Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Αν δεν καταφέρατε να βρείτε ραντεβού
Νέες ταυτότητες • Καμία ανοικτή ημερομηνία έως τις 12 Απριλίου στο Λεκανοπέδιο
- «Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
- Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Εντοπίστηκε οβίδα του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου
- Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Νέες ταυτότητες
Αν δεν καταφέρατε να βρείτε ραντεβού
• Καμία ανοικτή ημερομηνία έως τις 12 Απριλίου στο Λεκανοπέδιο
• Υπάρχουν και ποιες κοντινές εξαιρέσεις στον κανόνα, που προσφέρουν διαφυγή;
• Τι ισχύει για την περιφέρεια; Ποιοι είναι οι μέσοι χρόνοι αναμονής;
• Πώς επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία να διευθετήσει το πρόβλημα;
• Πότε λήγει η προθεσμία ανανέωσης;
Τι προκύπτει από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή
Επιστροφή στην πόλωση
• Στόχος όλων των πολιτικών αρχηγών η αύξηση της συσπείρωσης των κομμάτων τους
• Κλιμάκωση από την Κεντροαριστερά στη σκιά του Αλ. Τσίπρα
Απίστευτη σπατάλη σε ετήσια βάση
Κάθε Ελληνας πετάει 191 κιλά τρόφιμα…
• 1,3 δισ. τόνοι καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο
• Ποιες λύσεις προτείνονται
Νταν Γιόργκενσεν
Επίτροπος Ενέργειας
Οι γείτονες, το καλώδιο και η Ευρώπη
• Τι απάντησε σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ», τι αποφασίστηκε στην επιτροπή για το GSI
Μικροπολιτικός
Φυλάκιση έως δύο έτη για φθορές στον Αγνωστο Στρατιώτη
• Τι προβλέπει η τροπολογία
Ποιοι ψήφισαν το νέο εργασιακό με το 13ωρο
Για την Ουκρανία
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη
• Μακρά τηλεφωνική συνομιλία πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για το Σινά
Προσύμφωνο εστιασμένο στον λατρευτικό χαρακτήρα
• Χειροτονείται την Κυριακή ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών
Διαμαρτυρία
Οι δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ παραδίδουν τις ταυτότητές τους
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Μακάμπι – Ολυμπιακός 94-95
H πιο απίστευτη ανατροπή
ΠΑΟ
Στη λίστα και ο Μπενίτεθ
Πογέτ στα «ΝΕΑ»
«Να μην κάνουν με τον Γιοβάνοβιτς το ίδιο λάθος»
- Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενου – Αυτήν τη φορά υπάρχουν επιζώντες
- Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
- Κρήτη: Εντοπισμός 66 μεταναστών και μεταφορά τους στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο
- Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
- Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
