Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:06

Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Μετά από μια δεκαετία ταχείας επέκτασης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, κάτι αλλάζει. Οι δύο πυλώνες που στηρίζουν την καινοτομία υποχωρούν στο χαμηλότερο ρυθμό. Ωστόσο, ακόμη και αν οι επενδύσεις βρίσκονται σε στασιμότητα, η ίδια η καινοτομία δεν είναι.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η καινοτομία δεν είναι απλώς η εφεύρεση. Είναι η διαδικασία κατά την οποία αυτή η εφεύρεση ή η ιδέα αξιοποιείται εμπορικά και εφαρμόζεται στην αγορά ή στην κοινωνία

Οι πράσινοι υπερυπολογιστές καταρρίπτουν νέα ρεκόρ αποδοτικότητας. Οι τιμές των μπαταριών συνεχίζουν να μειώνονται. Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, του 5G και της ρομποτικής κερδίζει έδαφος, αν και με άνιση κατανομή μεταξύ των περιφερειών.

Και ενώ ο πλήρης αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αβέβαιος, το μετασχηματιστικό της δυναμικό είναι αναμφισβήτητο. Ο δείκτης Global Innovation Index (GII) του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η καινοτομία τροφοδοτεί την πρόοδο, αλλά δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με αριθμούς. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (GII) καταγράφει τις καινοτομίες στην τεχνολογία, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, κ.α.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, από τα βασικά μοντέλα έως τα αυτόνομα συστήματα, υπόσχονται να αναδιαμορφώσουν τις βιομηχανίες, τις αγορές εργασίας και τα κοινωνικά πλαίσια. Η πρόοδος στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και της καθαρής ενέργειας συνεχίζεται, αλλά η παγκόσμια διακυβέρνηση, η συμμετοχικότητα και η ηθική διαχείριση παραμένουν κρίσιμα ζητήματα. Σε μια τέτοια περίοδο παγκόσμιας μετάβασης, οι βασικοί δείκτες καινοτομίας παρουσιάζουν ένα σύνθετο και εξελισσόμενο τοπίο.

Η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία και το Βιετνάμ συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην κατάταξη. Άλλες χώρες, όπως η Σενεγάλη, η Τυνησία, το Ουζμπεκιστάν και η Ρουάντα, αναδύονται ως δυναμικές χώρες με εξαιρετικές επιδόσεις. Περιοχές όπως η Κεντρική και Νότια Ασία και η Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, συμβάλλοντας σε ένα διαφοροποιημένο τοπίο καινοτομίας.

Οι πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο

Στην Ευρώπη, η Ελβετία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Η Ελβετία οδηγεί την κούρσα χάρη στο ισχυρό πανεπιστημιακό και ερευνητικό οικοσύστημα της, τις επενδύσεις στον τομέα και την εξαιρετική σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία. Η Σουηδία Συνεχίζει να συνδυάζει υψηλή τεχνολογία με κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί την καινοτομία σε ευρύ φάσμα κλάδων.

Στην Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής, η Εσθονία (16η), η Λιθουανία (33η) και η Λετονία (41η) επιδεικνύουν τη δύναμη της ψηφιακής ετοιμότητας, της εκπαίδευσης και ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων.

Στη Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες (3η) προηγούνται, ακολουθούμενες από τον Καναδά (17η). Οι ΗΠΑ έχουν την πρωτοκαθεδρία ποντάροντας σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι βιοτεχνολογίες και οι υπηρεσίες cloud.

Η Νοτιοανατολική Ασία, η Ανατολική Ασία και η Ωκεανία προηγούνται με την Δημοκρατία της Κορέας (4η), τη Σιγκαπούρη (5η) και την Κίνα (10η), με την Ιαπωνία (12η), το Χονγκ Κονγκ, Κίνα (15η) και την Αυστραλία (22η) να ακολουθούν από κοντά.

Στην πρώτη δεκάδα η Κίνα

Η Κίνα μπαίνει για πρώτη φορά στο τοπ 10, εκτοπίζοντας τη Γερμανία, χάρη σε μαζικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D).

Η Ινδία (38η) προηγείται στην Κεντρική και Νότια Ασία, μπροστά από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (70η) και το Ουζμπεκιστάν (79η).

Στη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Ασία, το Ισραήλ (14η θέση) προηγείται, ακολουθούμενο από την Κύπρο (25η θέση), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (30η θέση), την Τουρκία (43η θέση) και τη Σαουδική Αραβία (46η θέση). Το Μαρόκο (57η θέση) καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση που έχει επιτύχει ποτέ.

Η καινοτομία προχωρά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με το Μπαχρέιν (62η θέση), την Ιορδανία (65η θέση) και το Ομάν (69η θέση) να βρίσκονται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος, χάρη στη βελτίωση των υποδομών, την ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης και τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η Χιλή (51η θέση) προηγείται στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (52η θέση) και το Μεξικό (58η θέση).

Κερδίζει έδαφος η Ασία

Η Κίνα που καταφέρνει να αναρριχηθεί στην παγκόσμια κατάταξη με το επίπεδο ανάπτυξής της δεν είναι η μόνη. Η Ινδία έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο κόμβο ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών λογισμικού, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Νότια Κορέα επενδύει στρατηγικά σε ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνίες 5G, ενώ το Βιετνάμ και η Βρετανία σημειώνουν επίσης καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες για το επίπεδο εισοδήματός τους.

Το 2025 δείχνει ότι η καινοτομία μετατοπίζεται από Ευρώπη/ΗΠΑ προς την Ασία.

Η ελληνική καινοτομία

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 42η θέση ανάμεσα σε 139 χώρες και στην 28η θέση μεταξύ των 39 ευρωπαϊκών οικονομιών. Η πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια δείχνει σταθερότητα: 43η το 2020, 47η το 2021, 44η το 2022, 42η το 2023, 45η το 2024 και ξανά 42η το 2025. Δεν υπήρξαν άλματα, αλλά ούτε και σημαντικά πισωγυρίσματα.

Παίρνει καλό βαθμό στην εκπαίδευση, αντίθετα, η εικόνα είναι πολύ πιο αδύναμη σε κρίσιμα πεδία όπως η επιχειρηματική κουλτούρα, η λειτουργία των θεσμών και η αγορά.

Βρίσκεται στην 65η θέση στην επιχειρηματική καινοτομία, στην 60ή θέση στους θεσμούς και στην 57η στη λειτουργία των αγορών. Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι επιδόσεις στη συνεργασία πανεπιστημίων–βιομηχανίας και στην ανάπτυξη clusters καινοτομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2025, η Ελλάδα δείχνει σταθερή πρόοδο στην ψηφιακή υποδομή και την ψηφιοποίηση των ΜμΕ, παρόλο που αντιμετωπίζει προκλήσεις σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Παρά την πρόοδο, υστερεί σε ψηφιακές δεξιότητες (78% πολιτών βλέπουν βελτίωση υπηρεσιών, αλλά έλλειψη ICT ειδικών) και νεοφυών επιχειρήσεων (βαθμολογία C+).

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

inWellness
inTown
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
«Δικαιοσύνη» 21.09.25 Upd: 21:20

«Μέχρι τέλους» ο Πάνος Ρούτσι - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
«Ήταν ένα σοκ» 21.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Λεβαδειακό με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-0 για την 4η αγωνιστική. Με εννέα ποδοσφαιριστές τελείωσαν οι Κρητικοί.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ο Μαρτινέλι «έσωσε» τον βαθμό για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Σίτι! (1-1)

Ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 80ο λεπτό και ο Βραζιλιάνος με άψογο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας για την Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
