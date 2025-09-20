Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Μπόατενγκ (vid)

Ο πρώην αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Ζερόμ Μπόατενγκ, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία το 2014, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο 37χρονος, ο οποίος πραγματοποίησε 76 εμφανίσεις για τη Γερμανία μεταξύ 2009-2018, αγωνίστηκε 10 χρόνια στην Μπάγερν, αφού εντάχθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2011, κερδίζοντας εννέα τίτλους Bundesliga και δύο τρόπαια Champions League.

«Έπαιξα για πολύ καιρό, για μεγάλους συλλόγους, για τη χώρα μου. Έμαθα, κέρδισα, έχασα και ωρίμασα μέσα από όλα αυτά», δήλωσε ο Μπόατενγκ σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

«Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολλά, αλλά τώρα είναι η ώρα να προχωρήσω. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή είμαι έτοιμος. Είμαι ευγνώμων για όλα, για τις ομάδες, τους οπαδούς, τους ανθρώπους που με κράτησαν. Και πάνω απ’ όλα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Ήταν πάντα εκεί».

Η σχετική ανάρτηση

Ο Μπόατενγκ έπαιξε επίσης για την Λιόν, τη Σαλερνιτάνα και το Αμβούργο, με τελευταία συμμετοχή στην αυστριακή ΛΑΣΚ Λιντς, όπου το συμβόλαιό του τερματίστηκε με κοινή συναίνεση τον περασμένο μήνα.