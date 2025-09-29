sports betsson
Ο Τσάβι επιστρέφει στην Αραβία
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:35

Ο Τσάβι επιστρέφει στην Αραβία

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Τσάβι για αντικαταστάτη του Λοράν Μπλαν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Ο Τσάβι Ερνάντες επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά μέσα από την Αραβική Χερσόνησο. Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα και πρώην προπονητής των «μπλαουγκράνα» φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της διοίκησης της Αλ Ιτιχάντ, η οποία αναζητεί άμεσα νέο τεχνικό μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του Λοράν Μπλαν. Ο Γάλλος τεχνικός, παρότι την περασμένη σεζόν κατέκτησε νταμπλ (Πρωτάθλημα και Κύπελλο Σαουδικής Αραβίας), δεν άντεξε το κακό ξεκίνημα της ομάδας: ήττα στο Σούπερ Καπ, αρνητική πρεμιέρα στο ασιατικό Champions League και, πάνω απ’ όλα, το 0-2 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο μεγάλο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Ιτιχάντ, ένας από τους ισχυρότερους συλλόγους της χώρας με αστέρες όπως ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Ενγκολό Καντέ, ο Φαμπίνιο, ο Μούσα Ντιαμπί και ο Στίβεν Μπέργκβαϊν, δεν θέλει να χάσει έδαφος στην κούρσα για την κορυφή. Γι’ αυτό και στρέφεται σε λύσεις υψηλού επιπέδου, με τον Τσάβι να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι: ο Καταλανός προπονητής γνωρίζει το αραβικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί με επιτυχία στην Αλ Σαντ του Κατάρ πριν επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα το 2021. Στην Ισπανία έζησε δύομιση σεζόν γεμάτες αντιθέσεις, με την κατάκτηση τίτλων στη La Liga και στο ισπανικό Σούπερ Καπ, αλλά και με αρκετές εντάσεις που οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνσή του το καλοκαίρι του 2023.

Έκτοτε, ο Τσάβι είχε δηλώσει ότι θα επιθυμούσε ένα «διάλειμμα» για να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Παρόλα αυτά, το όνομά του εμφανίστηκε σε λίστες κορυφαίων συλλόγων: από τον Άγιαξ και τη Γιουβέντους μέχρι τη Μίλαν, την Τότεναμ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ακόμη και ομάδες εκτός Ευρώπης, όπως η Ίντερ Μαϊάμι ή η Μοντερέι στο Μεξικό. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν προχώρησε ουσιαστικά, όμως η Σαουδική Αραβία φαντάζει διαφορετική περίπτωση. Η Αλ Ιτιχάντ, χάρη στις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει στον Καταλανό τεχνικό την προοπτική ενός μεγάλου πρότζεκτ: ομάδα με διεθνείς σταρ, παρουσία στο Ασιατικό Champions League και στόχο την απόλυτη κυριαρχία στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από σαουδαραβικά και ισπανικά μέσα, στο «κάδρο» υπάρχει και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος παραμένει ελεύθερος. Ωστόσο, η διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ δείχνει να προτιμά το όνομα του Τσάβι, εκτιμώντας την εμπειρία του, τη φιλοσοφία κατοχής και την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποδυτήρια γεμάτα προσωπικότητες. Στο μεταξύ, ο Χασάν Χαλίφα έχει αναλάβει προσωρινά ως υπηρεσιακός τεχνικός, μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση.

Η πιθανή μετακίνηση του Τσάβι στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης στρατηγικής επένδυσης που κάνει η χώρα στον αθλητισμό. Μετά τα ηχηρά ονόματα που προσέλκυσε η Pro League, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο έως τον Νεϊμάρ και τον Μπενζεμά, η επιλογή ενός προπονητή παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Τσάβι θα ενίσχυε περαιτέρω την εικόνα του πρωταθλήματος διεθνώς. Για τον ίδιο, θα αποτελούσε την ευκαιρία να ξαναμπεί δυνατά στο προσκήνιο της προπονητικής, να δοκιμάσει σε νέο περιβάλλον τις ιδέες του και, γιατί όχι, να χτίσει μια καριέρα που μπορεί να τον οδηγήσει ξανά σε κορυφαίους πάγκους της Ευρώπης.

Η ιστορία δείχνει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Ο Τσάβι, ο άνθρωπος που ως ποδοσφαιριστής έγραψε ιστορία με τη Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας, βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση. Το ερώτημα είναι αν θα πει το «ναι» και αν η Αλ Ιτιχάντ θα του δώσει το τιμόνι ενός πεινασμένου για τίτλους συλλόγου. Το σίγουρο είναι ότι, αν επιβεβαιωθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της νέας σεζόν στη Μέση Ανατολή.

