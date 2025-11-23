Η Free Birth Society (FBS), που ιδρύθηκε από την πρώην μαία Emilee Saldaya, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες —και αμφιλεγόμενες— κοινότητες στον κόσμο του τοκετού.

Οι περισσότερες γυναίκες ανακαλύπτουν την «Κοινότητα του Ελεύθερου Τοκετού» μέσω του podcast, του Instagram ή του καναλιού YouTube της, που συγκεντρώνουν συνολικά εκατομμύρια προβολές.

Το κορυφαίο προϊόν της, «Ο ολοκληρωμένος οδηγός της Ελεύθερης Γέννας», που δημιουργήθηκε από κοινού από την Saldaya και την καναδή influencer Yolande Norris-Clark, έχει αποφέρει εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Για πολλές γυναίκες, αυτός ο διαδικτυακός κόσμος γίνεται μια πύλη προς μια εντελώς νέα κοσμοθεωρία, όπου η παραδοσιακή ιατρική παρέμβαση δεν θεωρείται σωτήρια, αλλά επικίνδυνη, καταναγκαστική και θεμελιωδώς καταπιεστική.

Αντ’ αυτού επιλέγουν την ελεύθερη γέννα, δηλαδή τον τοκετό που γίνεται χωρίς την παρουσία μαίας ή γιατρού, μόνο με τη γυναίκα και όσους εκείνη επιλέξει, σε όποιον χώρο επιλέξει.

Μια έρευνα του Guardian που διήρκησε ένα έτος αποκαλύπτει πώς μητέρες έχασαν τα παιδιά τους μετά από ριζοσπαστικοποίηση που προκλήθηκε από ενθαρρυντικές ιστορίες του podcast της Saldaya.

Ανακαλύπτοντας μια κεκαλυμμένη αίρεση

Για την 23χρονη Alma Lopez, το podcast της FBS ήταν γοητευτικό από την πρώτη στιγμή.

Έγινε μέλος της κοινότητας The Lighthouse και αγόρασε τον Οδηγό Freebirth για 399 δολάρια.

Βυθισμένη σε εκατοντάδες ώρες περιεχομένου της FBS, η Lopez πείστηκε ότι ο ελεύθερος τοκετός —και όχι η νοσοκομειακή περίθαλψη— ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για να φέρει το μωρό της στον κόσμο.

Ακόμα και μετά την προειδοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου για πιθανές επιπλοκές, παρέμεινε σταθερή στις διδασκαλίες που είχε απορροφήσει: «ο κίνδυνος δυστοκίας ώμου είναι τεράστιος, οι γυναίκες δεν μεγαλώνουν μωρά που δεν μπορούν να γεννήσουν και οι επεμβάσεις είναι περιττές και επιβλαβείς».

Κοιτάζοντας πίσω, η Lopez περιγράφει με απογοήτευση πώς κατέληξε σε αυτή τη κοινότητα:

«Κανείς δεν εντάσσεται σε μια αίρεση οικειοθελώς. Νομίζεις ότι εντάσσεσαι σε ένα μεγάλο κίνημα».

Η λατρεία της προσωπικότητας γύρω από μια επιρροή στον τομέα του τοκετού

Τον Ιούνιο του 2021, η φύση αυτού του κινήματος έγινε εντυπωσιακά σαφής κατά τη διάρκεια του Matriarch Rising, ενός φεστιβάλ μόνο για γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στα 53 στρέμματα της Saldaya στη Βόρεια Καρολίνα.

Ντυμένη με ένα χρυσό στέμμα σε σχήμα ήλιου, καθόταν περιτριγυρισμένη από αφοσιωμένους οπαδούς που σημείωναν κάθε της λέξη.

Μέχρι τότε, η Saldaya ήταν η κεντρική επιρροή στον κόσμο του ελεύθερου τοκετού, δημιουργώντας ένα brand ριζωμένο στην ιερή θηλυκότητα και την αντίσταση ενάντια στην «μαιευτική βία».

Πολλές γυναίκες που στράφηκαν στο FBS ήταν επιζώσες τραυματικών εμπειριών τοκετού.

Μιλούσαν για ανεπιθύμητες διαδικασίες, εξαναγκασμό, ταπείνωση και ιατρική κακοποίηση — ιστορίες που το FBS ενίσχυσε.

Για αυτές τις γυναίκες, η αφήγηση του ελεύθερου τοκετού πρόσφερε θεραπεία, ενδυνάμωση και έλεγχο.

Όμως, καθώς το κίνημα μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τις ανησυχίες των μαιών των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου και ακόμη και των μελών της ευρύτερης κοινότητας του μη υποβοηθούμενου τοκετού.

Γιατί ο ελεύθερος τοκετός ελκύει τις απογοητευμένες μητέρες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελεύθερος τοκετός είναι ακόμα σπάνιος, αλλά η προβολή του αυξάνεται, ιδιαίτερα σε χώρες με προβληματικά συστήματα μητρότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες — όπου η μητρική θνησιμότητα παραμένει μοναδικά υψηλή μεταξύ των πλούσιων χωρών — οι γυναίκες αναφέρουν ότι αισθάνονται τραυματισμένες και παραμελημένες στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Πολλές δεν έχουν πρόσβαση σε φροντίδα ή αντιμετωπίζουν υψηλά έξοδα για υπηρεσίες τοκετού στο σπίτι.

Το FBS αξιοποιεί άμεσα αυτή τη δυσαρέσκεια, προσφέροντας μια αντίθετη αφήγηση: ότι οι επιπλοκές του τοκετού είναι ως επί το πλείστον «παραλλαγές του φυσιολογικού», ότι οι μητέρες μπορούν να ανακτήσουν την κυριαρχία τους απορρίπτοντας την ιατρική εποπτεία και ότι μόνο η διαίσθηση μπορεί να καθοδηγήσει έναν ασφαλή τοκετό.

Αυτές οι ιδέες βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19, όταν η δυσπιστία προς τους θεσμούς αυξήθηκε.

Ριζοσπαστική ευθύνη: Η βασική δοξασία

Κεντρικό στοιχείο των διδασκαλιών του FBS είναι η έννοια της «ριζοσπαστικής ευθύνης» — η πεποίθηση ότι οι μητέρες είναι οι μόνες υπεύθυνες για κάθε αποτέλεσμα του τοκετού τους, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου.

Χωρίς ιατρική ομάδα, χωρίς εφεδρικό σχέδιο, χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Αυτή η ιδεολογία, που αντλήθηκε από ένα βιβλίο αυτοβοήθειας για επιχειρήσεις, εξελίχθηκε στο πλαίσιο του FBS σε ένα ηθικό πλαίσιο: η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ήταν αρετή, ενώ η προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ήταν ένδειξη φόβου, αδυναμίας ή ιατρικής κατήχησης.

Πολλές γυναίκες εσωτερικοποίησαν βαθιά αυτές τις πεποιθήσεις.

Ορισμένες έγραψαν σε ημερολόγια ότι ήταν διατεθειμένες να πεθάνουν κατά τον τοκετό, αν ήταν απαραίτητο, ενώ άλλες έκρυψαν τα σχέδιά τους από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Για ορισμένες, η ριζοσπαστική ευθύνη έγινε ένας δρόμος προς την ενδυνάμωση.

Για άλλες, έγινε μια μία επικίνδυνη παγίδα.

Όταν ο τοκετός μετατρέπεται σε έκτακτη ανάγκη

Η περίπτωση της Nicole Garrison απεικονίζει αυτή τη μεταμόρφωση.

Μετά από επτά ημέρες προσπάθειας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου τοκετού της, υπέστη σοβαρή αιμορραγία, αλλά αρνήθηκε την επείγουσα βοήθεια, πεπεισμένη από τις διδασκαλίες της FBS ότι η αιμορραγία ήταν σπάνια και καλοήθης.

Όταν τελικά κλήθηκε ασθενοφόρο, ήταν κοντά στο θάνατο.

Μόνο αργότερα, αφού είδε τον τρόμο της οικογένειάς της, συνειδητοποίησε πόσο βαθιά είχε απορροφήσει την ιδεολογία της FBS.

Το «κάστρο από τραπουλόχαρτα» της κατέρρευσε.

Άλλες οικογένειες βίωσαν πολύ χειρότερα αποτελέσματα.

Η ιστορία της Lorren Holliday, της οποίας το μωρό Journey Moon πέθανε το 2018 μετά από έναν παρατεταμένο, εμφανώς επικίνδυνο τοκετό, ήταν η πρώτη δημόσια τεκμηριωμένη περίπτωση θανάτου που συνδέεται με το FBS.

Κατά τη διάρκεια των ημερών που τα συμπτώματα επιδεινώνονταν η Holliday έστελνε επανειλημμένα μηνύματα στη Saldaya για καθοδήγηση.

Αντί να την προτρέψει να αναζητήσει ιατρική φροντίδα, η Saldaya την ενθάρρυνε να «ακολουθήσει το ρεύμα» και να «αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν».

Τα μέλη που συμβούλεψαν την Holliday να πάει στο νοσοκομείο είδαν τα σχόλιά τους να διαγράφονται.

Ακολούθησαν περισσότερες ιστορίες: πρόωρα μωρά που δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, μητέρες που κυοφορούσαν πάνω από 10 μήνες, νεογέννητα που δεν έλαβαν ανάνηψη επειδή οι γονείς πίστευαν ότι το μωρό «έπρεπε να επιλέξει τη ζωή».

Μόνο στο The Lighthouse — με περίπου 600 μέλη — σημειώθηκαν τουλάχιστον οκτώ θάνατοι νεογέννητων ή θνησιγενών μωρών σε ένα μόνο έτος.

Η επιχείρηση πίσω από την «ιδεολογία»

Αυτό που ξεκίνησε ως podcast εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η FBS ίδρυσε τη Radical Birth Keeper School, χρεώνοντας έως και 6.000 δολάρια για την εκπαίδευση «αυθεντικών μαιών» — παρά την έλλειψη των κλινικών δεξιοτήτων.

Ακολούθησε ένα ινστιτούτο μαιευτικής αξίας 12.000 δολαρίων, αγορές γης, φεστιβάλ, κατασκηνώσεις και μια προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα μιας πνευματικής κοινότητας με επικεφαλής γυναίκες.

Αλλά πίσω από τα παρασκήνια, πρώην μέλη περιγράφουν ένα περιβάλλον υψηλού ελέγχου, αυξανόμενου δογματισμού και εμμονής με τα έσοδα.

Οι διαφωνούντες απολύονταν.

Τα κριτικά σχόλια διαγράφονταν. Τα μέλη που βίωναν τραύμα ή απώλεια απομονώνονταν ή αποκλείονταν.

Δημιουργήθηκε μια ιεραρχία και ι γυναίκες που αμφισβητούσαν την ιδεολογία αντιμετωπίζονταν ως αδύναμες ή διαφθαρμένες από το φόβο.

Ένα κίνημα σε επικίνδυνο σταυροδρόμι

Οι περισσότερες ελεύθερες γεννήσεις, ακόμη και χωρίς βοήθεια, τελειώνουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, η εκδοχή που προωθεί η Free Birth Society —απόρριψη της προγεννητικής φροντίδας, απόρριψη της μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποθάρρυνση της νεογνικής ανάνηψης— έχει ανησυχήσει ακόμη και τους έμπειρους υποστηρικτές των γεννήσεων στο σπίτι.

Η συγχώνευση της αντι-ιατρικής ιδεολογίας, της χαρισματικής ηγεσίας και των οικονομικών κινήτρων δημιούργησε ένα σύστημα όπου οι τραγωδίες που μπορούσαν να προληφθούν έγιναν σχεδόν αναπόφευκτες.

Για τις γυναίκες που κάποτε θαύμαζαν την FBS, η αποχώρηση από το κίνημα απαιτούσε μια οδυνηρή συνειδητοποίηση — όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για τις πεποιθήσεις που τις οδήγησαν εκεί.

Όπως το έθεσε μια πρώην μέλος:

«Το τρελό είναι ότι κανείς δεν με ανάγκασε. Εγώ η ίδια έκανα τον εαυτό μου πλύση εγκεφάλου».