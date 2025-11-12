Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Στις 3 Δεκέμβρη παίζουν όλοι οι «μεγάλοι».
Η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται με την τέταρτη αγωνιστική, με την διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστές τις ώρες των αγώνων.
Φυσικά, ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου (21:30), όπως και τα ματς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
2 Δεκεμβρίου
19:00 Βόλος – Αιγάλεω
3 Δεκεμβρίου
13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός
15:00 Athens Kallithea – Καβάλα
16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη
17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ
19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
21:30 Άρης – ΠΑΟΚ
4 Δεκεμβρίου
17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
