Τοπικό μέσο των Κυκλάδων, έβγαλε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που δείχνει το Blue Star Naxos να δίνει μάχη με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού το απόγευμα της Παρασκευής. Το απαγορευτικό αφορούσε τα κεντρικά λιμάνια και δεν έπιασε το Blue Star Naxos το οποίο εκτέλεσε το δρομολόγιό του κανονικά.

Παρά τις κάτι περισσότερο από δυσμενείς συνθήκες, το Blue Star Naxos κατάφερε να ολοκληρώσει την διαδρομή του, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα, πέρα ίσως από την ναυτία που μπορεί να προκάλεσε η φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Απαγορευτικό απόπλου από τα κεντρικά λιμάνια Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν από το πρωί της Παρασκευής οδήγησαν τις Αρχές να προχωρήσουν σε απαγορευτικό απόπλου.

Το απαγορευτικό αφορούσε τα πλοία που θα αναχωρούσαν από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα με εξαίρεση δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Μέθανα, καθώς και αυτά που αναχωρούσαν από τη Ραφήνα για το Μαρμάρι.