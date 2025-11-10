Κρήτη: Η στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από ΙΧ – Το αυτοκίνητο την πέταξε στον αέρα
Η γυναίκα φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή.
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης, στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA, η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα μετά τη σύγκρουση με το όχημα και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή.
Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση.
