Το βίντεο που έγινε viral: Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου
Η γυναίκα είναι σε στάση διαλογισμού ή προσευχής
- Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από την παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το viral βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη ολόλευκα, να προχωρά αργά προς τη θάλασσα του Παγασητικού και να στέκεται ακίνητη, σε στάση βαθιάς συγκέντρωσης.
Οι κινήσεις της είναι μετρημένες, σχεδόν τελετουργικές, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και το μυσταγωγικό.
Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.
Άλλοι βλέπουν στη σκηνή μια πράξη προσωπικής γαλήνης ή ένας ιδιαίτερος τρόπος άσκησης, ενώ κάποιοι τη χαρακτηρίζουν «μυστικιστική» και «σύγχρονη τελετουργία» που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
Το βίντεο συνεχίζει να διαδίδεται με ταχύτητα στα social media, με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας ούτε αν πρόκειται για οργανωμένη πρακτική ή προσωπική της συνήθεια.
Δείτε το βίντεο:
@raldopietri♬ Light BRO x 3 – Light
- Αρναούτογλου: Ξανά στο «κόκκινο» η δυτική Ελλάδα από τη νύχτα της Δευτέρας – Νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο
- Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
- «Τα τρανς άτομα αξίζουν να ζήσουν» – Μήνυμα ορατότητας και δικαιοσύνης με την Πορεία Μνήμης στην Αθήνα
- Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
- Δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι και 3-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις