οπαδούς που σημείωναν κάθε της λέξη.

Μέχρι τότε, η Saldaya ήταν η κεντρική επιρροή στον κόσμο του ελεύθερου τοκετού, δημιουργώντας ένα brand ριζωμένο στην ιερή θηλυκότητα και την αντίσταση ενάντια στην «μαιευτική βία».

Πολλές γυναίκες που στράφηκαν στο FBS ήταν επιζώσες τραυματικών εμπειριών τοκετού.

Μιλούσαν για ανεπιθύμητες διαδικασίες, εξαναγκασμό, ταπείνωση και ιατρική κακοποίηση — ιστορίες που το FBS ενίσχυσε.

Για αυτές τις γυναίκες, η αφήγηση του ελεύθερου τοκετού πρόσφερε θεραπεία, ενδυνάμωση και έλεγχο.

Όμως, καθώς το κίνημα μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τις ανησυχίες των μαιών των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου και ακόμη και των μελών της ευρύτερης κοινότητας του μη υποβοηθούμενου τοκετού.

Γιατί ο ελεύθερος τοκετός ελκύει τις απογοητευμένες μητέρες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελεύθερος τοκετός είναι ακόμα σπάνιος, αλλά η προβολή του αυξάνεται, ιδιαίτερα σε χώρες με προβληματικά συστήματα μητρότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες — όπου η μητρική θνησιμότητα παραμένει μοναδικά υψηλή μεταξύ των πλούσιων χωρών — οι γυναίκες αναφέρουν ότι αισθάνονται τραυματισμένες και παραμελημένες στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Πολλές δεν έχουν πρόσβαση σε φροντίδα ή αντιμετωπίζουν υψηλά έξοδα για υπηρεσίες τοκετού στο σπίτι.

Το FBS αξιοποιεί άμεσα αυτή τη δυσαρέσκεια, προσφέροντας μια αντίθετη αφήγηση: ότι οι επιπλοκές του τοκετού είναι ως επί το πλείστον «παραλλαγές του φυσιολογικού», ότι οι μητέρες μπορούν να ανακτήσουν την κυριαρχία τους απορρίπτοντας την ιατρική εποπτεία και ότι μόνο η διαίσθηση μπορεί να καθοδηγήσει έναν ασφαλή τοκετό.

Αυτές οι ιδέες βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19, όταν η δυσπιστία προς τους θεσμούς αυξήθηκε.

Ριζοσπαστική ευθύνη: Η βασική δοξασία

Κεντρικό στοιχείο των διδασκαλιών του FBS είναι η έννοια της «ριζοσπαστικής ευθύνης» — η πεποίθηση ότι οι μητέρες είναι οι μόνες υπεύθυνες για κάθε αποτέλεσμα του τοκετού τους, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου.

Χωρίς ιατρική ομάδα, χωρίς εφεδρικό σχέδιο, χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Αυτή η ιδεολογία, που αντλήθηκε από ένα βιβλίο αυτοβοήθειας για επιχειρήσεις, εξελίχθηκε στο πλαίσιο του FBS σε ένα ηθικό πλαίσιο: η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ήταν αρετή, ενώ η προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ήταν ένδειξη φόβου, αδυναμίας ή ιατρικής κατήχησης.

Πολλές γυναίκες εσωτερικοποίησαν βαθιά αυτές τις πεποιθήσεις.

Ορισμένες έγραψαν σε ημερολόγια ότι ήταν διατεθειμένες να πεθάνουν κατά τον τοκετό, αν ήταν απαραίτητο, ενώ άλλες έκρυψαν τα σχέδιά τους από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Για ορισμένες, η ριζοσπαστική ευθύνη έγινε ένας δρόμος προς την ενδυνάμωση.

Για άλλες, έγινε μια μία επικίνδυνη παγίδα.

Όταν ο τοκετός μετατρέπεται σε έκτακτη ανάγκη

Η περίπτωση της Nicole Garrison απεικονίζει αυτή τη μεταμόρφωση.

Μετά από επτά ημέρες προσπάθειας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου τοκετού της, υπέστη σοβαρή αιμορραγία, αλλά αρνήθηκε την επείγουσα βοήθεια, πεπεισμένη από τις διδασκαλίες της FBS ότι η αιμορραγία ήταν σπάνια και καλοήθης.

Όταν τελικά κλήθηκε ασθενοφόρο, ήταν κοντά στο θάνατο.

Μόνο αργότερα, αφού είδε τον τρόμο της οικογένειάς της, συνειδητοποίησε πόσο βαθιά είχε απορροφήσει την ιδεολογία της FBS.

Το «κάστρο από τραπουλόχαρτα» της κατέρρευσε.

Άλλες οικογένειες βίωσαν πολύ χειρότερα αποτελέσματα.

Η ιστορία της Lorren Holliday, της οποίας το μωρό Journey Moon πέθανε το 2018 μετά από έναν παρατεταμένο, εμφανώς επικίνδυνο τοκετό, ήταν η πρώτη δημόσια τεκμηριωμένη περίπτωση θανάτου που συνδέεται με το FBS.

Κατά τη διάρκεια των ημερών που τα συμπτώματα επιδεινώνονταν η Holliday έστελνε επανειλημμένα μηνύματα στη Saldaya για καθοδήγηση.

Αντί να την προτρέψει να αναζητήσει ιατρική φροντίδα, η Saldaya την ενθάρρυνε να «ακολουθήσει το ρεύμα» και να «αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν».

Τα μέλη που συμβούλεψαν την Holliday να πάει στο νοσοκομείο είδαν τα σχόλιά τους να διαγράφονται.

Ακολούθησαν περισσότερες ιστορίες: πρόωρα μωρά που δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, μητέρες που κυοφορούσαν πάνω από 10 μήνες, νεογέννητα που δεν έλαβαν ανάνηψη επειδή οι γονείς πίστευαν ότι το μωρό «έπρεπε να επιλέξει τη ζωή».

Μόνο στο The Lighthouse — με περίπου 600 μέλη — σημειώθηκαν τουλάχιστον οκτώ θάνατοι νεογέννητων ή θνησιγενών μωρών σε ένα μόνο έτος.

Η επιχείρηση πίσω από την «ιδεολογία»

Αυτό που ξεκίνησε ως podcast εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η FBS ίδρυσε τη Radical Birth Keeper School, χρεώνοντας έως και 6.000 δολάρια για την εκπαίδευση «αυθεντικών μαιών» — παρά την έλλειψη των κλινικών δεξιοτήτων.

Ακολούθησε ένα ινστιτούτο μαιευτικής αξίας 12.000 δολαρίων, αγορές γης, φεστιβάλ, κατασκηνώσεις και μια προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα μιας πνευματικής κοινότητας με επικεφαλής γυναίκες.

Αλλά πίσω από τα παρασκήνια, πρώην μέλη περιγράφουν ένα περιβάλλον υψηλού ελέγχου, αυξανόμενου δογματισμού και εμμονής με τα έσοδα.

Οι διαφωνούντες απολύονταν.

Τα κριτικά σχόλια διαγράφονταν. Τα μέλη που βίωναν τραύμα ή απώλεια απομονώνονταν ή αποκλείονταν.

Δημιουργήθηκε μια ιεραρχία και ι γυναίκες που αμφισβητούσαν την ιδεολογία αντιμετωπίζονταν ως αδύναμες ή διαφθαρμένες από το φόβο.

Ένα κίνημα σε επικίνδυνο σταυροδρόμι

Οι περισσότερες ελεύθερες γεννήσεις, ακόμη και χωρίς βοήθεια, τελειώνουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, η εκδοχή που προωθεί η Free Birth Society —απόρριψη της προγεννητικής φροντίδας, απόρριψη της μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποθάρρυνση της νεογνικής ανάνηψης— έχει ανησυχήσει ακόμη και τους έμπειρους υποστηρικτές των γεννήσεων στο σπίτι.

Η συγχώνευση της αντι-ιατρικής ιδεολογίας, της χαρισματικής ηγεσίας και των οικονομικών κινήτρων δημιούργησε ένα σύστημα όπου οι τραγωδίες που μπορούσαν να προληφθούν έγιναν σχεδόν αναπόφευκτες.

Για τις γυναίκες που κάποτε θαύμαζαν την FBS, η αποχώρηση από το κίνημα απαιτούσε μια οδυνηρή συνειδητοποίηση — όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για τις πεποιθήσεις που τις οδήγησαν εκεί.

Όπως το έθεσε μια πρώην μέλος:

«Το τρελό είναι ότι κανείς δεν με ανάγκασε. Εγώ η ίδια έκανα τον εαυτό μου πλύση εγκεφάλου».

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Stream newspaper
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
Ποιος θα τον διαδεχθεί; 23.11.25

Μάχη δελφίνων για τον... θρόνο του Ερντογάν

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Algospeak 23.11.25
Algospeak 23.11.25

Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέο θρίλερ: H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων – Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;
Τι άλλαξε 23.11.25
Τι άλλαξε 23.11.25

H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων - Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;

O Κίριλ Ντμιτρίεφ κατηγορεί τον βουλευτή από την Ουκρανία Ολεξίι Γκοτσαρένκο πως είναι αυτός που διέρρευσε και τροποποίησε το αρχικό κείμενο των 28 σημείων. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πως το κείμενο είναι αμιγώς ρωσικό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα
Βραζιλία 23.11.25
Βραζιλία 23.11.25

Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα

Ακόμα ένας αστυνομικός που νοσηλεύονταν έχασε την ζωή του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει γίνει ποτέ στη Βραζιλία εναντίον των συμμοριών.

Σύνταξη
Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
Υπερχείλιση ποταμών 23.11.25
Υπερχείλιση ποταμών 23.11.25

Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι σε όλη τη Νότια Αλβανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, όπου δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύνταξη
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
Εν αγνοία στελεχών 23.11.25
Εν αγνοία στελεχών 23.11.25

Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Σε συναγερμό 23.11.25
Σε συναγερμό 23.11.25

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25
Ελλάδα 23.11.25

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
Ποιος θα τον διαδεχθεί; 23.11.25

Μάχη δελφίνων για τον... θρόνο του Ερντογάν

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Algospeak 23.11.25

Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

