Έρευνα: Γιατί οι νέοι είναι τόσο δυστυχισμένοι σήμερα;

Έρευνες που εξετάζουν την ευτυχία σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας είχαν καταλήξει ότι έχει ένα συγκεκριμένο… σχήμα. Πρόκειται για ένα U-σχήμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ευτυχία -και ως εκ τούτου η ευημερία των ανθρώπων- μειώνεται μετά τη νεότητα και στη συνέχεια αυξάνεται ξανά μετά τη μέση ηλικία. Το ίδιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί και στις μελέτες για τη δυστυχία, που δείχνουν μια κορύφωση στη μέση ηλικία και μια μείωση στη συνέχεια. Όμως μια καινούργια έρευνα δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Νέα μελέτη για την κακή ψυχική κατάσταση, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, βασισμένη σε δεδομένα από 44 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δείχνει ότι αυτό το καθιερωμένο μοτίβο έχει αλλάξει. Τώρα βλέπουμε μία κορύφωση της δυστυχίας στους νέους, η οποία και μειώνεται με την ηλικία. Η αλλαγή αυτή δεν οφείλεται στο ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι έγιναν πιο ευτυχισμένοι, αλλά στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων.

Έρευνα για την ευημερία

Στη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από πάνω από 400.000 άτομα κάθε χρόνο, για να υπολογίσουν το ποσοστό των Αμερικανών που βρίσκονταν σε απελπισία μεταξύ 1993 και 2024. Απελπισμένοι θεωρήθηκαν όσοι απάντησαν ότι η ψυχική τους υγεία δεν ήταν καλή κάθε μέρα κατά τις 30 ημέρες πριν από την έρευνα.

Τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, τα επίπεδα απελπισίας ήταν υψηλότερα στην ηλικιακή ομάδα 45-70 ετών, ενώ ήταν επίσης υψηλότερα για τη μέση ηλικία (25-44) σε σχέση με τους νέους (18-24).

Ωστόσο, το ποσοστό των νέων σε απελπισία αυξήθηκε ραγδαία:

Στους άνδρες διπλασιάστηκε, από 2,5% το 1993 σε 6,6% το 2024.

Στις γυναίκες σχεδόν τριπλασιάστηκε, από 3,2% σε 9,3%.

Η απελπισία αυξήθηκε και στους μεσήλικες, αλλά πιο αργά:

Στις γυναίκες από 4,2% σε 8,5%, στους άνδρες από 3,1% σε 6,9%.

Στους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, η αύξηση ήταν μικρή.

Αλλαγές στο προφίλ της δυστυχίας

Με τον καιρό, η σχέση ηλικίας και κακής ψυχικής κατάστασης στις ΗΠΑ φαίνεται να άλλαξε σημαντικά. Μεταξύ 2009 και 2018, η απελπισία κορυφωνόταν κατά τη μέση ηλικία. Αργότερα αυτό διαμορφώθηκε. Αξιοσημείωτη είναι η ταχεία αύξηση της απελπισίας στους νεότερους ανθρώπους, πριν τα 45 τους χρόνια, ακόμη και πριν τα μέσα της δεκαετίας των 20. Παρόμοιες τάσεις παρατηρήθηκαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε άλλες 42 χώρες τα τελευταία πέντε έτη.

Αιτίες της αλλαγής στην ευημερία

Η αύξηση της απελπισίας προηγείται της πανδημίας COVID, αν και η πανδημία μπορεί να επιτάχυνε τη χειροτέρευση της ψυχικής υγείας των νέων.

* Πηγή: Vita