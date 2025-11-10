Σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν τον Νοέμβριο

Από κωμωδίες που εξελίσσονται σε παρανοϊκά θρίλερ, μέχρι σάτιρες της Gen Z και κοσμικά υπερηρωικά γεγονότα, το storytelling βρίσκεται στην πιο τολμηρή του φάση. Αυτός ο μήνας έχει τις δικές του προτάσεις σε σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν, οπότε δώστε βάση στις νέες αφίξεις που πρέπει να παρακολουθήσετε. Χωρίς spoiler αλλά με όλες τις πληροφορίες και τα ενδιαφέροντα στοιχεία που κρύβουν.

The Chair Company: Πόση παράνοια μπορεί να ξεκινήσει από μία καρέκλα

Αν σας αρέσουν τα λιγότερα συμβατικά stories, πρέπει να δείτε τη σειρά The Chair Company. Πρόκειται για ένα απρόσμενο χιτ από HBO Max, που με τη μοναδική του προσέγγιση, έχει κερδίσει κριτικό και κοινό. Μιλάμε για μία Κωμωδία Θρίλερ που συνδυάζει αριστοτεχνικά την κωμωδία γραφείου (θα εντοπίσετε και στοιχεία από το The Office), το μυστήριο και το παρανοϊκό θρίλερ. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα με οκτώ επεισόδια στην πρώτη σεζόν, είναι δημιούργημα των Tim Robinson και Zach Kanin. Ο Robinson, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά/σκετς «Think You Should Leave», πρωταγωνιστεί ως William Ronald «Ron» Trosper, ένας τυπικός οικογενειάρχης και υπάλληλος σε μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων.

Η πλοκή ξεκινάει από ένα ντροπιαστικό περιστατικό στη δουλειά του Ron, όταν η καρέκλα του διαλύεται επί σκηνής, κατά τη διάρκεια μιας πολύ σημαντικής εταιρικής παρουσίασης για το νέο του αναβαθμισμένο ρόλο ως γενικού υπεύθυνου (στο σημαντικότερο ίσως ακίνητο της εταιρείας). Η ζωή του δείχνει να ανατρέπεται, από αυτό το φαινομενικά ασήμαντο συμβάν που οδηγεί τον Ron σε μια παρανοϊκή έρευνα, καθώς πιστεύει ότι μια ευρεία εγκληματική συνωμοσία κρύβεται πίσω από την ελαττωματική καρέκλα, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και εμμονής.

Ο Robinson αν και διάσημος για τα σκετς του, στο The Chair Company ακολουθεί μια ενιαία, συνεχή αφήγηση, διατηρώντας όμως το χαρακτηριστικό του στυλ: την αμήχανη, αστεία κωμωδία (cringe comedy) που κλιμακώνεται σε υπερβολικές καταστάσεις.

Οι κριτικοί έχουν παρομοιάσει τη σειρά με ένα «παρανοϊκό θρίλερ της δεκαετίας του ’70» ή ένα «Chinatown» με το χιούμορ του Robinson. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Lake Bell ως η σύζυγος του Ron, Barb, και ο Lou Diamond Phillips ως ο εργοδότης του.

Όπως έχουν δηλώσει οι δημιουργοί, Τιμ Ρόμπινσον και Ζακ Κάνιν, υιοθέτησαν συνειδητά μια πολύ ανορθόδοξη, αυτοσχεδιαστική προσέγγιση: «τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μελετημένο. Δεν είναι προγραμματισμένο. Δεν είναι επίτηδες».

I Love L.A.: Η νευρωτική φωνή της Gen Z

Με φρέσκια ματιά, η νέα κωμωδία I Love L.A. έρχεται να σατιρίσει την κουλτούρα των influencers και τις προκλήσεις της Generation Z. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αρχές του μήνα με οκτώ επεισόδια, είναι δημιουργία της Rachel Sennott (γνωστή από τις ταινίες Shiva Baby και Bottoms), η οποία και πρωταγωνιστεί.

Η πλοκή εστιάζει στη Maia (Rachel Sennott), μια φιλόδοξη 27χρονη που προσπαθεί να ανέβει στον χώρο του talent management στο La-La Land της Αμερικής, aka Λος Άντζελες. Η ζωή της ανατρέπεται όταν η αποξενωμένη, αλλά πλέον επιτυχημένη, φίλη της Tallulah (Odessa A’zion), μια γνωστή influencer, επιστρέφει στην πόλη.

Η σειρά εξερευνά την έντονη φιλία τους και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, σατιρίζοντας την κουλτούρα των influencers και τις προκλήσεις των εικοσάρηδων στην πόλη των αγγέλων, που υπόσχεται φήμη και χρήματα.

Το I Love L.A. έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως ο «διάδοχος» του Girls και μία νέα «φωνή μιας γενιάς» (Gen Z), παρουσιάζοντας μια χαοτική, αυτοαναφορική και συχνά νευρωτική εικόνα της ζωής στη δεκαετία των 20s.

Η δημιουργός δήλωσε ότι εμπνεύστηκε την πλοκή από τη δική της εμπειρία μετακόμισης στο Λ.Α. και από το φαινόμενο του «Saturn Return» (μια καθοριστική περίοδος αλλαγών που συμβαίνει γύρω στα 27-29).

Στο καστ συμμετέχουν γνωστά ονόματα, όπως ο Josh Hutcherson και η Leighton Meester (ως η υπερβολικά ανταγωνιστική, millennial boss της Maia). Η σειρά δίνει έμφαση στα γυρίσματα που γίνονται σε εμβληματικές και trendy τοποθεσίες, προσθέτοντας στην αυθεντικότητα της σάτιρας του LA influencer lifestyle.

All‘s Fair (Όλα Επιτρέπονται): Οι βασίλισσες των διαζυγίων

Το «All‘s Fair« είναι μία από τις πολυσυζητημένες νέες σειρές, κυρίως λόγω της υπογραφής του δημιουργού Ryan Murphy (American Horror Story, Glee, Feud) και του απροσδόκητα ετερόκλητου καστ.

Η σειρά, που είναι ένα νομικό δράμα με έντονα στοιχεία camp και glossy τηλεόρασης, ακολουθεί μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων υψηλού προφίλ στο Λος Άντζελες, οι οποίες αποχωρούν από ένα ανδροκρατούμενο νομικό γραφείο για να ανοίξουν τη δική τους, ισχυρή, γυναικεία εταιρεία.

Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια υψηλού ρίσκου, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, με κεντρικό θέμα τη γυναικεία ενδυνάμωση και την αντιμετώπιση του «πολέμου» των διαζυγίων, στον κόσμο βέβαια των πλουσίων.

Όσο για το καστ, συναντώνται η Glenn Close (ως μέντορας Dina Standish), η Naomi Watts, η Niecy Nash, η Sarah Paulson και η Kim Kardashian (στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο ως η δικηγόρος Allura Grant). Ενδιαφέρουσα η συμμετοχή της τελευταίας, όχι μόνο για λόγους τηλεθέασης, αλλά γιατί η ίδια σπουδάζει νομικά στην πραγματική ζωή της.

Παρόλο που οι πρώτες κριτικές είναι εξαιρετικά διχασμένες – το υπερβολικό camp στυλ του Murphy την καθιστά ένα πολυσυζητημένο θέαμα της σεζόν.

Η πρώτη οικογένεια της Marvel στο The Fantastic 4: First Steps

Η ταινία «The Fantastic Four: First Steps» είναι το φετινό μεγάλο κινηματογραφικό event της Marvel, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της «πρώτης οικογένειας» στο ευρύτερο Κινηματογραφικό Σύμπαν της (MCU).

Στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Matt Shakman (WandaVision), με το βασικό καστ να αποτελείται από τους Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) και Ebon Moss–Bachrach (The Thing).

Η πλοκή ακολουθεί την ομάδα των υπερηρώων, η οποία πρέπει να ισορροπήσει τους ρόλους της ως ήρωες με τους ισχυρούς οικογενειακούς της δεσμούς, ενώ υπερασπίζεται τη Γη από τον τρομακτικό κοσμικό ον Galactus και τον αγγελιοφόρο του, Silver Surfer.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κάπως εναλλακτικό σύμπαν με μια μοναδική, αισιόδοξη «retro-futuristic» αισθητική, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960, τιμώντας την εποχή που πρωτοδημιουργήθηκαν τα comics. Για να πάρετε μία ιδέα δείτε το trailer ή ακόμα και το poster της ταινίας.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι ήρωες είναι ήδη διάσημοι και αγαπητοί στον κόσμο τους, επιτρέποντας στην ταινία να παρακάμψει την κλασική ιστορία προέλευσης και να επικεντρωθεί απευθείας στην κοσμική απειλή.

Επιπλέον, η Julia Garner υποδύεται την Shalla–Bal, μια γυναικεία εκδοχή του Silver Surfer. Αυτή η εισαγωγή του Galactus και της Silver Surfer από την πρώτη κιόλας ταινία ανεβάζει τους κινδύνους σε κοσμικό επίπεδο, ακολουθώντας την εμβληματική τριλογία των comics.

