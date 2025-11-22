newspaper
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Το βίντεο που έγινε viral: Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 21:29

Το βίντεο που έγινε viral: Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου

Η γυναίκα είναι σε στάση διαλογισμού ή προσευχής

Σύνταξη
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από την παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το viral βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη ολόλευκα, να προχωρά αργά προς τη θάλασσα του Παγασητικού και να στέκεται ακίνητη, σε στάση βαθιάς συγκέντρωσης.

Οι κινήσεις της είναι μετρημένες, σχεδόν τελετουργικές, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και το μυσταγωγικό.

Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.

Άλλοι βλέπουν στη σκηνή μια πράξη προσωπικής γαλήνης ή ένας ιδιαίτερος τρόπος άσκησης, ενώ κάποιοι τη χαρακτηρίζουν «μυστικιστική» και «σύγχρονη τελετουργία» που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.

Το βίντεο συνεχίζει να διαδίδεται με ταχύτητα στα social media, με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας ούτε αν πρόκειται για οργανωμένη πρακτική ή προσωπική της συνήθεια.

Δείτε το βίντεο:

@raldopietri♬ Light BRO x 3 – Light

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

World
EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
