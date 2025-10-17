Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Αν δεν καταφέρατε να βρείτε ραντεβού

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Νέες ταυτότητες

Αν δεν καταφέρατε να βρείτε ραντεβού

• Καμία ανοικτή ημερομηνία έως τις 12 Απριλίου στο Λεκανοπέδιο

• Υπάρχουν και ποιες κοντινές εξαιρέσεις στον κανόνα, που προσφέρουν διαφυγή;

• Τι ισχύει για την περιφέρεια; Ποιοι είναι οι μέσοι χρόνοι αναμονής;

• Πώς επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία να διευθετήσει το πρόβλημα;

• Πότε λήγει η προθεσμία ανανέωσης;

=============

Τι προκύπτει από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή

Επιστροφή στην πόλωση

• Στόχος όλων των πολιτικών αρχηγών η αύξηση της συσπείρωσης των κομμάτων τους

• Κλιμάκωση από την Κεντροαριστερά στη σκιά του Αλ. Τσίπρα

=============

Απίστευτη σπατάλη σε ετήσια βάση

Κάθε Ελληνας πετάει 191 κιλά τρόφιμα…

• 1,3 δισ. τόνοι καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο

• Ποιες λύσεις προτείνονται

=============

Νταν Γιόργκενσεν

Επίτροπος Ενέργειας

Οι γείτονες, το καλώδιο και η Ευρώπη

• Τι απάντησε σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ», τι αποφασίστηκε στην επιτροπή για το GSI

=============

Μικροπολιτικός

Φυλάκιση έως δύο έτη για φθορές στον Αγνωστο Στρατιώτη

• Τι προβλέπει η τροπολογία

Ποιοι ψήφισαν το νέο εργασιακό με το 13ωρο

=============

Για την Ουκρανία

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη

• Μακρά τηλεφωνική συνομιλία πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

=============

Για το Σινά

Προσύμφωνο εστιασμένο στον λατρευτικό χαρακτήρα

• Χειροτονείται την Κυριακή ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών

=============

Διαμαρτυρία

Οι δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ παραδίδουν τις ταυτότητές τους

=============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μακάμπι – Ολυμπιακός 94-95

H πιο απίστευτη ανατροπή

ΠΑΟ

Στη λίστα και ο Μπενίτεθ

Πογέτ στα «ΝΕΑ»

«Να μην κάνουν με τον Γιοβάνοβιτς το ίδιο λάθος»