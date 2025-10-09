Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;

Από την δεκαετία του ‘90, οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν υμνήσει τα «καλά παιδιά» που τελικά κερδίζουν την καρδιά της ηρωίδας.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι, στην πραγματική ζωή, το σενάριο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στη Σουηδία, οι άντρες που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά «καλού παιδιού» μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε μια σχέση σε σύγκριση με τους πιο επιθετικούς, τα «κακά παιδιά».

Η μελέτη πίσω από το στερεότυπο

Σύμφωνα με την daily mail, οι ερευνητές εξέτασαν 3.800 ενήλικες από τη Σουηδία, τη Δανία και την Αυστραλία, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια για να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και την κατάσταση της σχέσης τους.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με βάση τα «πέντε βασικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: ανοιχτότητα, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, ευγένεια και νευρωτισμός.

Τα αποτελέσματα αμφισβήτησαν τα μακροχρόνια κινηματογραφικά στερεότυπα.

Οι άνδρες με υψηλά επίπεδα ευγένειας — ένα χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει ενσυναίσθηση, υπομονή και καλοσύνη — βρέθηκαν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν σύντροφο.

Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνδρες, που συχνά συνδέονται με αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα, είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται σε σχέση.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες με υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού είχαν επίσης λιγότερες πιθανότητες να έχουν σύντροφο, υποδηλώνοντας την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επιτυχία των ρομαντικών σχέσεων.

«Οι ευχάριστοι άνδρες ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν σύντροφο», δήλωσε ο Filip Fors Connolly, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Umeå, μιλώντας στην εφημερίδα The Times.

«Αλλά ένας αποφασιστικός, εξωστρεφής άνδρας μπορεί να λάβει θετικές απαντήσεις όταν προσεγγίζει πιθανές συντρόφους».

Οι γυναίκες παρουσιάζουν διαφορετικά μοτίβα

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ των φύλων.

Όσον αφορά τις γυναίκες, η ευγένεια δεν επηρέαζε σημαντικά το αν βρίσκονται σε σχέση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού αύξαναν ελαφρώς τις πιθανότητες να βρίσκονται σε μια σχέση.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιότητες για τις οποίες οι άνδρες ανταμείβονται παραδοσιακά — αυτοπεποίθηση και κυριαρχία — μπορεί να μην ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για τις γυναίκες όσον αφορά την επιτυχία στις ρομαντικές σχέσεις.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα πολιτισμικά ιδανικά σχετικά με τη ρομαντική έλξη διαφέρουν ανάλογα με το φύλο.

Η αποφασιστικότητα και η κυριαρχία παραμένουν ελκυστικά χαρακτηριστικά για τους άνδρες, ενώ η συναισθηματική ζεστασιά και η ενσυναίσθηση μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία για τις γυναίκες.

Γιατί το να είσαι καλός άνθρωπος δεν είναι πρόβλημα μακροπρόθεσμα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι η ευγένεια είναι συνολικά αρνητικό χαρακτηριστικό.

Στην πραγματικότητα, όταν βρίσκονται σε σχέση, οι ευγενικοί άνδρες ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.

«Τα χαρακτηριστικά που σας βοηθούν να μπείτε σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητα αυτά που την κάνουν ικανοποιητική», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Mikael Goossen, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει ένα λεπτό αλλά κρίσιμο σημείο: το να είσαι ευγενικός, υπομονετικός και να έχεις ενσυναίσθηση μπορεί να μην αυξάνει την αρχική ρομαντική επιτυχία, αλλά μπορεί να ενισχύσει και να διατηρήσει μια σχέση μόλις αυτή δημιουργηθεί.

Πολιτισμικές παράμετροι

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της μελέτης τους. Το μέγεθος του δείγματος ήταν κάτω από 4.000 ενήλικες και περιοριζόταν σε τρεις χώρες, οπότε τα μοτίβα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

«Εστιάζουμε σε κοινά μοτίβα μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων», δήλωσε ο Connolly.

«Τίποτα από αυτά δεν καθορίζει τις σχέσεις ενός μεμονωμένου ατόμου ή την ποιότητά τους».

Ωστόσο, όπως δείχνουν αυτά τα ευρήματα, η επιτυχία στον έρωτα δεν εξαρτάται μόνο από την προσωπικότητα, αλλά και από το πλαίσιο, το χρόνο και την συμβατότητα.

Από τον καλό τύπο στις σύγχρονες παρανοήσεις

Η αφήγηση του «καλού παιδιού» μπορεί να πάρει μια πιο σκοτεινή τροπή όταν η καλοσύνη συγχέεται με την αξίωση.

Μερικοί άνδρες που δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο υιοθετούν την πεποίθηση ότι τους αξίζουν οι γυναίκες απλώς και μόνο επειδή θεωρούν τους εαυτούς τους «καλά παιδιά».

Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτή η νοοτροπία τροφοδοτεί διαδικτυακές κοινότητες που συχνά χαρακτηρίζονται ως incels — «ακούσια άγαμοι» — όπου αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τις γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στα συναισθήματά τους.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι το να είσαι ευχάριστος ή ευγενικός δεν εγγυάται αυτόματα την επιτυχία στις ερωτικές σχέσεις. Χαρακτηριστικά όπως η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και η κοινωνική τόλμη παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην έναρξη μιας σχέσης, ενώ η ενσυναίσθηση και η ζεστασιά τείνουν να ενισχύουν τις σχέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Ο κίνδυνος έγκειται στο να θεωρούμε ότι η ευγένεια είναι ένα νόμισμα που πρέπει να «ανταμείβεται» με ερωτική προσοχή.

Το πραγματικό συμπέρασμα είναι ότι η ευγένεια πρέπει να είναι γνήσια, όχι συναλλακτική. Το να είσαι «καλός τύπος» δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να έχει σύντροφο, αλλά μπορεί να κάνει κάποιον έναν πολύτιμο και ικανοποιητικό σύντροφο, μόλις βρεθεί η σωστή σχέση.

Με άλλα λόγια, το να τερματίζεις τελευταίος στον αγώνα των ραντεβού δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνεις στη ζωή — ή στον έρωτα — σημαίνει απλώς ότι η υπομονή, η αυτογνωσία και ο σεβασμός παραμένουν απαραίτητα.