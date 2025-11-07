Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Υποκινούμενη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πολωνία δαπανά πλέον μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει εξελιχθεί στον τρίτο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας, με 216.000 άτομα προσωπικό, και σχεδιάζει να επεκτείνει τις δυνάμεις της κατά σχεδόν ένα τρίτο την επόμενη δεκαετία, όπως αναφέρει το Reuters.

Το πρόγραμμα «At Readiness» δηλαδή «Σε Ετοιμότητα», που ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ- Καμίζ χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα αμυντικής εκπαίδευσης στην ιστορία της Πολωνίας», θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες από μαθητές έως ενήλικες που εργάζονται, εταιρείες και ηλικιωμένους.

«Μόνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο (…) θα εκπαιδεύσουμε περίπου 20.000 άτομα σε ατομική εκπαίδευση, αλλά ο συνολικός αριθμός (…) όσον αφορά όλες τις μορφές εκπαίδευσης, είναι περίπου 100.000 άτομα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τόμζικ.

Το υπουργείο σχεδιάζει να εκπαιδεύσει το επόμενο έτος περίπου 400.000 άτομα «ατομικά, σε ομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση με τον Στρατό», της εκπαίδευσης εφέδρων και της εθελοντικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», πρόσθεσε ο Τόμζικ.

Τι θα κερδίσει η Πολωνία από το πρόγραμμα

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, στρατηγός Βιεσλάβ Κουκούλα, δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους — να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πολιτών και των κοινοτήτων και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα, την ετοιμότητα και τις δυνατότητες των εφεδρειών.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τον Μάρτιο με σκοπό τη «δημιουργία ενός στρατού εφέδρων» εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ζούμε στην πιο επικίνδυνη εποχή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας πόλεμος μαίνεται πίσω από τα σύνορά μας, υπάρχουν πράξεις σαμποτάζ στη Βαλτική Θάλασσα και μάχες στον κυβερνοχώρο», δήλωσε ο Κοσίνιακ- Καμίζ, αναφερόμενος στη γειτονική Ουκρανία. Απευθύνεται σε «όλους τους Πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν» πρόσθεσε.

Εθελοντική επιστράτευση… με ένα κλικ

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα μέρη: Βασικές αρχές ασφάλειας, Επιβίωση, Πρώτες βοήθειες και Κυβερνοασφάλεια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και κάθε μέρος διαρκεί συνήθως μία ημέρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στις X, όπως αναφέρουν Πολωνικά μέσα.

Κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή για να κλείσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τον ενδιαφέρουν κοντά στον τόπο διαμονής του.

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να οργανώσουν ομαδικά μαθήματα κατάρτισης για το σύνολο του προσωπικού τους. «Η εκπαίδευση στην άμυνα δεν είναι το ίδιο με τη στρατιωτική θητεία, δεν τελειώνει με έναν όρκο ή την εγγραφή στον κατάλογο των εφέδρων», διευκρινίζει το Υπουργείο Ψηφιοποίησης.

Η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους στενότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Έχει επίσης σημαντική λειτουργία ως κόμβος αποθήκευσης και μεταφορών για τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης προς το Κίεβο. Η Πολωνία θεωρεί επίσης ότι απειλείται από τη Ρωσία και για αυτό το λόγο οπλίζεται μαζικά.