Το Around the Table επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο Foodie Alert!

Ένα μοναδικό foodie challenge μας περιμένει για άλλη μία φορά στο κέντρο της πόλης. Το Around the Table, το event που έκανε το φαγητό εμπειρία, επιστρέφει για 4η χρονιά, πιο φρέσκο, πιο urban, πιο #must_do από ποτέ. Και αν έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου με τα κλασικά dinner plans της παρέας, ήρθε η ώρα να ανανεωθείτε: έφτασε η ώρα να ζήσετε το απόλυτο restaurant–hopping στην πιο pop εκδοχή του.

Από τις 17 Νοεμβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε έναν πολύχρωμο γαστρονομικό χάρτη όπου εσύ κρατάς το τιμόνι και το… πιρούνι. Πώς;

Το Around The Table συνεργάζεται με 50 από τα πιο αγαπημένα εστιατόρια της πρωτεύουσας, από το κέντρο μέχρι τις πιο ψαγμένες γειτονίες, και σε καλεί να σχεδιάσεις τη δική σου, προσωπική, γευστική διαδρομή. Είσαι έτοιμος να κάνεις check-in σε κάθε γωνιά της πόλης, για να ξεκινήσεις με την παρέα σοτ το πιο γευστικό food trip;

Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο και εθιστική: μπαίνεις στο aroundthetable.gr, επιλέγεις τις στάσεις σου – που σημαίνει τα εστιατόρια που θες να επισκεφθείς – μέσα από τα ειδικά tasting menus που έχουν ετοιμάσει. Κάθε μενού άλλωστε θα είναι μια μικρή ιστορία με έμφαση στα κορυφαία τοπικά προϊόντα, με μοντέρνες τεχνικές και με υπογραφές από σεφ που πάντα ήθελες να δοκιμάσεις. Τώρα εσύ σχεδιάζεις τη δική σου restaurant-hopping εμπειρία: Asian fusion στο Κουκάκι; Fine dining στο Κολωνάκι; Street gastronomy στα Εξάρχεια; Όλα παίζουν και είναι στο πιάτο σου.

Special menus & special prices with Mastercard vibes

Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Αυτή η εμπειρία δεν είναι απλά gourmet: ειδικά για το event, απολαμβάνεις αυτά τα μοναδικά, signature menus σε προσιτές τιμές, με €25 ή €50, ανάλογα με το εστιατόριο. Ως προαπαιτούμενο είναι να είσαι κάτοχος Mastercard, καθώς αυτό θα είναι ο κωδικός σου για να ξεκλειδώσεις την απόλυτη γαστρονομική περιπέτεια της πόλης.

Η λογική είναι easy–peasy και ταιριάζει απόλυτα στο urban lifestyle μας:

Site: Μπαίνεις στο aroundthetable.gr. Explore: Ανακαλύπτεις τα 50 εστιατόρια που συμμετέχουν στη «γιορτή» και διαλέγεις τα menus που σου κάνουν κλικ. Plan: Σχεδιάζεις τις στάσεις σου για τη δική σου γαστρονομική διαδρομή. Book: Κλείνεις όλα όσα σου γαργάλισαν το μάτι, βάζεις την ημερομηνία στο calendar και… Enjoy: Κανονίζεις την πιο νόστιμη έξοδο με την παρέα σου, ξανά γύρω από το τραπέζι!

Το Around the Table είναι κάτι παραπάνω από ένα food event. Είναι μια pop, urban εμπειρία, ένα statement απόλαυσης, με φρέσκια, νεανική αισθητική και μια πρόσκληση να ξαναδείς την πόλη σου μέσα από τις πιο σύγχρονες γεύσεις της.

Αν αγαπάς τις μικρές εξορμήσεις μέσα στην πόλη, αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία γιατί κάθε στάση είναι μία νέα ανακάλυψη, κάθε γεύση μια νέα ανάμνηση. Για αυτό μην το σκέφτεσαι άλλο και άδραξε την ευκαιρία να δοκιμάσεις τα πιο hot πιάτα των πιο hot spots.

Η πόλη στρώνει τραπέζι. Εσύ θα λείπεις;

Μπες τώρα στο aroundthetable.gr, διάλεξε τα menus και κλείσε τη δική σου restaurant–hopping εμπειρία.