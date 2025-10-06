newspaper
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
Ελλάδα 06 Οκτωβρίου 2025 | 19:10

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

H τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Το’Χουμε», όπου και έκανε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη τρία χρόνια νωρίτερα.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο δράστης τη νάρκωσε και τη βίασε, και, λίγο καιρό αργότερα ανακάλυψε ότι είναι έγκυος.

«Ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα»

Η Πένυ Σκάρου υποστήριξε ότι λόγω της νάρκωσης δεν θυμόταν τίποτα και ότι ανακάλυψε τι είχε συμβεί, όταν έμαθε ότι έγκυος, καθώς δεν είχε σεξουαλικές επαφές με άντρες.

Λίγο αργότερα απέβαλε.

«Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος», είπε.

«Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», πρόσθεσε.

«Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο»

Όπως είπε η τραγουδίστρια, ο λόγος που μοιράζεται τώρα την τραυματική ιστορία της, τρία χρόνια αργότερα, είναι επειδή δεν ήθελε ο κόσμος να κάνει λόγο για «εκμετάλλευση» – μια κατηγορία με την οποία πολλά θύματα έρχονται αντιμέτωπα όταν μιλούν δημόσια για την κακοποίηση τους.

«Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά[…]Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», ανέφερε.

Η Πένυ Σκαρού στάθηκε και στις βαρύτατες ψυχολογικές επιπτώσεις που βιώνει μετά το αποτρόπαιο περιστατικό: «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου[…]Μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Stream newspaper
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέμπη: Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Τέμπη 06.10.25 Upd: 18:11

Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι - Συνεχίζει την απεργία πείνας

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας εκδόθηκε η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύνταξη
Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού
Τέμπη 06.10.25

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Το αίτημα έγινε μετά τη διαφαινόμενη απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του και να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών που έφτασαν στην Αθήνα – Το in στο «Ελ. Βενιζέλος»
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» 06.10.25 Upd: 19:08

Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Αθήνα - Το in στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στην Αθήνα έφτασαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ - Το in στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην επιστροφή των 27 Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος ΓαστεράτοςΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα
Υπουργός Ναυτιλίας 06.10.25

Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα

«Τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση

Πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ζητά από το Σύνταγμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια
Νεανικό μυαλό 06.10.25

Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια

Οι δημιουργικές δραστηριότητες κρατούν νεανικό τον εγκέφαλο, δείχνει μελέτη σε χορευτές ταγκό, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και παίκτες βιντεοπαιχνιδιών.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
