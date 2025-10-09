Γενηδουνιάς: «Μας αξίζει η κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου»

O Ντίνος Γενηδουνιάς είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. Σε ηλικία 33 ετών έχει κατακτήσει ένα Ολυμπιακό και τέσσερα μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα σε επίπεδο ανδρών, ενώ έχει αναρίθμητες επιτυχίες σε ηλικιακά πρωταθλήματα. Είναι επίσης πρωταθλητής Ευρώπης με τον σύλλογο του τον Ολυμπιακό.

O διεθνής πολίστας μίλησε στο περιοδικό της ΚΟΕ για το 2025, όπου η Εθνική ομάδα πόλο έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. «Δεν θέλω να την χαρακτηρίσω άκρως πετυχημένη γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος αυτής της ομάδας είναι στο χρυσό μετάλλιο, κάτι που δεν έγινε μέσα στο 2025. Έχουμε θέσει τον πήχη ψηλά. Αχάριστοι όμως δεν είμαστε. Ξέρουμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας. Τα μετάλλια δεν περισσεύουν. Κατακτώντας ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά γιατί οι επιτυχίες ήρθαν στην αρχή του νέου ολυμπιακού κύκλου και μας δίνει ένα κίνητρο για την συνέχεια».

Ο Γεννηδουνιάς πιστεύει ότι η απώλεια του χρυσού αποτελεί κίνητρο για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. «Ξέρουμε ότι μπορούμε, ότι μας αξίζει η κατάκτηση ενός χρυσού και η άνοδος στην κορυφή του κόσμου. Στην Σιγκαπούρη παίξαμε καλά σε δύσκολα διαδοχικά παιχνίδια. Αξίζαμε το χρυσό. Δεν τα καταφέραμε. Το γεγονός αυτό μας ασκεί μια πίεση, αλλά εκτιμώ ότι αποτελεί κίνητρο και όχι άγχος».

Στο 2026 η Ελλάδα θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιανουάριο στο Βελιγράδι. Η Εθνική Ανδρών έχει κατακτήσει μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα αλλά στερείται μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τον Ντίνο και τους Έλληνες διεθνείς. «Όταν ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Σιγκαπούρη μαζευτήκαμε με τα παιδιά και είπαμε ότι είμαστε τυχεροί που δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια αλλά μόνο λίγους μήνες για την επόμενη πρόκληση και επιτυχία. Η πρόκληση είναι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Να η ευκαιρία για να διεκδικήσουμε μια ακόμη διάκριση και γιατί όχι το χρυσό μετάλλιο που τόσο επιθυμούμε. Η κλήρωση ήταν βατή. Πρέπει να αρπάξουμε από τα μαλλιά την ευκαιρία. Να κάνουμε να ξεχαστεί γρήγορα το 2025. Να πάρουμε το μετάλλιο που μας λείπει, αυτό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με μια κατάμεστη πισίνα όπως θα είναι αυτή του Βελιγραδίου που φιλοξενεί περίπου 20 χιλιάδες θεατές».

Το 2025 ήταν εντυπωσιακό για τα ελληνικά χρώματα. Οκτώ μετάλλια σε δέκα κορυφαίες διοργανώσεις. Ποιά είναι η άποψη του αρχηγού; «Δεν υπάρχουν μυστικά. Το έργο ξεκινάει από τα σωματεία και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι προπονητές. Μαθαίνουν σωστά το άθλημα στα παιδιά και να εξελίσσουν διαρκώς. Τους κάνουν σωστούς αθλητές και ανθρώπους. Τα παραδείγματα αγοριών και κοριτσιών που εντάσσονται γρήγορα στις Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι πολλά. Η σοβαρή και ποιοτική δουλειά στα σωματεία είναι το κλειδί της επιτυχίας».

Κλείνοντας ο Ντίνος Γενηδουνιάς αναφέρεται στο όνειρο του ίδιου και του χώρου, την κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου για τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων. «Λείπει από την ομοσπονδία μας και την χώρα κάτι τέτοιο. Γίνονται όμως καλά βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εγώ λογικά δεν θα προλάβω σαν αθλητής την λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου, αλλά ελπίζω σαν φίλαθλος να είμαι στην κερκίδα και να παρακολουθώ τα παιδιά να απολαμβάνουν την παρουσία τους στο σπίτι των Εθνικών μας ομάδων».