Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase

Η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται με την τέταρτη αγωνιστική, με την διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστές τις ώρες των αγώνων.

Φυσικά, ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου (21:30), όπως και τα ματς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω

3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ

4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός