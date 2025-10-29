Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Νεκρός έπεσε ένας ηλικιωμένος στον Ίασμο στη Ροδόπη μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης δράστης φέρεται να είναι ένας 51χρονος ημεδαπός και θύμα ο 82χρονος πατέρας του. Η ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Συνελήφθη ο δράστης

Ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Ο 51χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του.

Όπως επισημαίνεται δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε, ως αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Τραύματα στο κεφάλι

Ωστόσο, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα από τον θύτη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο τέλεσης των πράξεών του, ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 51χρνος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στην κωμόπολη του Ιάσμου από το πρωί επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων.