Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης, στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA, η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα μετά τη σύγκρουση με το όχημα και κατέληξε στο οδόστρωμα.

<br />

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση.