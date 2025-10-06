Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.
Στη σύλληψη του οδηγού που χτύπησε και σκότωσε τον 44χρονο, ο οποίος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι στην Πέτρου Ράλλη, την περασμένη Πέμπτη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Ο συλληφθείς είναι 46χρονος αλβανικής υπηκοότητας.
Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο ο οποίος επέβαινε σε πατίνι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.
Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
