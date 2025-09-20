Αιχμές και… παρέμβαση των τουρκικών ΜΜΕ προς την ομοσπονδία μπάσκετ μετά το Eurobasket

Η Τουρκία επέστρεψε από το Eurobasket 2025 με το αργυρό μετάλλιο, μετά την ήττα της από τη Γερμανία στο μεγάλο τελικό, έχοντας πρώτα αποκλείσει την Ελλάδα στα ημιτελικά.

Μάλιστα, με την επιστροφή της αποστολή στη χώρα, η ομάδα αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά την άφιξή της, ωστόσο λίγες μέρες μετά φαίνεται πως ξέσπασε… εμφύλιος.

Ο λόγος; Η μη κεφαλαιοποίηση της επιτυχίας, με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Basketfaul» να αναφέρει σε έντονο ύφος πως δεν έχει αξιοποιηθεί το κλίμα ενθουσιασμού στη χώρα μετά το Eurobasket 2025.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα στην Τουρκία

«Πού είναι οι φανέλες του Σενγκούν και του Όσμαν; Αν ήμασταν εμείς η ομοσπονδία, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε γυρίζοντας από το Eurobasket θα ήταν να υπογράψουμε συμβόλαιο με κατασκευαστή για να κυκλοφορήσουν οι φανέλες της εθνικής, με τα ονόματα των παικτών που έφεραν περηφάνια και ενθουσιασμό στην Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδας «Basketfaul» και συμπληρώνει σε έντονο ύφος: «Όταν λέγαμε προχθές ότι ελπίζουμε η ομοσπονδία να εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα μετά το Eurobasket, εννοούσαμε τέτοιες κινήσεις. Ξυπνήστε!».