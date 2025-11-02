Η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια…
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η Ένωση ψάχνει επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Ρέλβας, Βίντα και Πένραϊς. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Πιερό και τριάδα πίσω του οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς.
