Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ πρόκειται να λάβει το βραβείο Stella della Mole για την εξαιρετική συμβολή της στην κινηματογραφική τέχνη από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στην Ιταλία, όπου η βρετανίδα ηθοποιός θα παρουσιάσει την παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας «The Estate».

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Σε παγκόσμια πρεμιέρα θα παρουσιάσει την ταινία «The Estate», ένα θρίλερ σε σκηνοθεσία του γιου της Κάρλο Γκάμπριελ Νέρο, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της Φράνκο Νέρο», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του γιου της, Κάρλο Νέρο, το «The Estate» είναι ένα δράμα με πρωταγωνιστές την Ρεντγκρέιβ και τον σύζυγό της, Φράνκο Νέρο. Η ταινία ακολουθεί τους Γουέλσλι, μια αριστοκρατική οικογένεια που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σώσει την περιουσία της κόντρα στα υπέρογκα χρέη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Torino Film Festival (@torinofilmfestival)

Μια κινηματογραφική πορεία μεγατόνων

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το μακρινό 1966, με την κωμωδία «Morgan: A Suitable Case for Treatment» του Κάρελ Ράις, η οποία της χάρισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών και υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA και Όσκαρ.

Ένα χρόνια αργότερα επέστρεψε στο γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ως Τζέιν, η μυστηριώδης γυναίκα που συναντά τυχαία στο πάρκο ένας φωτογράφος μόδας ονόματι Τόμας (Ντέιβιντ Χέμινγκς), στην ταινία «Blow Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Τα επόμενα χρόνια, η Ρεντγκρέιβ έγινε θαμώνας των Όσκαρ με μια σειρά από υποψηφιότητες: το 1969 για την ερμηνεία της ως Ισαδώρα Ντάνκαν στην ταινία «Isadora» του Κάρελ Ράις, η οποία της χάρισε και πάλι το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών, και το 1972 για την ταινία «Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκωτίας» του Τσαρλς Τζάροτ, η οποία της χάρισε ένα ειδικό βραβείο David στα David di Donatello.

Η ερμηνεία της στην δραματική ταινία «Julia» σε σκηνοθεσία Φρεντ Τσίνεμαν και βασισμένη στην αυτοβιογραφία, με τίτλο Πεντιμέντο, της Αμερικανίδας δραματουργού Λίλιαν Χέλμαν, της χάρισε ένα Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ κέρδισε και άλλες υποψηφιότητες για τις ταινίες «Οι Βοστωνέζοι» (1985) και «Howards End» (1993) του Τζέιμς Άιβορι. Το 1994, κέρδισε το Βραβείο Volpi Cup στη Βενετία για την ταινία «Μικρή Οδησσός» του Τζέιμς Γκρέι.

«Όταν έχεις λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ έξι φορές, δεν είσαι πια απλώς μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του κόσμου: γίνεσαι θρύλος», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Τορίνο, Τζούλιο Μπέις.

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ είναι ένα είδωλο του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά και μια αφοσιωμένη ακτιβίστρια», συμπλήρωσε.

Το 43ο Φεστιβάλ του Τορίνο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις 7 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety