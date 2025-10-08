Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
FTSE Russell: Αλλάζει πίστα το χρηματιστήριο Αθηνών – Στις ανεπτυγμένες αγορές
Inbox 08 Οκτωβρίου 2025 | 00:30

FTSE Russell: Αλλάζει πίστα το χρηματιστήριο Αθηνών – Στις ανεπτυγμένες αγορές

Την απόφαση να αναβαθμίσει το χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε ο FTSE Russell. Τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Το «εισιτήριο» της ανόδου στις ανεπτυγμένες αγορές πήρε το ελληνικό χρηματιστήριο από τον οίκο FTSE Russell, ο οποίος γίνεται ο πρώτος μεγάλος οίκος που θα επαναταξινομήσει την ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, που κλείνει τον κύκλο που άρχισε από το 2013, όταν και το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε υποβαθμιστεί από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες – μια μοναδική εξέλιξη για αγορά της Ευρωζώνης.

Η συμβουλευτική επιτροπή FTSE Equity Country Classification αποφάσισε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο αναβαθμίζεται πλέον σε Ανεπτυγμένη αγορά, από το προηγούμενο καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης», καθώς πληροί πλέον όλα τα κριτήρια που απαιτούνται γι’ αυτό.

Η εξέλιξη ίσως άργησε, μάλιστα, καθώς στην προηγούμενη αναθεώρηση του οίκου, τον Απρίλιο, το μόνο επιχείρημα για τη μη αναβάθμιση ήταν η έλλειψη επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους μεγάλους οίκους. Τότε, η Moody’s είχε ήδη δώσει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα (14 Μαρτίου), αλλά το τυπικό κριτήριο δεν είχε ενσωματωθεί στο review του Απριλίου. Ο ίδιος ο FTSE Russell είχε άλλωστε επισημάνει τη χώρα στη λίστα παρακολούθησης τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ελλάδα – Επαναταξινόμηση από «Προηγμένη Αναδυόμενη» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά

Η Ελλάδα κατατάσσεται σήμερα στην κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων αγορών, ενώ είχε προστεθεί στη Λίστα Παρακολούθησης από τον Σεπτέμβριο του 2024, για πιθανή επαναταξινόμηση από «Προηγμένη Αναδυόμενη» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά.

Η Ελλάδα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος Ανεπτυγμένης αγοράς, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας FTSE Equity Country Classification:

  •  Τα 22 κριτήρια Ποιότητας Αγορών του FTSE
  •  Τις ελάχιστες απαιτήσεις επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης και αριθμού τίτλων, βάσει δεδομένων έως τη λήξη των συναλλαγών στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στις 30 Ιουνίου 2025
  •  Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI) ανά κάτοικο, σύμφωνα με τη Μέθοδο Atlas, που κατατάσσεται στην κατηγορία «Υψηλό», και
  •  Πιστοληπτική αξιολόγηση «Επενδυτικής» βαθμίδας, όπως έχει αποδοθεί από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης, με προοπτική «Θετική» ή «Σταθερή».

Κατά συνέπεια, και έπειτα από τη γνώμη που έλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών Μετοχικού Κεφαλαίου FTSE και το Συμβούλιο Πολιτικής FTSE Russell, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών FTSE Russell επιβεβαιώνει – και έχει τη χαρά να ανακοινώσει – την επαναταξινόμηση της Ελλάδας από καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης» σε «Ανεπτυγμένη» αγορά, με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Στις ανεπτυγμένες αγορές το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Στις ανεπτυγμένες αγορές το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Economy
Πιερρακάκης για FTSE Russell: Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Πιερρακάκης για FTSE Russell: Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Inbox
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Τα σενάρια 07.10.25

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Σύνταξη
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο