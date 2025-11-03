Δραματικό βίντεο από κάμερα προσαρμοσμένη στη στολή αστυνομικού δείχνει την διάσωση ενός 7χρονου παιδιού, το οποίο ο απαγωγέας του και αδερφός του κρατούσε όμηρο υπό την απειλή μαχαιριού, με τον βοηθό σερίφη να πυροβολεί τον δράστη στο κεφάλι σε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή, σύμφωνα με τους ερευνητές της Φλόριντα.

Η διάσωση έλαβε χώρα γύρω στις 14:οο τοπική ώρα την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στο Μπράντον, και ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού που κάλεσε βοήθεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Χίλσμπορο.

Ο ύποπτος, πριν πιάσει όμηρο τον μικρό είχε χαρακώσει την αδερφή του επανειλημμένα με μαχαίρι, σύμφωνα με τις αρχές.

<br />

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία για την διάσωση του 7χρονου

«Η καλούσα ενημέρωσε ότι ο ύποπτος, ο 27χρονος Μάριο Καμάτσο, ήταν οπλισμένος με ένα μαχαίρι και στραγγάλιζε τον 7χρονο αδελφό τους», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

«Ο ύποπτος οχυρώθηκε με τον αδελφό του σε ένα πίσω υπνοδωμάτιο. Οι αστυνομικοί άκουσαν το παιδί να φωνάζει για βοήθεια και έσπασαν την πόρτα. Οι αστυνομικοί συνάντησαν τον ύποπτο, ο οποίος κρατούσε ένα μαχαίρι και αρνιόταν να αφήσει το παιδί. Ο ύποπτος φορούσε κράνος μοτοσικλέτας και δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα με βαλλιστικές πλάκες».

Το βίντεο δείχνει ότι ο δράστης πυροβολήθηκε με μία μόνο σφαίρα στο κεφάλι, αφού αρνήθηκε να υπακούσει σε επανειλημμένες εντολές να αφήσει ελεύθερο το αγόρι, σύμφωνα με τις αρχές. Ο Καμάτσο μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Μπράντον, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Οι ερευνητές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τα τραύματα του επτάχρονου αγοριού και της αδελφής του.

«Ο εμπλεκόμενος βοηθός είναι ο Αντόνιο Γκονζάλες, 25 ετών, ο οποίος εργάζεται στο Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χίλσμπορο για σχεδόν έξι χρόνια. Ο βοηθός Γκονζάλεςέχει τεθεί σε διοικητική άδεια με αποδοχές εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας».