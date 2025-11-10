Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν τον Νοέμβριο
Τα Νέα της Αγοράς 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν τον Νοέμβριο

Από το cult χιούμορ του Tim Robinson και τη σάτιρα της Gen Z, μέχρι την πολυσυζητημένη επιστροφή της Kim Kardashian και το κοσμικό ντεμπούτο της Marvel: Τι αξίζει να δείτε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Από κωμωδίες που εξελίσσονται σε παρανοϊκά θρίλερ, μέχρι σάτιρες της Gen Z και κοσμικά υπερηρωικά γεγονότα, το storytelling βρίσκεται στην πιο τολμηρή του φάση. Αυτός ο μήνας έχει τις δικές του προτάσεις σε σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν, οπότε δώστε βάση στις νέες αφίξεις που πρέπει να παρακολουθήσετε. Χωρίς spoiler αλλά με όλες τις πληροφορίες και τα ενδιαφέροντα στοιχεία που κρύβουν.

The Chair Company: Πόση παράνοια μπορεί να ξεκινήσει από μία καρέκλα

Αν σας αρέσουν τα λιγότερα συμβατικά stories, πρέπει να δείτε τη σειρά The Chair Company. Πρόκειται για ένα απρόσμενο χιτ από HBO Max, που με τη μοναδική του προσέγγιση, έχει κερδίσει κριτικό και κοινό. Μιλάμε για μία Κωμωδία Θρίλερ που συνδυάζει αριστοτεχνικά την κωμωδία γραφείου (θα εντοπίσετε και στοιχεία από το The Office), το μυστήριο και το παρανοϊκό θρίλερ. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα με οκτώ επεισόδια στην πρώτη σεζόν, είναι δημιούργημα των Tim Robinson και Zach Kanin. Ο Robinson, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά/σκετς «Think You Should Leave», πρωταγωνιστεί ως William Ronald «Ron» Trosper, ένας τυπικός οικογενειάρχης και υπάλληλος σε μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων.

Η πλοκή ξεκινάει από ένα ντροπιαστικό περιστατικό στη δουλειά του Ron, όταν η καρέκλα του διαλύεται επί σκηνής, κατά τη διάρκεια μιας πολύ σημαντικής εταιρικής παρουσίασης για το νέο του αναβαθμισμένο ρόλο ως γενικού υπεύθυνου (στο σημαντικότερο ίσως ακίνητο της εταιρείας). Η ζωή του δείχνει να ανατρέπεται, από αυτό το φαινομενικά ασήμαντο συμβάν που οδηγεί τον Ron σε μια παρανοϊκή έρευνα, καθώς πιστεύει ότι μια ευρεία εγκληματική συνωμοσία κρύβεται πίσω από την ελαττωματική καρέκλα, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και εμμονής.

Ο Robinson αν και διάσημος για τα σκετς του, στο The Chair Company ακολουθεί μια ενιαία, συνεχή αφήγηση, διατηρώντας όμως το χαρακτηριστικό του στυλ: την αμήχανη, αστεία κωμωδία (cringe comedy) που κλιμακώνεται σε υπερβολικές καταστάσεις.

Οι κριτικοί έχουν παρομοιάσει τη σειρά με ένα «παρανοϊκό θρίλερ της δεκαετίας του ’70» ή ένα «Chinatown» με το χιούμορ του Robinson. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Lake Bell ως η σύζυγος του Ron, Barb, και ο Lou Diamond Phillips ως ο εργοδότης του.

Όπως έχουν δηλώσει οι δημιουργοί, Τιμ Ρόμπινσον και Ζακ Κάνιν, υιοθέτησαν συνειδητά μια πολύ ανορθόδοξη, αυτοσχεδιαστική προσέγγιση: «τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μελετημένο. Δεν είναι προγραμματισμένο. Δεν είναι επίτηδες».

Το THE CHAIR COMPANY που έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέασης στο ΗΒΟ ΜΑΧ, είναι διαθέσιμο ΤΩΡΑ αποκλειστικά στο Vodafone TV.

YouTube thumbnail

I Love L.A.: Η νευρωτική φωνή της Gen Z

Με φρέσκια ματιά, η νέα κωμωδία I Love L.A. έρχεται να σατιρίσει την κουλτούρα των influencers και τις προκλήσεις της Generation Z. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αρχές του μήνα με οκτώ επεισόδια, είναι δημιουργία της Rachel Sennott (γνωστή από τις ταινίες Shiva Baby και Bottoms), η οποία και πρωταγωνιστεί.

Η πλοκή εστιάζει στη Maia (Rachel Sennott), μια φιλόδοξη 27χρονη που προσπαθεί να ανέβει στον χώρο του talent management στο La-La Land της Αμερικής, aka Λος Άντζελες. Η ζωή της ανατρέπεται όταν η αποξενωμένη, αλλά πλέον επιτυχημένη, φίλη της Tallulah (Odessa A’zion), μια γνωστή influencer, επιστρέφει στην πόλη.

Η σειρά εξερευνά την έντονη φιλία τους και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, σατιρίζοντας την κουλτούρα των influencers και τις προκλήσεις των εικοσάρηδων στην πόλη των αγγέλων, που υπόσχεται φήμη και χρήματα.

Το I Love L.A. έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως ο «διάδοχος» του Girls και μία νέα «φωνή μιας γενιάς» (Gen Z), παρουσιάζοντας μια χαοτική, αυτοαναφορική και συχνά νευρωτική εικόνα της ζωής στη δεκαετία των 20s.

Η δημιουργός δήλωσε ότι εμπνεύστηκε την πλοκή από τη δική της εμπειρία μετακόμισης στο Λ.Α. και από το φαινόμενο του «Saturn Return» (μια καθοριστική περίοδος αλλαγών που συμβαίνει γύρω στα 27-29).

Στο καστ συμμετέχουν γνωστά ονόματα, όπως ο Josh Hutcherson και η Leighton Meester (ως η υπερβολικά ανταγωνιστική, millennial boss της Maia). Η σειρά δίνει έμφαση στα γυρίσματα που γίνονται σε εμβληματικές και trendy τοποθεσίες, προσθέτοντας στην αυθεντικότητα της σάτιρας του LA influencer lifestyle.

Η νέα σειρά I LOVE LA από και με τη Ρέιτσελ Σένοτ, του HBO Max, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV.

YouTube thumbnail

Alls Fair (Όλα Επιτρέπονται): Οι βασίλισσες των διαζυγίων

Το «Alls Fair« είναι μία από τις πολυσυζητημένες νέες σειρές, κυρίως λόγω της υπογραφής του δημιουργού Ryan Murphy (American Horror Story, Glee, Feud) και του απροσδόκητα ετερόκλητου καστ.

Η σειρά, που είναι ένα νομικό δράμα με έντονα στοιχεία camp και glossy τηλεόρασης, ακολουθεί μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων υψηλού προφίλ στο Λος Άντζελες, οι οποίες αποχωρούν από ένα ανδροκρατούμενο νομικό γραφείο για να ανοίξουν τη δική τους, ισχυρή, γυναικεία εταιρεία.

Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια υψηλού ρίσκου, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, με κεντρικό θέμα τη γυναικεία ενδυνάμωση και την αντιμετώπιση του «πολέμου» των διαζυγίων, στον κόσμο βέβαια των πλουσίων.

Όσο για το καστ, συναντώνται η Glenn Close (ως μέντορας Dina Standish), η Naomi Watts, η Niecy Nash, η Sarah Paulson και η Kim Kardashian (στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο ως η δικηγόρος Allura Grant). Ενδιαφέρουσα η συμμετοχή της τελευταίας, όχι μόνο για λόγους τηλεθέασης, αλλά γιατί η ίδια σπουδάζει νομικά στην πραγματική ζωή της.

Παρόλο που οι πρώτες κριτικές είναι εξαιρετικά διχασμένες – το υπερβολικό camp στυλ του Murphy την καθιστά ένα πολυσυζητημένο θέαμα της σεζόν.

Η σειρά «Όλα Επιτρέπονται» δια χειρός Ράιαν Μέρφι είναι διαθέσιμη διεθνώς στο Disney+ και μέσω του Vodafone TV.

YouTube thumbnail

Η πρώτη οικογένεια της Marvel στο The Fantastic 4: First Steps

Η ταινία «The Fantastic Four: First Steps» είναι το φετινό μεγάλο κινηματογραφικό event της Marvel, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της «πρώτης οικογένειας» στο ευρύτερο Κινηματογραφικό Σύμπαν της (MCU).

Στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Matt Shakman (WandaVision), με το βασικό καστ να αποτελείται από τους Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) και Ebon MossBachrach (The Thing).

Η πλοκή ακολουθεί την ομάδα των υπερηρώων, η οποία πρέπει να ισορροπήσει τους ρόλους της ως ήρωες με τους ισχυρούς οικογενειακούς της δεσμούς, ενώ υπερασπίζεται τη Γη από τον τρομακτικό κοσμικό ον Galactus και τον αγγελιοφόρο του, Silver Surfer.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κάπως εναλλακτικό σύμπαν με μια μοναδική, αισιόδοξη «retro-futuristic» αισθητική, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960, τιμώντας την εποχή που πρωτοδημιουργήθηκαν τα comics. Για να πάρετε μία ιδέα δείτε το trailer ή ακόμα και το poster της ταινίας.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι ήρωες είναι ήδη διάσημοι και αγαπητοί στον κόσμο τους, επιτρέποντας στην ταινία να παρακάμψει την κλασική ιστορία προέλευσης και να επικεντρωθεί απευθείας στην κοσμική απειλή.

Επιπλέον, η Julia Garner υποδύεται την ShallaBal, μια γυναικεία εκδοχή του Silver Surfer. Αυτή η εισαγωγή του Galactus και της Silver Surfer από την πρώτη κιόλας ταινία ανεβάζει τους κινδύνους σε κοσμικό επίπεδο, ακολουθώντας την εμβληματική τριλογία των comics.

Το THE FANTASTIC FOUR: THE FIRST STEPS είναι διαθέσιμο στο Disney+ και μέσω του Vodafone TV.

YouTube thumbnail

Το Vodafone TV έχει πλέον καθιερωθεί ως η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το πιο δημοφιλές, βραβευμένο και αγαπημένο περιεχόμενο από όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία με το HBO Max, το Disney+ & Viaplay προσφέρει στους συνδρομητές πρόσβαση σε περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, μαζί με 25+ δημοφιλή διεθνή κανάλια.

Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία μόνο με 9,99€/μήνα ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή. Ό,τι κι αν επιλέξετε, απολαμβάνετε όλο τον πλούτο του περιεχομένου. Με κάθε νέα σύνδεση, αποκτάτε τον νέο Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο, εύχρηστο μενού για να βρίσκετε εύκολα και απλά αυτό που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Διεθνής Οικονομία 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καιρός 10.11.25

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε αυτοκίνητα - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
