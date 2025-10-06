Στη σύλληψη του οδηγού που χτύπησε και σκότωσε τον 44χρονο, ο οποίος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι στην Πέτρου Ράλλη, την περασμένη Πέμπτη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Ο συλληφθείς είναι 46χρονος αλβανικής υπηκοότητας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο ο οποίος επέβαινε σε πατίνι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.