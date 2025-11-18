Galaxy S25 Series: Κορυφαία τεχνολογία στην παλάμη σου

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 24Α, 15125 Μαρούσι, ΓΕΜΗ 009349401000)

Τα Galaxy S25 από τη Samsung, εντυπωσιάζουν κι έχουν κερδίσει τα βλέμματα από την πρώτη τους εμφάνιση.. Πρόκειται για smartphones με Galaxy AI[1], που σημαίνει κινητά εξοπλισμένα με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης που ήρθαν για να δώσουν αέρα άνεσης στην καθημερινότητά μας.

Ας εξερευνήσουμε μαζί αυτά τα… πολυεργαλεία που κάνουν τη σειρά Galaxy S25 να γίνει το επόμενο must have στη λίστα μας.

Για τους χρήστες που εργάζονται κυρίως στην αγγλική γλώσσα, οι δυνατότητες είναι εκτενείς, περιλαμβάνοντας μεταγραφή και περίληψη κλήσεων, real-time μετάφραση τηλεφωνικών συνομιλιών, διερμηνεία κατά τη συνομιλία και φωνητική μετατροπή σε κείμενο. Όλα εντός συσκευής[2]. Προς το παρόν, οι δυνατότητες Galaxy AI στα ελληνικά περιορίζονται σε ορισμένες εφαρμογές. Όπως για παράδειγμα, για όσους επικοινωνούν στα ελληνικά, το Galaxy AI προσφέρει επίσης δυνατά εργαλεία: βοηθό συγγραφής (Chat Assist), Now brief[3], επιλογή και έλεγχο Ορθογραφίας (Note Assist), σύνοψη ιστοσελίδων (με την ακουστική απόδοση ίσως να αργεί λίγο ακόμα) και φυσικά επιλογή AI για έξυπνες ενέργειες.

Η λειτουργία Now Brief[4] προτείνει ιδέες βασισμένες στην καθημερινή μας δραστηριότητα και χρήση, ενώ το feature Now Bar παρέχει χρήσιμες ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, όπως αθλητικοί αγώνες και πλοήγηση όταν οι εφαρμογές Χάρτες ή Sports From Google είναι ενεργοποιημένες.

Οι Αυτοματοποιημένες Ρουτίνες προσαρμόζονται στις συνήθειές μας, κάνοντας τη χρήση του τηλεφώνου εξατομικευμένη και προσωπική. Επιπλέον, η ενσωμάτωση πρακτόρων AI, όπως το Gemini[5], επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών μεταξύ εφαρμογών, όπως το Gemini Live που μπορεί να κατανοήσει αυτά που βλέπει ή ακούει, όπως να συνοψίσει ένα βίντεο στο YouTube και να το αποθηκεύσει στις σημειώσεις μας.

Αν σας αρέσει η Αναζήτηση, θα ενθουσιαστείτε με την Πολυτροπική Αναζήτηση. Μιλάμε για τη δυνατότητα να μπορείτε να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας κείμενο, φωνή, εικόνες, βίντεο, ακόμη και χειρονομίες! Η λειτουργία Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google[6] κατανοεί το πλαίσιο όσων εμφανίζονται στην οθόνη σας και προβλέπει τις ανάγκες σας.

Η λειτουργία Live Translate2 (δεν υποστηρίζεται στα ελληνικά), ήρθε για να διευρύνει τους ορίζοντες της επικοινωνίας μας. Στη σειρά Galaxy S25, η καταγραφή και οργάνωση κλήσεων γίνεται έξυπνη με την ενσωματωμένη μεταγραφή και τη δημιουργία περιλήψεων μέσω AI.

Στην καθημερινότητα, ειδικότερα οι λειτουργίες Writing Assist [7]επεκτείνονται σε επισημασμένο κείμενο βοηθώντας το χρήστη να εκφράσει τις σκέψεις τους με ποικίλους τρόπους.

Με το Drawing Assist[8] μπορούμε να ζωντανέψουμε τις ιδέες μας συνδυάζοντας σκίτσα, κείμενο και εικόνες.

Για μια DSLR–like εμπειρία φωτογράφισης

Οι κάμερες της σειράς Galaxy S25 ανεβάζουν τον πήχη σε φωτογραφία και βίντεο: υπερευρυγώνια κάμερα 50MP, κύρια κάμερα 200MP και τηλεφακό 50MP ώστε να αποτυπώνονται εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Η μακροφωτογράφιση προσφέρει λήψεις εξ επαφής με απίστευτο αποτέλεσμα. Το Χωροχρονικό Φίλτρο (Spatio Temporal Filter) βελτιώνει την απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και νυχτερινές λήψεις όσο σε κανένα άλλο Galaxy S μέχρι σήμερα.

Για τους λάτρεις της φωτογραφίας, η σειρά με το νέο εικονικό διάφραγμα (Virtual aperture) παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο βάθους πεδίου. Τα βίντεο αναβαθμίζονται με την τεχνολογία 10-bit HDR που προσφέρει πλούσια χρώματα και αντίθεση, ενώ ο εξατομικευμένος επεξεργαστής μειώνει τον θόρυβο, σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης σειράς Galaxy S24. Η υποστήριξη Galaxy Log[9] και LUT διευκολύνει την επεξεργασία επαγγελματικού επιπέδου.

ProVisual Engine για εκπληκτικές δυνατότητες

Η ανανεωμένη[10] ProVisual Engine επιτρέπει την συμπλήρωση ή αφαίρεση στοιχείων με φυσικά αποτελέσματα. Το Portrait Studio δημιουργεί εξατομικευμένα avatar και πορτρέτα, ενώ η Portrait Aware Engine βελτιώνει τις selfie ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. Η επεξεργασία βίντεο γίνεται διαισθητική, με λειτουργίες όπως το Audio Eraser[11] που σβήνει ό,τι δεν θες να ακούγεται και το Auto Trim μετατρέπει τα raw clips σε έτοιμα βίντεο.

Κομψότητα και λειτουργικότητα σε συνύπαρξη

Η σειρά Galaxy S25 υιοθετεί μια νέα10 σχεδιαστική γραμμή με έμφαση στην ομοιομορφία και τις καμπύλες που αγκαλιάζουν το χέρι. Το Galaxy S25 Ultra διαθέτει στρογγυλεμένο σχεδιασμό για καλύτερο κράτημα και κομψότερη εμφάνιση, ενώ το πάχος της συσκευής έχει μειωθεί κατά 15%[12].

Κορυφαία Ασφάλεια και Απόρρητο με υπογραφή

Η Samsung δίνει έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης με το Knox Matrix[13] που προστατεύει.

Ο Πίνακας Ελέγχου Ασφαλείας & Απορρήτου και οι Ρυθμίσεις Προηγμένης Νοημοσύνης Galaxy AI επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν και να διαχειρίζονται εύκολα τα δεδομένα τους. Σε αυτό να προσθέσουμε και τον Auto Blocker που προσφέρει νέα επίπεδα ρύθμισης για ακόμα πιο αυστηρή ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα της συσκευής.

Η λειτουργία Samsung Theft Protection επεκτείνει τις βασικές λειτουργίες προστασίας του Android, προσφέροντας αποκλειστικά χαρακτηριστικά Galaxy για την αντιμετώπιση πιο σοβαρών απειλών, όπως το Identity Check (βιομετρική ταυτοποίηση σε μη ασφαλείς περιοχές) και το Security Delay, για να έχουμε χρόνο να κλειδώσουμε τη συσκευή μας από απόσταση.

Σημειώνεται ότι η Samsung εγγυάται επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας[14], κάνοντας το Galaxy S25 μία μακροπρόθεσμη επιλογή πέρα από μία αξιόπιστη εμπειρία.

Η σειρά Galaxy S25 είναι ο επόμενος smart συνεργάτης μας, που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο άνετη.

Με την τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πλάνο, τις εντυπωσιακές κάμερες, τον ανανεωμένο σχεδιασμό και την κορυφαία ασφάλεια, η σειρά Galaxy S25 κερδίζει τις εντυπώσεις.

Μάθετε περισσότερα: https://www.samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s25-ultra/ και https://www.samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s25/

Δελτίο πληροφοριών Galaxy S25 Ultra: common-energylabel-sm-s938bzkgeue-energylabel.pdf

Δελτίο πληροφοριών Galaxy S25 | S25+: common-energylabel-sm-s936blbdeue-energylabel.pdf

[1] Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για τις λειτουργίες ΑΙ που παρέχονται από τρίτους. Απαιτείται σύνδεση σε Samsung Account για ορισμένες AI λειτουργίες.

[2] Από τις 11 Ιουλίου 2025, οι λειτουργίες Call Assist (π.χ. Live Translate), Note Assist, Browsing Assist, Interpreter και Transcript Assist του Galaxy AI υποστηρίζονται σε 20 γλώσσες: Κορεάτικα, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Χίντι, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Αραβικά, Ινδονησιακά, Ρωσικά, Τουρκικά, Δανικά, Σουηδικά και Ρουμανικά.

[3] Η λειτουργία Now Brief απαιτεί σύνδεση σε Samsung Account. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα, γλώσσα, εφαρμογές, μοντέλο συσκευής. Για ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι Λειτουργίες και Ρουτίνες πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για να χρησιμοποιηθεί ο Μηχανισμός Προσωπικών Δεδομένων για προτάσεις Ρουτινών. Ο χρήστης πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για να αποκτηθεί άδεια πρόσβασης σε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου και συμβάντα ημερολογίου. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται «moments» ανάλογα με την πολιτική έκθεσης. Η περιγραφή των φωτογραφιών που παρέχεται από τα «moments» ενδέχεται να μην συνάδει με την πρόθεση του χρήστη. Η ειδοποίηση Ημερολογίου είναι διαθέσιμη μόνο αν το Ημερολόγιο Samsung έχει εγκατασταθεί και είναι συμβατό με τις εφαρμογές ημερολογίου που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων ημερολογίων Android. Για να ελεγχθεί το Energy Score, τα δεδομένα ευεξίας που παρακολουθούνται από το Samsung Galaxy Watch πρέπει να συγχρονίζονται με την εφαρμογή Samsung Health. Τα αποτελέσματα είναι μόνο για προσωπική αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς.

[4] Η λειτουργία του Now Brief απαιτεί σύνδεση σε Samsung Account. Η διαθεσιμότητα υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα, το μοντέλο συσκευής ή τις εφαρμογές. Για ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο. Η ειδοποίηση προγράμματος συμβάντων υποστηρίζεται με εφαρμογές ημερολογίου που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων ημερολογίων Android και είναι διαθέσιμη αν το Ημερολόγιο Samsung έχει εγκατασταθεί. Χρειάζεται η συναίνεση του χρήστη για άδειες πρόσβασης όπως σε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου και συμβάντα ημερολογίου.

[5] Το Gemini αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Αποτελέσματα μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και είσοδο σε λογαριασμό Google. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα, γλώσσα και μοντέλο συσκευής. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές. Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδρομή και τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Η ρύθμιση ενδέχεται να απαιτείται για ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη.

[6] Το Κυκλώστε για αναζήτηση είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι αλληλουχίες είναι συντομευμένες και προσομοιωμένες. Αποτελέσματα μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Η διαθεσιμότητα υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα ή το μοντέλο συσκευής. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουν το Android και την εφαρμογή Google στην πιο πρόσφατη έκδοση. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές ή ηχητικές αντιστοιχίσεις. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες, και μόνο με μουσική περιβάλλοντος. Δεν θα αναγνωρίσει μουσική από ακουστικά ή αν η ένταση του ήχου είναι απενεργοποιημένη

[7] Υποστηριζόμενες γλώσσες από το Writing Assist: Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Κορεατικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα, Παραδοσιακά), Ιαπωνικά, Χίντι, Πολωνικά, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Αραβικά, Ρωσικά, Ινδονησιακά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, Κροατικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Λιθουανικά, Σλοβενικά, Λετονικά, Εσθονικά, Μπενγκάλι και Σουαχίλι.

[8] Η λειτουργία Drawing Assist απαιτεί σύνδεση δικτύου και σύνδεση στο λογαριασμό Samsung. Ένα ορατό υδατογράφημα επικαλύπτεται στην έξοδο εικόνας κατά την αποθήκευση, προκειμένου να υποδεικνύεται ότι η εικόνα έχει δημιουργηθεί από την AI. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία της παραγόμενης εξόδου δεν είναι εγγυημένη.

[9] Τα Galaxy S25 series υποστηρίζουν το Log Video. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας ή/και τις συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αντικειμένων, των συνθηκών χαμηλού φωτισμού, της εστίασης ή των κινούμενων αντικειμένων.

[10] Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα

[11] Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά βίντεο ανάλογα με τους ήχους που υπάρχουν στο βίντεο. Απαιτείται σύνδεση σε Samsung Account. Μπορούν να εντοπιστούν έξι τύποι ήχου, όπως φωνές, μουσική, άνεμος, φύση, πλήθος και θόρυβος. Ο πραγματικός εντοπισμός ήχων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πηγή του ήχου και τις συνθήκες του βίντεο. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Μπορούν να εντοπιστούν ορισμένοι τύποι ήχου, όπως φωνές, μουσική, άνεμος, φύση, πλήθος και θόρυβος.

[12] Σε σύγκριση με το Galaxy S24 Ultra

[13] Το Knox Matrix υποστηρίζεται σε smartphone και tablet Galaxy με One UI 7.0 ή νεότερη έκδοση. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανά χώρα.

[14] Η σειρά Galaxy S25 υποστηρίζεται με επτά γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας από την παγκόσμια ημερομηνία κυκλοφορίας. Ο χρονισμός των αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος και των ενημερώσεων ασφαλείας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, τον πάροχο δικτύου και την αγορά.