Σπουδαία μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε: Απέκτησε τον NBAer Χόρτον-Τάκερ (pic)

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (20/9) την απόκτηση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ για τα επόμενα δύο χρόνια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά τον Μπράντον Μπόστον, προσθέτει άλλον ένα γκαρντ με εμπειρία από το NBA.

Ο 24χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, καθώς τα τελευταία 6 χρόνια αγωνιζόταν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Το 2019 αποκτήθηκε στο draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2020 και έγινε ο δεύτερος νεότερος μπασκετμπολίστας που κέρδισε δαχτυλίδι.

Το 2022 αποκτήθηκε από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τους Σικάγο Μπουλς. Συνολικά, μετράει 305 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του NBA και 6 στα playoffs, και μέτρησε 9,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 19,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Την τελευταία του σεζόν στο NBA, με την ομάδα του Σικάγο, ο Τάκερ είχε 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ έχοντας 12,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, σε συνολικά 58 παιχνίδια.

Η σχετική ανακοίνωση: