ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ 88-87: Πήρε το «θρίλερ» και προκρίθηκε ως πρώτος (vid)
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και τερμάτισε πρώτος στον όμιλό του στο FIBA Europe Cup.
Δύο βολές του Μπεν Μουρ σε «νεκρό» χρόνο ήταν αρκετές για τον ΠΑΟΚ, ώστε να πάρει το «θρίλερ» κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, και να προκριθεί ως πρώτος στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς είχε τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, όμως οι Γερμανοί στο φινάλε έκαναν την αντεπίθεσή τους και θα μπορούσαν να είχαν πάρει εκείνοι το θετικό αποτέλεσμα, όμως ο Μουρ δεν το επέτρεψε ευστοχώντας στις κρίσιμες βολές στο φινάλε.
Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 26 πόντους, ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε άλλους 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Γιόσουα Ομπίζι, σταμάτησε στους 27 πόντους, με τον Γκραντ Σέρφιλντ να έχει 17.
Έτσι ο ΠΑΟΚ με ρεκόρ 5 νίκες και 1 ήττα πέρασε ως πρώτος στην επόμενη φάση, ενώ δεύτερη καλύτερη περνάει η γερμανική ομάδα με 4-2. Από εκεί και πέρα Άνβιλ με 3-3 και Τρέπτσα με 0-6 έμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις.
Πλέον ο δικέφαλος στους «16» θα βρίσκεται στο γκρουπ M μαζί με τις Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν), Μπιλμπάο (Ισπανία) και Φάλκοι (Ουγγαρία).
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87
ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 26 (8/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνιαρης 4, Ζάρας 5 (1), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3,Τζάκσον 8, Τζόουνς 4 , Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπράουν 9 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 19 (6/8 δίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 9 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ)
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ (Παπάζογλου): Γουόρθι, Ν΄Γκεσάν 13 (5/7 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σρέντερ 3, Τόμιτς, Ζίλκα 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Ομπιέσι 27 (6/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόλογουέι 2, Ντζιέ 8 (4/7 δίποντα), Λαρ, Σέρφιλντ 17 (2/4δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλάνιγκαν 6 (2/5 δίποντα, 2/2 βολές)
