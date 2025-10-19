Πρόεδρος Πανιωνίου για Ποτσέκο: «Είχαμε συμφωνήσει, αλλά…»

Μετά την ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, ο πρόεδρος της ομάδας, Θεόδωρος Μικρόπουλος, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τζανμάρκο Ποτσέκο, που ακούστηκε για τη θέση του προπονητή, κάνοντας αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του «Ιστορικού» ανέφερε πως υπήρξε συμφωνία με τον Ιταλό, ο οποίος ωστόσο το μετάνιωσε και τελικά δεν υπήρξε συμφωνία με την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη που έχουν αναλάβει προσωρινά την ομάδα, μετά την απόλυση του Παβίσεβιτς, ενώ πρόσθεσε ότι θα κινηθούν και για ενίσχυση στο ρόστερ, πέρα από προπονητή.

Οι δηλώσεις του Θεόδωρου Μικρόπουλου:

«Δεν θέλω να κρύβομαι, όμως αν θέλετε να μάθετε για ποιον λόγο δεν προχώρησε, πρέπει να ρωτήσετε την άλλη πλευρά. Είχαμε συμφωνήσει, αλλά υπαναχώρησε! Τον προτιμήσαμε για τον χαρακτήρα του, για να δώσει τη φλόγα και το έναυσμα στην ομάδα. Έχει αυτή την «τρέλα» που θέλαμε. Είχαμε έρθει σε συμφωνία. Δεν υπήρχε κάτι γραπτό, βέβαια. Πάμε για τα επόμενα. Ο Ποτσέκο μετάνιωσε».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κρις Χουγκάζ και τον Νίκο Καραγιάννη που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο. Η ομάδα ψάχνει προπονητή και είναι σε επαφές. Ελπίζω να καταφέρουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσουμε κάτι. Χρειάζονται 1-2 αλλαγές στο ρόστερ, είναι θέμα προπονητή. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε ο Πανιώνιος να μην απογοητεύσει τον κόσμο του. Ο Κρις Χουγκάζ θα κοουτσάρει και στο ματς με την Μπουντούτσνοστ».