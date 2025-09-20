sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σπουδαία μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε: Απέκτησε τον NBAer Χόρτον-Τάκερ (pic)
Euroleague 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:36

Σπουδαία μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε: Απέκτησε τον NBAer Χόρτον-Τάκερ (pic)

Μεγάλη ενίσχυση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού NBAer, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (20/9) την απόκτηση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ για τα επόμενα δύο χρόνια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά τον Μπράντον Μπόστον, προσθέτει άλλον ένα γκαρντ με εμπειρία από το NBA.

Ο 24χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, καθώς τα τελευταία 6 χρόνια αγωνιζόταν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Το 2019 αποκτήθηκε στο draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2020 και έγινε ο δεύτερος νεότερος μπασκετμπολίστας που κέρδισε δαχτυλίδι.

Το 2022 αποκτήθηκε από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τους Σικάγο Μπουλς. Συνολικά, μετράει 305 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του NBA και 6 στα playoffs, και μέτρησε 9,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 19,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Την τελευταία του σεζόν στο NBA, με την ομάδα του Σικάγο, ο Τάκερ είχε 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ έχοντας 12,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, σε συνολικά 58 παιχνίδια.

Η σχετική ανακοίνωση:

Headlines:
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Φορολογία Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Ελλάδα 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Υγεία 20.09.25

Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 13:05

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΝΙΜΤΣ- Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεγάλες καθυστερήσεις – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Μεγάλα προβλήματα 20.09.25

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων μετά από κυβερνοεπίθεση - Όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο