16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Spotlight

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ πρόκειται να λάβει το βραβείο Stella della Mole για την εξαιρετική συμβολή της στην κινηματογραφική τέχνη από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στην Ιταλία, όπου η βρετανίδα ηθοποιός θα παρουσιάσει την παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας «The Estate».

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Σε παγκόσμια πρεμιέρα θα παρουσιάσει την ταινία «The Estate», ένα θρίλερ σε σκηνοθεσία του γιου της Κάρλο Γκάμπριελ Νέρο, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της Φράνκο Νέρο», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του γιου της, Κάρλο Νέρο, το «The Estate» είναι ένα δράμα με πρωταγωνιστές την Ρεντγκρέιβ και τον σύζυγό της, Φράνκο Νέρο. Η ταινία ακολουθεί τους Γουέλσλι, μια αριστοκρατική οικογένεια που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σώσει την περιουσία της κόντρα στα υπέρογκα χρέη της.

Μια κινηματογραφική πορεία μεγατόνων

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το μακρινό 1966, με την κωμωδία «Morgan: A Suitable Case for Treatment» του Κάρελ Ράις, η οποία της χάρισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών και υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA και Όσκαρ.

Ένα χρόνια αργότερα επέστρεψε στο γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ως Τζέιν, η μυστηριώδης γυναίκα που συναντά τυχαία στο πάρκο ένας φωτογράφος μόδας ονόματι Τόμας (Ντέιβιντ Χέμινγκς), στην ταινία «Blow Up» του  Μικελάντζελο Αντονιόνι.

Τα επόμενα χρόνια, η Ρεντγκρέιβ έγινε θαμώνας των Όσκαρ με μια σειρά από υποψηφιότητες: το 1969 για την ερμηνεία της ως Ισαδώρα Ντάνκαν στην ταινία «Isadora» του Κάρελ Ράις, η οποία της χάρισε και πάλι το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών, και το 1972 για την ταινία «Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκωτίας» του Τσαρλς Τζάροτ, η οποία της χάρισε ένα ειδικό βραβείο David στα David di Donatello.

Φωτογραφία: Η βρετανίδα ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέιβ κρατά το βραβείο «Diva» που της απονεμήθηκε στο 18ο Γκαλά Βραβείων DIVA στο Μόναχο της Γερμανίας, στις 24 Ιανουαρίου 2008 | EPA/VOLKER DORNBERGER

Η ερμηνεία της στην δραματική ταινία «Julia» σε σκηνοθεσία Φρεντ Τσίνεμαν και βασισμένη στην αυτοβιογραφία, με τίτλο Πεντιμέντο, της Αμερικανίδας δραματουργού Λίλιαν Χέλμαν, της χάρισε ένα Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ κέρδισε και άλλες υποψηφιότητες για τις ταινίες «Οι Βοστωνέζοι» (1985) και «Howards End» (1993) του Τζέιμς Άιβορι. Το 1994, κέρδισε το Βραβείο Volpi Cup στη Βενετία για την ταινία «Μικρή Οδησσός» του Τζέιμς Γκρέι.

«Όταν έχεις λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ έξι φορές, δεν είσαι πια απλώς μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του κόσμου: γίνεσαι θρύλος», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Τορίνο, Τζούλιο Μπέις.

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ είναι ένα είδωλο του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά και μια αφοσιωμένη ακτιβίστρια», συμπλήρωσε.

Το 43ο Φεστιβάλ του Τορίνο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις 7 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Business
Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Karel Komárek στοχεύει στην αμερικανική αγορά

Allwyn: Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Karel Komárek στοχεύει στην αμερικανική αγορά

inWellness
inTown
Stream magazin
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τροφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κ. Μητσοτάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική
Στροφή 16.10.25

Μητσοτάκης: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άρνηση στην κατάφαση

Διάθεση να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρωθυπουργό. Αλλαγή στάσης καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν δεχόταν την κλήτευσή τους ως μάρτυρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Μπάσκετ 16.10.25

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»

Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση
Δευτερολογία 16.10.25

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» ανέφερε στη δευτερολογία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Relationsex 16.10.25

Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;

Σε μία εποχή που ο χρόνος είναι χρήμα, κάποιοι εύποροι άνδρες εγκαταλείπουν τα dating apps και πληρώνουν ακριβά για να βρουν την αγάπη μέσα από εξειδικευμένους matchmakers

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16.10.25

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
Μπάσκετ 16.10.25

Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
