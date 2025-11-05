Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 04/11/2025

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar