Νυχτερίδες βρέθηκαν για πρώτη φορά να πιάνουν πουλιά στον αέρα – Και να τα τρώνε εν πτήσει

Οι περισσότερες νυχτερίδες τρέφονται με έντομα και φρούτα, υπάρχουν όμως και κάποιες που διψούν για αίμα.

Μπορούν ακόμα και να πιάνουν πουλιά στον αέρα και να τα καταβροχθίζουν χωρίς καν να προσγειωθούν, μια άγνωστη ως τώρα τακτική που καταγράφηκε σε μια ανατριχιαστική ηχογράφηση.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science αφορά τον μεγάλο νυκτοβάτη (Nyctalus lasiopterus), τη μεγαλύτερη νυχτερίδα της Ευρώπης, με άνοιγμα φτερών έως 46 εκατοστά. Το σπάνιο είδος ζει και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρχους στη Δανία τοποθέτησαν στη ράχη νυχτερίδων συσκευές παρακολούθησης που καταγράφουν τις κινήσεις των ζώων, την επιτάχυνση, το ύψος και τους ήχους τους, συμπεριλαμβανομένων των υπερήχων που εκπέμπουν για ηχοεντοπισμό.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι νυκτοβάτες βάζουν στο στόχαστρο πτηνά που πετούν και τη νύχτα στη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους κάθε άνοιξη και καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με ορισμένα είδη εντόμων, που έχουν εξελιχθεί να ακούν τους υπερήχους των υπερήχων, τα πτηνά δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο μέχρι την τελευταία στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι έχουν μικρή πιθανότητα να γλιτώσουν.

Αυτό συνέβη σε έναν άτυχο κοκκινολαίμη (Erithacus rubecula) που δέχτηκε επίθεση από το πουθενά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

<br />

Η ανάλυση των ηχογραφήσεων δείχνει ότι η νυχτερίδα ανέβηκε αρχικά σε ύψος άνω του ενός χιλιομέτρου. Όταν αντιλήφθηκε το διερχόμενο πουλί έκανε μια απότομη βουτιά και ξεκίνησε μια καταδίωξη που διήρκεσε σχεδόν τρία λεπτά.

Το μικρόφωνο της συσκευής κατέγραψε τον κοκκινολαίμη να αντιστέκεται βγάζοντας ήχους. Στα επόμενα 23 λεπτά της ηχογράφησης, η νυχτερίδα ακούγεται να μασουλά το θύμα ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος.

Οι πρώτες ενδείξεις για το κυνήγι πτηνών από νυχτερίδες ήρθαν πριν από 25 χρόνια, όταν ο Κάρλος Ιμπάνεζ του Βιολογικού Σταθμού της Ντονιάνα στην Ισπανία βρήκε φτερά μέσα σε κουτσουλιές του μεγάλου νυκτοβάτη.

Η υπόθεση ότι οι νυχτερίδες πιάνουν πουλιά στον αέρα βρήκε δύσπιστη την επιστημονική κοινότητα, δεδομένου ότι τα αποδημητικά πτηνά όπως οι κοκκινολαίμηδες έχουν περίπου το μισό βάρος των νυχτερίδων και θα τις εμπόδιζαν να συνεχίσουν να πετούν.

«Γνωρίζαμε ότι ο μεγάλος νυκτοβάτης συλλαμβάνει και τρώει έντομα εν πτήσει, οπότε υποθέσαμε ότι κάνει το ίδιο και με πτηνά. Έπρεπε όμως να το αποδείξουμε» σχολίασε ο Ιμπάνεζ σε δελτίο Τύπου.

Οι υποψίες τώρα επιβεβαιώνονται χάρη στις συσκευές καταγραφής που ανέπτυξαν οι συνάδελφοί του στο Όρχους.

Εκτός από τις ηχογραφήσεις, οι ερευνητές εξέτασαν κομμένα φτερά μικρών πτηνών που βρέθηκαν στην περιοχή των νυχτερίδων. Γενετικές αναλύσεις ανίχνευσαν το DNA της νυχτερίδας στις δαγκωνιές.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η νυχτερίδα πρώτα σκοτώνει το πουλί και μετά δαγκώνει και κόβει τα φτερά του, πιθανώς για να μειωθεί το βάρος και η αεροδυναμική αντίσταση.

Στη συνέχεια, η νυχτερίδα τεντώνει τη μεμβράνη που ενώνει τα πίσω πόδια, την φέρνει κάτω από το στόμα της και τη χρησιμοποιεί ως τραπέζι φαγητού για να μασουλήσει το γεύμα.

Οι επιθέσεις αυτές «προκαλούν συμπόνια για το θήραμα, είναι όμως μέρος της φύσης» σχολίασε η Ελένα Τένα, επικεφαλής της μελέτης.

Όπως τόνισε, η κατανόηση της κυνηγετικής συμπεριφοράς του σπάνιου μεγάλου νυκτοβάτη έχει σημασία για τον καθορισμό αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας.