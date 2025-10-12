«Δίνουμε τα πάντα, ενωμένοι» – Το μήνυμα της Εθνικής για τον «τελικό» με τη Δανία (pic)
Η Εθνική μας ομάδα έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media, ενόψει του αποψινού (12/10, 21:45) κρίσιμου αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη.
Η Εθνική Ελλάδος παίζει τα ρέστα της απόψε (12/10, 21:45) στην Κοπεγχάγη, καθώς φιλοξενείται από τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για την τελική φάση του τουρνουά.
Μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει και τη στήριξη του κόσμου, με περίπου 2.000 Έλληνες να αναμένονται στις εξέδρες του «Πάρκεν», στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η γαλανόλευκη έδωσε το δικό της μήνυμα στα social media, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τη λεζάντα: «Δίνουμε τα πάντα, ενωμένοι».
Δείτε την ανάρτηση της Εθνικής:
