FTSE Russell: Αλλάζει πίστα το χρηματιστήριο Αθηνών – Στις ανεπτυγμένες αγορές

Το «εισιτήριο» της ανόδου στις ανεπτυγμένες αγορές πήρε το ελληνικό χρηματιστήριο από τον οίκο FTSE Russell, ο οποίος γίνεται ο πρώτος μεγάλος οίκος που θα επαναταξινομήσει την ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, που κλείνει τον κύκλο που άρχισε από το 2013, όταν και το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε υποβαθμιστεί από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες – μια μοναδική εξέλιξη για αγορά της Ευρωζώνης.

Η συμβουλευτική επιτροπή FTSE Equity Country Classification αποφάσισε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο αναβαθμίζεται πλέον σε Ανεπτυγμένη αγορά, από το προηγούμενο καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης», καθώς πληροί πλέον όλα τα κριτήρια που απαιτούνται γι’ αυτό.

Η εξέλιξη ίσως άργησε, μάλιστα, καθώς στην προηγούμενη αναθεώρηση του οίκου, τον Απρίλιο, το μόνο επιχείρημα για τη μη αναβάθμιση ήταν η έλλειψη επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους μεγάλους οίκους. Τότε, η Moody’s είχε ήδη δώσει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα (14 Μαρτίου), αλλά το τυπικό κριτήριο δεν είχε ενσωματωθεί στο review του Απριλίου. Ο ίδιος ο FTSE Russell είχε άλλωστε επισημάνει τη χώρα στη λίστα παρακολούθησης τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ελλάδα – Επαναταξινόμηση από «Προηγμένη Αναδυόμενη» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά

Η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στην κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων αγορών, ενώ είχε προστεθεί στη Λίστα Παρακολούθησης από τον Σεπτέμβριο του 2024, για πιθανή επαναταξινόμηση από «Προηγμένη Αναδυόμενη» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά.

Η Ελλάδα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος Ανεπτυγμένης αγοράς, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας FTSE Equity Country Classification:

Τα 22 κριτήρια Ποιότητας Αγορών του FTSE

Τις ελάχιστες απαιτήσεις επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης και αριθμού τίτλων, βάσει δεδομένων έως τη λήξη των συναλλαγών στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στις 30 Ιουνίου 2025

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI) ανά κάτοικο, σύμφωνα με τη Μέθοδο Atlas, που κατατάσσεται στην κατηγορία «Υψηλό», και

Πιστοληπτική αξιολόγηση «Επενδυτικής» βαθμίδας, όπως έχει αποδοθεί από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης, με προοπτική «Θετική» ή «Σταθερή».

Κατά συνέπεια, και έπειτα από τη γνώμη που έλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών Μετοχικού Κεφαλαίου FTSE και το Συμβούλιο Πολιτικής FTSE Russell, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών FTSE Russell επιβεβαιώνει – και έχει τη χαρά να ανακοινώσει – την επαναταξινόμηση της Ελλάδας από καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ot.gr