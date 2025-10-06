Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

H τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Το’Χουμε», όπου και έκανε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη τρία χρόνια νωρίτερα.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο δράστης τη νάρκωσε και τη βίασε, και, λίγο καιρό αργότερα ανακάλυψε ότι είναι έγκυος.

«Ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα»

Η Πένυ Σκάρου υποστήριξε ότι λόγω της νάρκωσης δεν θυμόταν τίποτα και ότι ανακάλυψε τι είχε συμβεί, όταν έμαθε ότι έγκυος, καθώς δεν είχε σεξουαλικές επαφές με άντρες.

Λίγο αργότερα απέβαλε.

«Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος», είπε.

«Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», πρόσθεσε.

«Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο»

Όπως είπε η τραγουδίστρια, ο λόγος που μοιράζεται τώρα την τραυματική ιστορία της, τρία χρόνια αργότερα, είναι επειδή δεν ήθελε ο κόσμος να κάνει λόγο για «εκμετάλλευση» – μια κατηγορία με την οποία πολλά θύματα έρχονται αντιμέτωπα όταν μιλούν δημόσια για την κακοποίηση τους.

«Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά[…]Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», ανέφερε.

Η Πένυ Σκαρού στάθηκε και στις βαρύτατες ψυχολογικές επιπτώσεις που βιώνει μετά το αποτρόπαιο περιστατικό: «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου[…]Μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια».