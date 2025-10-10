science
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νυχτερίδες βρέθηκαν για πρώτη φορά να πιάνουν πουλιά στον αέρα – Και να τα τρώνε εν πτήσει
Επιστήμες 10 Οκτωβρίου 2025 | 15:07

Νυχτερίδες βρέθηκαν για πρώτη φορά να πιάνουν πουλιά στον αέρα – Και να τα τρώνε εν πτήσει

Οι μεγαλύτερες νυχτερίδες της Ευρώπης -είδος που απαντά και στην Ελλάδα- κυνηγούν πουλιά στο απόλυτο σκοτάδι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Οι περισσότερες νυχτερίδες τρέφονται με έντομα και φρούτα, υπάρχουν όμως και κάποιες που διψούν για αίμα.

Μπορούν ακόμα και να πιάνουν πουλιά στον αέρα και να τα καταβροχθίζουν χωρίς καν να προσγειωθούν, μια άγνωστη ως τώρα τακτική που καταγράφηκε σε μια ανατριχιαστική ηχογράφηση.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science αφορά τον μεγάλο νυκτοβάτη (Nyctalus lasiopterus), τη μεγαλύτερη νυχτερίδα της Ευρώπης, με άνοιγμα φτερών έως 46 εκατοστά. Το σπάνιο είδος ζει και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρχους στη Δανία τοποθέτησαν στη ράχη νυχτερίδων συσκευές παρακολούθησης που καταγράφουν τις κινήσεις των ζώων, την επιτάχυνση, το ύψος και τους ήχους τους, συμπεριλαμβανομένων των υπερήχων που εκπέμπουν για ηχοεντοπισμό.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι νυκτοβάτες βάζουν στο στόχαστρο πτηνά που πετούν και τη νύχτα στη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους κάθε άνοιξη και καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με ορισμένα είδη εντόμων, που έχουν εξελιχθεί να ακούν τους υπερήχους των υπερήχων, τα πτηνά δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο μέχρι την τελευταία στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι έχουν μικρή πιθανότητα να γλιτώσουν.

Αυτό συνέβη σε έναν άτυχο κοκκινολαίμη (Erithacus rubecula) που δέχτηκε επίθεση από το πουθενά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Η ανάλυση των ηχογραφήσεων δείχνει ότι η νυχτερίδα ανέβηκε αρχικά σε ύψος άνω του ενός χιλιομέτρου. Όταν αντιλήφθηκε το διερχόμενο πουλί έκανε μια απότομη βουτιά και ξεκίνησε μια καταδίωξη που διήρκεσε σχεδόν τρία λεπτά.

Το μικρόφωνο της συσκευής κατέγραψε τον κοκκινολαίμη να αντιστέκεται βγάζοντας ήχους. Στα επόμενα 23 λεπτά της ηχογράφησης, η νυχτερίδα ακούγεται να μασουλά το θύμα ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος.

Οι πρώτες ενδείξεις για το κυνήγι πτηνών από νυχτερίδες ήρθαν πριν από 25 χρόνια, όταν ο Κάρλος Ιμπάνεζ του Βιολογικού Σταθμού της Ντονιάνα στην Ισπανία βρήκε φτερά μέσα σε κουτσουλιές του μεγάλου νυκτοβάτη.

Η υπόθεση ότι οι νυχτερίδες πιάνουν πουλιά στον αέρα βρήκε δύσπιστη την επιστημονική κοινότητα, δεδομένου ότι τα αποδημητικά πτηνά όπως οι κοκκινολαίμηδες έχουν περίπου το μισό βάρος των νυχτερίδων και θα τις εμπόδιζαν να συνεχίσουν να πετούν.

«Γνωρίζαμε ότι ο μεγάλος νυκτοβάτης συλλαμβάνει και τρώει έντομα εν πτήσει, οπότε υποθέσαμε ότι κάνει το ίδιο και με πτηνά. Έπρεπε όμως να το αποδείξουμε» σχολίασε ο Ιμπάνεζ σε δελτίο Τύπου.

Οι υποψίες τώρα επιβεβαιώνονται χάρη στις συσκευές καταγραφής που ανέπτυξαν οι συνάδελφοί του στο Όρχους.

Κομμένα φτερά μικρών πτηνών βρέθηκαν στην περιοχή όπου κυνηγούσαν οι νυχτερίδες (Elena Tena)

Κομμένα φτερά μικρών πτηνών βρέθηκαν στην περιοχή όπου κυνηγούσαν οι νυχτερίδες (Elena Tena)

Εκτός από τις ηχογραφήσεις, οι ερευνητές εξέτασαν κομμένα φτερά μικρών πτηνών που βρέθηκαν στην περιοχή των νυχτερίδων. Γενετικές αναλύσεις ανίχνευσαν το DNA της νυχτερίδας στις δαγκωνιές.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η νυχτερίδα πρώτα σκοτώνει το πουλί και μετά δαγκώνει και κόβει τα φτερά του, πιθανώς για να μειωθεί το βάρος και η αεροδυναμική αντίσταση.

Στη συνέχεια, η νυχτερίδα τεντώνει τη μεμβράνη που ενώνει τα πίσω πόδια, την φέρνει κάτω από το στόμα της και τη χρησιμοποιεί ως τραπέζι φαγητού για να μασουλήσει το γεύμα.

Οι επιθέσεις αυτές «προκαλούν συμπόνια για το θήραμα, είναι όμως μέρος της φύσης» σχολίασε η Ελένα Τένα, επικεφαλής της μελέτης.

Όπως τόνισε, η κατανόηση της κυνηγετικής συμπεριφοράς του σπάνιου μεγάλου νυκτοβάτη έχει σημασία για τον καθορισμό αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια
Νεανικό μυαλό 06.10.25

Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια

Οι δημιουργικές δραστηριότητες κρατούν νεανικό τον εγκέφαλο, δείχνει μελέτη σε χορευτές ταγκό, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και παίκτες βιντεοπαιχνιδιών.

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
«Παραμένουμε σύμμαχοι» 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Ελλάδα 10.10.25

H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα άγρια επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστη τον 43χρονο - Οι ξυλοδαρμοί της πρώην συζύγου και της 14χρονης κόρης του που το έσκασε από το σπίτι για να γλυτώσει

Σύνταξη
Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας
Αυτοδιοίκηση 10.10.25

Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας

Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»
Χάος 10.10.25

Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς - «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο